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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1366113662136631366413665>
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 09:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ти табличку-то доповни -- чітко вкажи під якими виразами оті мої.
А що там вказувати
Ліва сторона - це цитата твого повідомлення
права курсивом - це моя розшифровка
Ти що бот? і в твій алгоритм не вкладено запамятовування того що ти сам писав?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 09:54

Администрация Трампа обсуждает снятие санкций с «Северного потока-2» и, возможно, других российских активов в Европе в рамках мирных переговоров по Украине, — Politico

По данным источников издания, главным сторонником снятия санкций является спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. Он поручил своей команде составить список всех энергетических санкций, которые США наложили на Россию.

Издание отметило, что популярности идея Уиткоффа в Белом доме не снискала, а госсекретарь Рубио пытался ее сорвать.

Рубио уже отреагировал на публикацию Politico, назвав ее ложью.

«Ни Стив Уиткофф, ни я не вели никаких переговоров о снятии санкций с России в рамках сделки с Украиной», — заверил госсекретарь США и призвал издание снять материал с публикации.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 09:57

  prodigy написав:
  detroytred написав:З РПВ зараз "носиться" влада.


дедройт, мені вже набридло

більше року не читав твої дописи тут , не тому що не згоден, а тому що їх було ну дуже багато, і майже всі вони скубання з Будівельником, чи ще з кимось, а на таке не варто час гаяти, тому додав тебе в бл, і ось коли почитав-то прийшов до висновку що хоч тобі і 50 років, ти дуже дрібна і закомплексована людина, ти можеш "сперечатись по 2-3 години",
писати по 30-40 постів як вкушений собака скавчить собі з під забору))),
ти ж колись був офіцером? ти що таким завжди був?

зрозумій, та не носиться Зеленський з пропозицією про припинення вогню,
наша влада грає дипломатичну гру проти двох сторін: рф і США
Україна намагається грати на випередки: тобто пропозиції вперше їдуть від України, а
не нав"язуються нам Трампом(Рубіо), чи Віткофф передає забаганки путіна

у Зеленського добре розуміють, що путін не погодиться на рпв
-він вимагає зняти всі санкції (і навіть після цього не буде рпв)

Пройдіті, набрид, кажеш))
То не лізь зі своєю брехнею та гєбєшними закидами-претезіями.

Спробуй у форматі обміну думок.
І буде тобі легше.
Воукізм це дніще...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 09:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Пройдіть, набрид, кажеш))____________
То не лізь зі своєю брехнею та гєбєшними закидами-претезіями.____

Спробуй у форматі обміну думок.
І буде тобі легше._____________________________________________
Воукізм це дніще..._____________________________________________
Створив шаблон таблички , щоб кожен з бажаючих міг дати своє бачення цитаті
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 10:00

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ти табличку-то доповни -- чітко вкажи під якими виразами оті мої.
А що там вказувати
Ліва сторона - це цитата твого повідомлення
права курсивом - це моя розшифровка
Ти що бот? і в твій алгоритм не вкладено запамятовування того що ти сам писав?

В дружини спитай, вона тобі розтлумачить, що треба вказати для повноти картини, а не єралашику.

Вкажи на що саме в мене отакі оті самі форми відповідей.
Невже складно було це зрозуміти без оцього мого другого пояснення?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 10:05

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Пройдіть, набрид, кажеш))____________
То не лізь зі своєю брехнею та гєбєшними закидами-претезіями.____

Спробуй у форматі обміну думок.
І буде тобі легше._____________________________________________
Воукізм це дніще..._____________________________________________
Створив шаблон таблички , щоб кожен з бажаючих міг дати своє бачення цитаті

Ну так доповни, що це було у відповідь на в мій бік від пройдіті --- скубання, вкушений собака скавчить собі з під забору, закомплексована людина. І т.д.

Невже складно самому зрозуміти без третьої вказівки?
Побачиш, як я стримано відповідаю.
Побачиш не єралашик свій,а реал.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 10:07

В когось ще залишились питання хто причина срачу а хто старається зменшити наслідки?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 10:08

  budivelnik написав:В когось ще залишились питання хто причина срачу а хто старається зменшити наслідки?

Ні. Жодних.
Повна табличка, а не єралашик, це покаже навіть тобі.
Що Детройт лише відповідає. Ще й стримано.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 10:11

  Schmit написав:
  prodigy написав:
  detroytred написав:а на фактах.


факти такі:1) у 2024р була підтримка від США і ЕС-так була,
2) закликати путіна до рпв дає результати? ні не дає

що сказав песков: нехай ЗСУ виведе війська з чотирьох областей, тоді поговоремо

до якого біса ви тут більше року волаєте про рпв і носитесь як дурень з писаною торбою? дирка від бублика-о ці ваші волання

Вже нема цих вимог в останніх пропозиціях і навіть обмежувати ЗСУ не вимагають.
Але...


поки що офіційної позиції у рф немає, вони стоять в кутку( регочать) і дивляться як Трамп намагається "дубасити" Зеленського у своїх social media, дуже зручна позиція

нам насрать на таких "партнерів", закликання Трампа до порушення територіальної цілості країни -це міжнародній злочин, таких друзів треба судити(на жаль світом правлять покидьки)



з 3ї хвилини-це для трампа
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 10:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Детройт лише відповідає. Ще й стримано.
Спробуй викинути з лексикону
корінець
брехня/брехло
єралашик
дружини спитай вона розтлумачить
не гальмуй
гебешні закиди
воук/воукізм
по десятому колу
тобі вказав
тулиш
макнув/макаю

Всього одинадцять слів/виразів спробуй замінити...
При чому, я ж не стверджую що ти не зможеш..
Я просто пропоную , щоб ти сам зрозумів свою обмеженість(або той програміст який запрограмував бота, зрозумів що треба якось алгоритм підпилювати)

ПС
Коли я пишу бота - я не стверджую що мій опонент -бот..
Просто він себе веде так як погано запрограмований бот(обмежений набір слів/фраз, обмежені варіанти відповідей)
Я можу писати відповіді від дейтройта на свої повідомлення і вони по суті НЕ БУДУТЬ відрізнятись від оригінала, по простій причині - в оригінальних - суть відсутня, десять вище перечислених слів/фраз - присутня.
budivelnik
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