prodigy написав:

detroytred написав: З РПВ зараз "носиться" влада. З РПВ зараз "носиться" влада.

дедройт, мені вже набридлобільше року не читав твої дописи тут , не тому що не згоден, а тому що їх було ну дуже багато, і майже всі вони скубання з, чи ще з кимось, а на таке не варто час гаяти, тому додав тебе в бл, і ось коли почитав-то прийшов до висновку що хоч тобі і 50 років, ти дуже дрібна і закомплексована людина, ти можеш "сперечатись по 2-3 години",писати по 30-40 постів як вкушений собака скавчить собі з під забору))),ти ж колись був офіцером? ти що таким завжди був?зрозумій, танаша влада грає дипломатичну гру проти двох сторін: рф і СШАУкраїна намагається грати на випередки: тобто пропозиції вперше їдуть від України, ане нав"язуються нам Трампом(Рубіо), чи Віткофф передає забаганки путінау Зеленського добре розуміють, що путін не погодиться на рпв-він вимагає зняти всі санкції (і навіть після цього не буде рпв)