|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 24 кві, 2025 10:21
Hotab написав:
Тобто ви думали, що ті хто заперечував Лапаю в 2023-му, розраховують на вічну війну??
Тобто ви і в 2030-му (не дай Бог) якщо війна триватиме доти, при початку чергових переговорів, скажете «ага! Лапай був правий!! Бачте, перемовини!!»
Ви зараз як отой Віталік, який кричав про «допомогу до літа 2023-го», в 2025-му при першому ж згортанні від США закричав «ага! Я казав, що допомога не вічна!»
Пля, так а хто заперечував , що РПВ колись да буде?
Хто заперечував, що колись буде припинення допомоги (доречі досі не припинена, ні військова, ні гроші). Хіба хтось обіцяв вічну війну?
ого як ми заспівали. Шкода що пошук по сайту не працює. Ваші "колєги" ще й не таке писали в 2022-23
Hotab написав:
Тобто ви думали, що ті хто заперечував Лапаю в 2023-му, розраховують на вічну війну??
вони розраховували на розгром рф, що в нашій реальності означає вічна війна
Hotab написав:
Пля, так а хто заперечував , що РПВ колись да буде?
цитую переможників 22-23років: "тільки вихід на кордони 91р і розвал РФ", яке РПВ?
Hotab написав:
Хто заперечував, що колись буде припинення допомоги
Ще й як заперечували : ЄС от-то як розкочегариться і засипле нас мільйонами снарядів, дронів, танків та ракет, плюс 300 млрд заморожених рахуй уже в нашій кишені плюс репарації від москви після її розвалу
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2234
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 24 кві, 2025 10:23
budivelnik написав: detroytred написав:
Детройт лише відповідає. Ще й стримано.
Спробуй викинути з лексиконукорінець
брехня/брехло
єралашик
дружини спитай вона розтлумачить
гебешні закиди
воук/воукізм
по десятому колу
тобі вказав
тулиш
макнув/макаю
Всього десять слів/виразів спробуй замінити...
При чому, я ж не стверджую що ти не зможеш..
Я просто пропоную , щоб ти сам зрозумів свою обмеженість(або той програміст який запрограмував бота, зрозумів що треба якось алгоритм підпилювати)
ПС
Коли я пишу бота - я не стверджую що мій опонент -бот..
Просто він себе веде так як погано запрограмований бот(обмежений набір слів/фраз, обмежені варіанти відповідей)
Я можу писати відповіді від дейтройта на свої повідомлення і вони по суті НЕ БУДУТЬ відрізнятись від оригінала, по простій причині - в оригінальних - суть відсутня, десять вище перечислених слів/фраз - присутня.
Да-да, суть відсутня.
Коли скльопав єралашика з шматка картини.
Ти хоча б оту свою табличку доповни, то навіть недолугий ти побачиш суть.
Від мене тобі і Ко порада - не брехати і не будувати на брехні претензії-закиди тощо; не сипати образи, бо приходиться в такій же формі вам відповідати.
Від вас мені з об'єктивного лише - абзаци, три повідомлення, розширити словарний запас.
Порівняй вагу, чудаче. Точніше глупий воук.
А буде бажання, то склади отакий перелік до себе. Там буде одне і теж, не ширше мого.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 24 кві, 2025 10:26, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24083
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 24 кві, 2025 10:25
prodigy написав:
нам насрать на таких "партнерів", закликання Трампа до порушення територіальної цілості країни -це міжнародній злочин, таких друзів треба судити(на жаль світом правлять покидьки)
Ваша пропозиція послати прямим текстом США та воювати своїми ресурсами, китайську лопату кулеби Вам на руки у частині, напевно, видадуть, залишається мало, дійти да віськкомату як доброволець для захисту своїх принципових позицій, хоча навіть дійти вже через півроку-рік буде не актуально, облави по будинкам зі зрізанням дверей, захід бригад на комплектування у міста та містечки, використання дронів для пошуку, як то було та є у лднр, Вас також дістануть.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Чет 24 кві, 2025 10:27, всього редагувалось 1 раз.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5566
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 682 раз.
- Подякували: 713 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 24 кві, 2025 10:26
detroytred написав:
Да-да, суть відсутня.
Коли скльопав єралашика
з шматка картини.
Ти хоча б оту свою табличку доповни, то навіть недолугий ти побачиш суть.
Від мене тобі і Ко порада - не брехати
і не будувати на брехні
претензії-закиди тощо.
Від вас мені з об'єктивного лише - абзаци, три повідомлення, розширити словарний запас.
Порівняй вагу, чудаче. Точніше глупий воук
.
Кому які ще підтвердження про обмежений словарний запас опонента потрібні?
Ще викиньнедолугий
Тобто це настільки примітив що навіть зайти і гугл і знайти синоніми-не в стані.
Ти хоч знаєш значення терміну синонім?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26158
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 24 кві, 2025 10:28
ще додам трохи про вашингтонських демократів
Чи була в них якась стратегія перемоги?
Мабуть що єдиний варіант - погіршення соціально-економічного становища рф на фоні санкцій, перехоплення влади прозахідними демократами типу навального. але становище не настільки погіршилося , бо захід вже не є економічними гегемоном. Демократи взагалі історично не котуються на ерефії, а навального вбили вкінці-кінців.
Зеро шансів. А військового розгрому чи бесмысленного-беспощадного русского бунта ,типа пригожинского, демократи бояться як вогня.
Нічого вони запропонувати не могли
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3454
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 24 кві, 2025 10:30
budivelnik написав: detroytred написав:
Да-да, суть відсутня.
Коли скльопав єралашика
з шматка картини.
Ти хоча б оту свою табличку доповни, то навіть недолугий ти побачиш суть.
Від мене тобі і Ко порада - не брехати
і не будувати на брехні
претензії-закиди тощо.
Від вас мені з об'єктивного лише - абзаци, три повідомлення, розширити словарний запас.
Порівняй вагу, чудаче. Точніше глупий воук
.
Кому які ще підтвердження про обмежений словарний запас опонента потрібні?
Ще викиньнедолугий
Ога.
Це капець, який недолік -- не напружуюсь над різноманіттям форм відповіді на твої і Ко однотипні закиди.
А твої зливи відповісти за твою ж брехню грошима, твій потік образ -- та то дрібниці))
То що там з табличкою? Доповниш чи бздиш?
Тобі не виділяти коліром треба було, а свою табличку доповнити.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 24 кві, 2025 10:31, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24083
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 24 кві, 2025 10:30
_Mykola_ написав: prodigy написав:
нам насрать на таких "партнерів", закликання Трампа до порушення територіальної цілості країни -це міжнародній злочин, таких друзів треба судити(на жаль світом правлять покидьки)
Ваша пропозиція послати прямим текстом США та воювати своїми ресурсами, китайську лопату кулеби Вам на руки у частині, напевно, видадуть, залишається мало, дійти да віськкомату як доброволець для захисту своїх принципових позицій, хоча навіть дійти вже через півроку-рік буде не актуально, облави по будинкам зі зрізанням дверей, захід бригад на комплектування у міста та містечки
, використання дронів для пошуку, як то було та є у лднр, Вас також дістануть.
до цього йдемо, але важко уявити як це спрацює, при поточному рівні СЗЧ, почнеться хаос і анархія, де 80% тилових чоловіків буде або СЗЧ / або силовиком хто шукає СЗЧ(та ухилянтів).
Хіба що почнуть розстріли на центральних площах для зменшення рівня дезертирства, але тоді остаточно перестане працювати козир "бо буряти"
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2234
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 24 кві, 2025 10:38
воуки це біч сучасної західної цивілізації
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3454
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 24 кві, 2025 10:40
budivelnik написав:
В когось ще залишились питання хто причина срачу а хто старається зменшити наслідки?
турбопатіоти як не женуть на фронт всіх, то займаються пошуками відьом
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39327
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1598 раз.
- Подякували: 2827 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Чет 24 кві, 2025 10:43
Letusrock написав:
ого як ми заспівали. Шкода що пошук по сайту не працює. Ваші "колєги" ще й не таке писали в 2022-23
пошук сяк-так працює
ж-масонська морда серьожа сривкін на початку 2023 писав що паникерів (вас Летасрак) треба розстрілювати. Одночасно він перейшов на 2% і отримував допомогу як з бюджету як ВПО, і судився з військовослужбовцем ЗСУ за 3 грн
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3454
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|95586
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|271097
|
|
|6076
|922535
|
|