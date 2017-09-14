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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13662136631366413665
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 10:53

  prodigy написав:
  Schmit написав:
  prodigy написав:
факти такі:1) у 2024р була підтримка від США і ЕС-так була,
2) закликати путіна до рпв дає результати? ні не дає

що сказав песков: нехай ЗСУ виведе війська з чотирьох областей, тоді поговоремо

до якого біса ви тут більше року волаєте про рпв і носитесь як дурень з писаною торбою? дирка від бублика-о ці ваші волання

Вже нема цих вимог в останніх пропозиціях і навіть обмежувати ЗСУ не вимагають.
Але...


поки що офіційної позиції у рф немає, вони стоять в кутку( регочать) і дивляться як Трамп намагається "дубасити" Зеленського у своїх social media, дуже зручна позиція

нам насрать на таких "партнерів", закликання Трампа до порушення територіальної цілості країни -це міжнародній злочин, таких друзів треба судити(на жаль світом правлять покидьки)

США мають достатньо розвідінформації, точно знають наші втрати, розуміють тенденції і бачать, до чого все йде, тому вони хочуть зупинити все або вийти з конфлікту, щоб імовірна поразка України не стала поразкою США і щоб не витрачати, як вони вже вважають, на марно (досвід Афганістану) мільярди $.
Саме тому Трамп пропонує нам два варіанти:
- зупинити все зараз, на жаль з територіальними втратами, але вижити, як Фінляндія;
- воювати далі самим, як він сказав, ще років три (навряд ми стільки протримаємось), загубити ще тисячі життів..., і повторити долю УНР.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 11:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

таких друзів треба судити(на жаль світом правлять покидьки)


Завжди
Сура 6, Аят 129
Так Ми дозволяємо одним нечестивцям мати владу над іншими — за те, що вони собі здобули!


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fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 11:16

  prodigy написав:нам насрать на таких "партнерів", закликання Трампа до порушення територіальної цілості країни -це міжнародній злочин, таких друзів треба судити(на жаль світом правлять покидьки)


Якщо відкинути гарячку (і допомогу США, які вмивають руки), то подібну угоду всеж-таки треба буде підписувати з московією, але це буде церез декілька років і там буде фігурувати не лише відмова від Криму. За цей час буде втрачено ще тисячі кілометрів країни, будуть вбиті ще сотні тисяч громадян уркаїни, мільйони виїдуть, інфрастуктуру розвалять ракетами остаточно. Буде не країна, а територія. І комусь, не зелінському, бо він буде вже в лондоні, треба буде капітулювати від імені бивш. України.
Як не всираються турбопатріоти з уютних домівок (а не з окопів), але лише капітуляція. У країни, яка втратила суб'єктність, існуючи на позики, іншого варіанту нема.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 11:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Пля, так а хто заперечував , що РПВ колись да буде?

Вы когда-то написали, что в случае РПВ намереваетесь эмигрировать.
Что вы имели в виду - что РПВ это плохой вариант, которого нужно любой ценой избежать?
Или что РПВ точно будет и вы точно эмигрируете?

  The_Rebel написав:Але заднім числом всі умні. Ніхто не знав куди історія могла піти, от куля пройшла б на 2 см правіше і був би інший президент.

ЖД Ванс?
anduzenko
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 11:35

  anduzenko написав:
  Hotab написав:Пля, так а хто заперечував , що РПВ колись да буде?

Вы когда-то написали, что в случае РПВ намереваетесь эмигрировать.
Что вы имели в виду - что РПВ это плохой вариант, которого нужно любой ценой избежать?
Или что РПВ точно будет и вы точно эмигрируете?

  The_Rebel написав:Але заднім числом всі умні. Ніхто не знав куди історія могла піти, от куля пройшла б на 2 см правіше і був би інший президент.

ЖД Ванс?

демотьотя
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 11:38

  whois2010 написав:
  prodigy написав:нам насрать на таких "партнерів", закликання Трампа до порушення територіальної цілості країни -це міжнародній злочин, таких друзів треба судити(на жаль світом правлять покидьки)


Якщо відкинути гарячку (і допомогу США, які вмивають руки), то подібну угоду всеж-таки треба буде підписувати з московією, але це буде церез декілька років і там буде фігурувати не лише відмова від Криму. За цей час буде втрачено ще тисячі кілометрів країни, будуть вбиті ще сотні тисяч громадян уркаїни, мільйони виїдуть, інфрастуктуру розвалять ракетами остаточно. Буде не країна, а територія. І комусь, не зелінському, бо він буде вже в лондоні, треба буде капітулювати від імені бивш. України.
Як не всираються турбопатріоти з уютних домівок (а не з окопів), але лише капітуляція. У країни, яка втратила суб'єктність, існуючи на позики, іншого варіанту нема.

У турбопатріотів з теплих квартир (поки десь поряд не бахнув шахід і не вивалив вікна) є надія:
- на новий потужний контрнаступ чужими руками і ногами;
- на українське вундерваффе;
- на рак сраки пуйла;
....
На жаль все - фантастика.
Schmit
 
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