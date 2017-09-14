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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 24 кві, 2025 11:19
Hotab написав:
Пля, так а хто заперечував , що РПВ колись да буде?
Вы когда-то написали, что в случае РПВ намереваетесь эмигрировать.
Что вы имели в виду - что РПВ это плохой вариант, которого нужно любой ценой избежать?
Или что РПВ точно будет и вы точно эмигрируете?
The_Rebel написав:
Але заднім числом всі умні. Ніхто не знав куди історія могла піти, от куля пройшла б на 2 см правіше і був би інший президент.
ЖД Ванс?
detroytred написав: flyman написав:
це той соціаліст Грушевський що примкнув до совєтів?
А може бути якийсь інший?
Саме той.
Есер.
На 1000 гривнях.
На 1000 - Вернадский же?
Востаннє редагувалось anduzenko
в Чет 24 кві, 2025 11:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 кві, 2025 11:35
anduzenko написав: Hotab написав:
Пля, так а хто заперечував , що РПВ колись да буде?
Вы когда-то написали, что в случае РПВ намереваетесь эмигрировать.
Что вы имели в виду - что РПВ это плохой вариант, которого нужно любой ценой избежать?
Или что РПВ точно будет и вы точно эмигрируете?
The_Rebel написав:
Але заднім числом всі умні. Ніхто не знав куди історія могла піти, от куля пройшла б на 2 см правіше і був би інший президент.
ЖД Ванс?
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Додано: Чет 24 кві, 2025 11:38
whois2010 написав: prodigy написав:
нам насрать на таких "партнерів", закликання Трампа до порушення територіальної цілості країни -це міжнародній злочин, таких друзів треба судити(на жаль світом правлять покидьки)
Якщо відкинути гарячку (і допомогу США, які вмивають руки), то подібну угоду всеж-таки треба буде підписувати з московією, але це буде церез декілька років і там буде фігурувати не лише відмова від Криму. За цей час буде втрачено ще тисячі кілометрів країни, будуть вбиті ще сотні тисяч громадян уркаїни, мільйони виїдуть, інфрастуктуру розвалять ракетами остаточно. Буде не країна, а територія. І комусь, не зелінському, бо він буде вже в лондоні, треба буде капітулювати від імені бивш. України.
Як не всираються турбопатріоти з уютних домівок (а не з окопів), але лише капітуляція. У країни, яка втратила суб'єктність, існуючи на позики, іншого варіанту нема.
У турбопатріотів з теплих квартир (поки десь поряд не бахнув шахід і не вивалив вікна) є надія:
- на новий потужний контрнаступ чужими руками і ногами;
- на українське вундерваффе;
- на рак сраки пуйла;
....
На жаль все - фантастика.
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Додано: Чет 24 кві, 2025 11:59
anduzenko написав:
На 1000 - Вернадский же?
Сорянчик, помилився.
Переоцінив трошки))
На 50-ти.
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Додано: Чет 24 кві, 2025 12:02
Schmit написав:
фантастика.
для турбовоукерів сидіти на березі ріки життя і чекати пропливаючий труп ворога (те що робить Європа),
їм подавай каву у Ялті, і щоб клікабельно-інстаграмно
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Додано: Чет 24 кві, 2025 12:48
anduzenko
Вы когда-то написали, что в случае РПВ намереваетесь эмигрировать.
Что вы имели в виду - что РПВ это плохой вариант, которого нужно любой ценой избежать?
Или что РПВ точно будет и вы точно эмигрируете?
Нічого не змінилось. Після РПВ всерйоз подумаю про релокацію. ІМХО наступний акт агресії (якщо зараз припиниться) через «2-3» роки. Одеса-миколаів—Херсон , а також Харків , Чернігів, Суми.
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Додано: Чет 24 кві, 2025 13:02
«Российская ракета, которая упадет на голову - лучшая мотивация переходить на украинский язык», - писательница Забужко
Писатель, на которого вы заслужили
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Додано: Чет 24 кві, 2025 13:07
_Mykola_ написав: prodigy написав:
нам насрать на таких "партнерів", закликання Трампа до порушення територіальної цілості країни -це міжнародній злочин, таких друзів треба судити(на жаль світом правлять покидьки)
Ваша пропозиція послати прямим текстом США та воювати своїми ресурсами, китайську лопату кулеби Вам на руки у частині, напевно, видадуть, залишається мало, дійти да віськкомату як доброволець для захисту своїх принципових позицій, хоча навіть дійти вже через півроку-рік буде не актуально, облави по будинкам зі зрізанням дверей, захід бригад на комплектування у міста та містечки, використання дронів для пошуку, як то було та є у лднр, Вас також дістануть.
Интресная детская позиция обвинять весь мир и президента чужой страны, что у тебя война и ты нихрена не делал, чтобы её не было.
Вообще ничего
А первые дни вторжения отбивался Javelin, которые разрешил завести именно Трамп!!! в 2018 году. В то, время как байден кукарекал, что он не будет ничего давать Украине
Объясните, откуда берутся такие наглые продиджи???
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Додано: Чет 24 кві, 2025 13:11
Бетон написав: _Mykola_ написав: prodigy написав:
нам насрать на таких "партнерів", закликання Трампа до порушення територіальної цілості країни -це міжнародній злочин, таких друзів треба судити(на жаль світом правлять покидьки)
Ваша пропозиція послати прямим текстом США та воювати своїми ресурсами, китайську лопату кулеби Вам на руки у частині, напевно, видадуть, залишається мало, дійти да віськкомату як доброволець для захисту своїх принципових позицій, хоча навіть дійти вже через півроку-рік буде не актуально, облави по будинкам зі зрізанням дверей, захід бригад на комплектування у міста та містечки, використання дронів для пошуку, як то було та є у лднр, Вас також дістануть.
Интресная детская позиция обвинять весь мир и президента чужой страны, что у тебя война и ты нихрена не делал, чтобы её не было.
Вообще ничего
А первые дни вторжения отбивался Javelin, которые разрешил завести именно Трамп!!! в 2018 году. В то, время как байден кукарекал, что он не будет ничего давать Украине
Объясните, откуда берутся такие наглые продиджи???
С капитанского мостика пейсеносца "АдмиралЕрмак"
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