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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13660136611366213663>
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 09:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:а на фактах.


факти такі:1) у 2024р була підтримка від США і ЕС-так була,
2) закликати путіна до рпв дає результати? ні не дає

що сказав песков: нехай ЗСУ виведе війська з чотирьох областей, тоді поговоремо

до якого біса ви тут більше року волаєте про рпв і носитесь як дурень з писаною торбою? дирка від бублика-о ці ваші волання
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 09:32

[b]prodigy[/b
краще закинь 2 гривні на русоріз, щоб тобі не стати вербістом



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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 09:37

  prodigy написав:
  detroytred написав:а на фактах.


факти такі:1) у 2024р була підтримка від США і ЕС-так була,
2) закликати путіна до рпв дає результати? ні не дає

що сказав песков: нехай ЗСУ виведе війська з чотирьох областей, тоді поговоремо

до якого біса ви тут більше року волаєте про рпв і носитесь як дурень з писаною торбою? дирка від бублика-о ці ваші волання

По десятому колу?
Перегорни сторінки - я вже разів не менш п'яти показав, що дала лише сама по собі пропорція РПВ владою.
Другий раз було для Флер. І третій теж.

Не бреши.
Спробуй на фактах: подивись скільки разів за рік, окрім останніх цих тижнів, коли влада заявила про РПВ, я згадував про нього.

Чудний... З РПВ зараз "носиться" влада. Це є головним напрямком та темою.
Ти хоч про кущі винограду або сєрєсєрє?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 09:38

  detroytred написав:
  Прохожий написав:detroytred
читать меееедлееееенннно шевеля губами...
много раз... до осознания прочитанного...
https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 3/7210115/

Мееееееееедлєнно напиши, що нового ти там прочитав.
І конкретно вкажи, що з отого прочитаного заперчує якісь мої твердження.

Нееееее взааааагалі, ааааа кооооонкретно.
Коли осознаєш, спробуй.

++ Нічого нового, підтвердження півруки, за європейського одноголосного одобрямс, для продовження війни за будь-яку ціну, та ще й висновковий аналіз, що допомога США вже не є важливим фактором... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 09:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Поки ж факт: і досі я не почув хоча б одного другого, окрім Віталіана, який отоді припустив про можливість скорочення допомоги.


треба бути дитиною , щоб не допускати варіант скорочення допомоги
в березні-квітні 2022 допомога була тільки від Польщі і країн Балтії (від решти, як Німеччина-символічна, каски, машини швидкої)
на сьогодні Україна своїми силами забезпечує по деяким найменування до 80% від потреб, а по деяким 5% чи нуль
коли маєш в родині хворого пенсіонера-припускаєш можливість? Але ти в голос це нікому не кажеш про те, і коли люди (сусіди) питають-як там стан? все добре...
а волати за 2 роки до того, як ситуація становиться критичною-це не ознак великого розуму, це ознак зневіри в свої ЗСУ, в країну, в народ
тому для мене такі "провидці" -вороги, і я їм добра не зичу
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 09:46

  prodigy написав:
  detroytred написав:Поки ж факт: і досі я не почув хоча б одного другого, окрім Віталіана, який отоді припустив про можливість скорочення допомоги.


треба бути дитиною , щоб не допускати варіант скорочення допомоги
в березні-квітні 2022 допомога була тільки від Польщі і країн Балтії (від решти, як Німеччина-символічна, каски, машини швидкої)
на сьогодні Україна своїми силами забезпечує по деяким найменування до 80% від потреб, а по деяким 5% чи нуль
коли маєш в родині хворого пенсіонера-припускаєш можливість? Але ти в голос це нікому не кажеш про те, і коли люди (сусіди) питають-як там стан? все добре...
а волати за 2 роки до того, як ситуація становиться критичною-це не ознак великого розуму, це ознак зневіри в свої ЗСУ, в країну, в народ
тому для мене такі "провидці" -вороги, і я їм добра не зичу

Ну знов на брехні будуєш.
Ну от но тільки тобі вказав, що не два роки тому, а рік тому.

І спробуй по буквах... оті посилання про "Якщо демократіям потрібна компенсація за допомогу Україні..." з кола РНБО.

До чого ти тулиш "зневіру..." до обгорення ситуації?

Віримо в ЗСУ, в країну, в народ!
Віра вірою, а розгляд ситуації окремо.
Не гєбєшуй.

Те, що ти, як воук, не те, що добра не зичиш, а ще й безпідставно намагаєшся кусатися, є й так наявним.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 24 кві, 2025 09:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 09:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:якось я не помітив, коли дедройт перейшов у табір анті українців,
Він не є в жодному таборі...
Такий собі абсолютний нуль, який мучиться від того що все життя лизав пяту точку керівництву.. але одружився не з дочкою генерала , а лизати як потім виявилось -ефективно не вмів( як і все що він робив)
Тому дійшовши до кінця життя, вирішив змінитись
А змінитись -це на його думку-начитатись, при чому начитатись треба тих авторів де відсутній залізобетонний термінологічний ряд, так як маркс/енгельс-не в моді, математика/фізика/програмування - тут треба мати розум... то він вирішив читати економістів, адже там роздолья для абсолютних нулів
Три автора-пять ідей-в кожного один і той самий термін - має різне значення...
Але навіть начитавшись економістом - він чимось не став(читати треба починати в дитинстві, тоді формується слований запас) а в цього три іменника, пять прикметників, самі гляньте
Тобі кущ винограду на голову впав?_____спроба образити
Ти ж пару днів що волав?______________________питання без змісту
То чому знов поліз?___________________________запитальне твердження

Недолугий це ти.______________________________спроба образити
Банально підмінив-збрехав 2024 рік____________емоційне твердження
(час висування думки Лапеєм), коли вже
стало остаточно видним результативність
контрнаступу та допомоги для мети
кордони-перемога-репарації, на 2023,
коли планувався контрнаступ..________________набір слів

Смішний.______________________________________спроба образити
Не будуй на брехні.___________________________спроба прикрити своє невігластво
Все у вас на брехні...___________________твердження для прикриття свого невігластва
Бо більше ні на чому.______________________самоствердження я великий

І таких повідомлень з брехунці-збрехали-не правильно трактували-цього не казав-мене зачмирили....
в цього ніка - греблю гати.
Тому ставлю діагноз
Обмежений словарний запас підтверджує припущення про те що втративши будь-які шанси створити собі більш-менші нормальні умови для реального життя- змусили останнього шукати розраду у віртуальному житті, враховуючи його заявки що він пенсіонер-це ще не самий гірший варіант для такого як він, міг би запити й бомжувати, а так- потихеньку пише....
Черговий перл
Ну знов на брехні будуєш.________обмежений словарний запас з спробою образити
Ну от но тільки тобі вказав,____________манія величі
що не два роки тому, а рік тому.
І спробуй по буквах... _________________манія величі
оті посилання про "Якщо демократіям
потрібна компенсація за допомогу Україні..."
з кола РНБО.
До чого ти тулиш _______________________обмежений словарний з спробою образити
"зневіру..." до обгорення ситуації?
Віримо в ЗСУ, в країну, в народ!
Віра вірою, а розгляд ситуації окремо.
Не гєбєшуй.__________________________обмежений словарний запас з спробою образити
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 24 кві, 2025 09:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 09:49

  prodigy написав:
  detroytred написав:а на фактах.


факти такі:1) у 2024р була підтримка від США і ЕС-так була,
2) закликати путіна до рпв дає результати? ні не дає

що сказав песков: нехай ЗСУ виведе війська з чотирьох областей, тоді поговоремо

до якого біса ви тут більше року волаєте про рпв і носитесь як дурень з писаною торбою? дирка від бублика-о ці ваші волання

Вже нема цих вимог в останніх пропозиціях і навіть обмежувати ЗСУ не вимагають.
Але... все вперлося в Крим.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 24 кві, 2025 09:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 09:51

  budivelnik написав:
  prodigy написав:якось я не помітив, коли дедройт перейшов у табір анті українців,
Він не є в жодному таборі...
Такий собі абсолютний нуль, який мучиться від того що все життя лизав пяту точку керівництву.. але одружився не з дочкою генерала , а лизати як потім виявилось -ефективно не вмів( як і все що він робив)
Тому дійшовши до кінця життя, вирішив змінитись
А змінитись -це на його думку-начитатись, при чому начитатись треба тих авторів де відсутній залізобетонний термінологічний ряд, так як маркс/енгельс-не в моді, математика/фізика/програмування - тут треба мати розум... то він вирішив читати економістів, адже там роздолья для абсолютних нулів
Три автора-пять ідей-в кожного один і той самий термін - має різне значення...
Але навіть начитавшись економістом - він чимось не став(читати треба починати в дитинстві, тоді формується слований запас) а в цього три іменника, пять прикметників, самі гляньте
Тобі кущ винограду на голову впав?_____спроба образити
Ти ж пару днів що волав?______________________питання без змісту
То чому знов поліз?___________________________запитальне твердження

Недолугий це ти.______________________________спроба образити
Банально підмінив-збрехав 2024 рік____________емоційне твердження
(час висування думки Лапеєм), коли вже
стало остаточно видним результативність
контрнаступу та допомоги для мети
кордони-перемога-репарації, на 2023,
коли планувався контрнаступ..________________набір слів

Смішний.______________________________________спроба образити
Не будуй на брехні.___________________________спроба прикрити своє невігластво
Все у вас на брехні...___________________твердження для прикриття свого невігластва
Бо більше ні на чому.______________________самоствердження я великий

І таких повідомлень з брехунці-збрехали-не правильно трактували-цього не казав-мене зачмирили....
в цього ніка - греблю гати.
Тому ставлю діагноз
Обмежений словарний запас підтверджує припущення про те що втративши будь-які шанси створити собі більш-менші нормальні умови для реального життя- змусили останнього шукати розраду у віртуальному житті, враховуючи його заявки що він пенсіонер-це ще не самий гірший варіант для такого як він, міг би запити й бомжувати, а так- потихеньку пише....

О! Черговий))

Ти табличку-то доповни -- чітко вкажи під якими виразами оті мої.

А то знов зліпив єралашик на базі вихоплення лише частки картини.
Кумедний.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 09:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:З РПВ зараз "носиться" влада.


дедройт, мені вже набридло

більше року не читав твої дописи тут , не тому що не згоден, а тому що їх було ну дуже багато, і майже всі вони скубання з Будівельником, чи ще з кимось, а на таке не варто час гаяти, тому додав тебе в бл, і ось коли почитав-то прийшов до висновку що хоч тобі і 50 років, ти дуже дрібна і закомплексована людина, ти можеш "сперечатись по 2-3 години",
писати по 30-40 постів як вкушений собака скавчить собі з під забору))),
ти ж колись був офіцером? ти що таким завжди був?

зрозумій, та не носиться Зеленський з пропозицією про припинення вогню,
наша влада грає дипломатичну гру проти двох сторін: рф і США
Україна намагається грати на випередки: тобто пропозиції вперше їдуть від України, а
не нав"язуються нам Трампом(Рубіо), чи Віткофф передає забаганки путіна

у Зеленського добре розуміють, що путін не погодиться на рпв
-він вимагає зняти всі санкції (і навіть після цього не буде рпв)
prodigy
 
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