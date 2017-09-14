Додано: Чет 24 кві, 2025 09:48

prodigy написав: якось я не помітив, коли дедройт перейшов у табір анті українців, якось я не помітив, коли дедройт перейшов у табір анті українців,

Тобі кущ винограду на голову впав?_____спроба образити

Ти ж пару днів що волав?______________________питання без змісту

То чому знов поліз?___________________________запитальне твердження



Недолугий це ти.______________________________спроба образити

Банально підмінив-збрехав 2024 рік____________емоційне твердження

(час висування думки Лапеєм), коли вже

стало остаточно видним результативність

контрнаступу та допомоги для мети

кордони-перемога-репарації, на 2023,

коли планувався контрнаступ..________________набір слів



Смішний.______________________________________спроба образити

Не будуй на брехні.___________________________спроба прикрити своє невігластво

Все у вас на брехні...___________________твердження для прикриття свого невігластва

Бо більше ні на чому.______________________самоствердження я великий

Ну знов на брехні будуєш.________обмежений словарний запас з спробою образити

Ну от но тільки тобі вказав,____________манія величі

що не два роки тому, а рік тому.

І спробуй по буквах... _________________манія величі

оті посилання про "Якщо демократіям

потрібна компенсація за допомогу Україні..."

з кола РНБО.

До чого ти тулиш _______________________обмежений словарний з спробою образити

"зневіру..." до обгорення ситуації?

Віримо в ЗСУ, в країну, в народ!

Віра вірою, а розгляд ситуації окремо.

Не гєбєшуй.__________________________обмежений словарний запас з спробою образити

Він не є в жодному таборі...Такий собі абсолютний нуль, який мучиться від того що все життя лизав пяту точку керівництву.. але одружився не з дочкою генерала , а лизати як потім виявилось -ефективно не вмів( як і все що він робив)Тому дійшовши до кінця життя, вирішив змінитисьА змінитись -це на його думку-начитатись, при чому начитатись треба тих авторів де відсутній залізобетонний термінологічний ряд, так як маркс/енгельс-не в моді, математика/фізика/програмування - тут треба мати розум... то він вирішив читати економістів, адже там роздолья для абсолютних нулівТри автора-пять ідей-в кожного один і той самий термін - має різне значення...Але навіть начитавшись економістом - він чимось не став(читати треба починати в дитинстві, тоді формується слований запас) а в цього три іменника, пять прикметників, самі гляньтеІ таких повідомлень з брехунці-збрехали-не правильно трактували-цього не казав-мене зачмирили....в цього ніка - греблю гати.Тому ставлю діагнозОбмежений словарний запас підтверджує припущення про те що втративши будь-які шанси створити собі більш-менші нормальні умови для реального життя- змусили останнього шукати розраду у віртуальному житті, враховуючи його заявки що він пенсіонер-це ще не самий гірший варіант для такого як він, міг би запити й бомжувати, а так- потихеньку пише....Черговий перл