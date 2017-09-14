detroytred написав:Поки ж факт: і досі я не почув хоча б одного другого, окрім Віталіана, який отоді припустив про можливість скорочення допомоги.
треба бути дитиною , щоб не допускати варіант скорочення допомоги в березні-квітні 2022 допомога була тільки від Польщі і країн Балтії (від решти, як Німеччина-символічна, каски, машини швидкої) на сьогодні Україна своїми силами забезпечує по деяким найменування до 80% від потреб, а по деяким 5% чи нуль коли маєш в родині хворого пенсіонера-припускаєш можливість? Але ти в голос це нікому не кажеш про те, і коли люди (сусіди) питають-як там стан? все добре... а волати за 2 роки до того, як ситуація становиться критичною-це не ознак великого розуму, це ознак зневіри в свої ЗСУ, в країну, в народ тому для мене такі "провидці" -вороги, і я їм добра не зичу
detroytred написав:Поки ж факт: і досі я не почув хоча б одного другого, окрім Віталіана, який отоді припустив про можливість скорочення допомоги.
треба бути дитиною , щоб не допускати варіант скорочення допомоги в березні-квітні 2022 допомога була тільки від Польщі і країн Балтії (від решти, як Німеччина-символічна, каски, машини швидкої) на сьогодні Україна своїми силами забезпечує по деяким найменування до 80% від потреб, а по деяким 5% чи нуль коли маєш в родині хворого пенсіонера-припускаєш можливість? Але ти в голос це нікому не кажеш про те, і коли люди (сусіди) питають-як там стан? все добре... а волати за 2 роки до того, як ситуація становиться критичною-це не ознак великого розуму, це ознак зневіри в свої ЗСУ, в країну, в народ тому для мене такі "провидці" -вороги, і я їм добра не зичу
Ну знов на брехні будуєш. Ну от но тільки тобі вказав, що не два роки тому, а рік тому.
І спробуй по буквах... оті посилання про "Якщо демократіям потрібна компенсація за допомогу Україні..." з кола РНБО.
До чого ти тулиш "зневіру..." до обгорення ситуації?
Віримо в ЗСУ, в країну, в народ! Віра вірою, а розгляд ситуації окремо. Не гєбєшуй.
Те, що ти, як воук, не те, що добра не зичиш, а ще й безпідставно намагаєшся кусатися, є й так наявним.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 24 кві, 2025 09:48, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:якось я не помітив, коли дедройт перейшов у табір анті українців,
Він не є в жодному таборі... Такий собі абсолютний нуль, який мучиться від того що все життя лизав пяту точку керівництву.. але одружився не з дочкою генерала , а лизати як потім виявилось -ефективно не вмів( як і все що він робив) Тому дійшовши до кінця життя, вирішив змінитись А змінитись -це на його думку-начитатись, при чому начитатись треба тих авторів де відсутній залізобетонний термінологічний ряд, так як маркс/енгельс-не в моді, математика/фізика/програмування - тут треба мати розум... то він вирішив читати економістів, адже там роздолья для абсолютних нулів Три автора-пять ідей-в кожного один і той самий термін - має різне значення... Але навіть начитавшись економістом - він чимось не став(читати треба починати в дитинстві, тоді формується слований запас) а в цього три іменника, пять прикметників, самі гляньте
Тобі кущ винограду на голову впав?_____спроба образити Ти ж пару днів що волав?______________________питання без змісту То чому знов поліз?___________________________запитальне твердження
Недолугий це ти.______________________________спроба образити Банально підмінив-збрехав 2024 рік____________емоційне твердження (час висування думки Лапеєм), коли вже стало остаточно видним результативність контрнаступу та допомоги для мети кордони-перемога-репарації, на 2023, коли планувався контрнаступ..________________набір слів
Смішний.______________________________________спроба образити Не будуй на брехні.___________________________спроба прикрити своє невігластво Все у вас на брехні...___________________твердження для прикриття свого невігластва Бо більше ні на чому.______________________самоствердження я великий
І таких повідомлень з брехунці-збрехали-не правильно трактували-цього не казав-мене зачмирили.... в цього ніка - греблю гати. Тому ставлю діагноз Обмежений словарний запас підтверджує припущення про те що втративши будь-які шанси створити собі більш-менші нормальні умови для реального життя- змусили останнього шукати розраду у віртуальному житті, враховуючи його заявки що він пенсіонер-це ще не самий гірший варіант для такого як він, міг би запити й бомжувати, а так- потихеньку пише.... Черговий перл
Ну знов на брехні будуєш.________обмежений словарний запас з спробою образити Ну от но тільки тобі вказав,____________манія величі що не два роки тому, а рік тому. І спробуй по буквах... _________________манія величі оті посилання про "Якщо демократіям потрібна компенсація за допомогу Україні..." з кола РНБО. До чого ти тулиш _______________________обмежений словарний з спробою образити "зневіру..." до обгорення ситуації? Віримо в ЗСУ, в країну, в народ! Віра вірою, а розгляд ситуації окремо. Не гєбєшуй.__________________________обмежений словарний запас з спробою образити
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 24 кві, 2025 09:51, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:якось я не помітив, коли дедройт перейшов у табір анті українців,
Він не є в жодному таборі... Такий собі абсолютний нуль, який мучиться від того що все життя лизав пяту точку керівництву.. але одружився не з дочкою генерала , а лизати як потім виявилось -ефективно не вмів( як і все що він робив) Тому дійшовши до кінця життя, вирішив змінитись А змінитись -це на його думку-начитатись, при чому начитатись треба тих авторів де відсутній залізобетонний термінологічний ряд, так як маркс/енгельс-не в моді, математика/фізика/програмування - тут треба мати розум... то він вирішив читати економістів, адже там роздолья для абсолютних нулів Три автора-пять ідей-в кожного один і той самий термін - має різне значення... Але навіть начитавшись економістом - він чимось не став(читати треба починати в дитинстві, тоді формується слований запас) а в цього три іменника, пять прикметників, самі гляньте
Тобі кущ винограду на голову впав?_____спроба образити Ти ж пару днів що волав?______________________питання без змісту То чому знов поліз?___________________________запитальне твердження
Недолугий це ти.______________________________спроба образити Банально підмінив-збрехав 2024 рік____________емоційне твердження (час висування думки Лапеєм), коли вже стало остаточно видним результативність контрнаступу та допомоги для мети кордони-перемога-репарації, на 2023, коли планувався контрнаступ..________________набір слів
Смішний.______________________________________спроба образити Не будуй на брехні.___________________________спроба прикрити своє невігластво Все у вас на брехні...___________________твердження для прикриття свого невігластва Бо більше ні на чому.______________________самоствердження я великий
І таких повідомлень з брехунці-збрехали-не правильно трактували-цього не казав-мене зачмирили.... в цього ніка - греблю гати. Тому ставлю діагноз Обмежений словарний запас підтверджує припущення про те що втративши будь-які шанси створити собі більш-менші нормальні умови для реального життя- змусили останнього шукати розраду у віртуальному житті, враховуючи його заявки що він пенсіонер-це ще не самий гірший варіант для такого як він, міг би запити й бомжувати, а так- потихеньку пише....
О! Черговий))
Ти табличку-то доповни -- чітко вкажи під якими виразами оті мої.
А то знов зліпив єралашик на базі вихоплення лише частки картини. Кумедний.
більше року не читав твої дописи тут , не тому що не згоден, а тому що їх було ну дуже багато, і майже всі вони скубання з Будівельником, чи ще з кимось, а на таке не варто час гаяти, тому додав тебе в бл, і ось коли почитав-то прийшов до висновку що хоч тобі і 50 років, ти дуже дрібна і закомплексована людина, ти можеш "сперечатись по 2-3 години", писати по 30-40 постів як вкушений собака скавчить собі з під забору))), ти ж колись був офіцером? ти що таким завжди був?
зрозумій, та не носиться Зеленський з пропозицією про припинення вогню, наша влада грає дипломатичну гру проти двох сторін: рф і США Україна намагається грати на випередки: тобто пропозиції вперше їдуть від України, а не нав"язуються нам Трампом(Рубіо), чи Віткофф передає забаганки путіна
у Зеленського добре розуміють, що путін не погодиться на рпв -він вимагає зняти всі санкції (і навіть після цього не буде рпв)