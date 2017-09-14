RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13659136601366113662>
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 11:35

  anduzenko написав:
  Hotab написав:Пля, так а хто заперечував , що РПВ колись да буде?

Вы когда-то написали, что в случае РПВ намереваетесь эмигрировать.
Что вы имели в виду - что РПВ это плохой вариант, которого нужно любой ценой избежать?
Или что РПВ точно будет и вы точно эмигрируете?

  The_Rebel написав:Але заднім числом всі умні. Ніхто не знав куди історія могла піти, от куля пройшла б на 2 см правіше і був би інший президент.

ЖД Ванс?

демотьотя
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39325
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 2827 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 11:59

  anduzenko написав:На 1000 - Вернадский же?

Сорянчик, помилився.
Переоцінив трошки))
На 50-ти.
detroytred
 
Заблокований
Повідомлень: 24067
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 12:02

  Schmit написав: фантастика.

для турбовоукерів сидіти на березі ріки життя і чекати пропливаючий труп ворога (те що робить Європа),
їм подавай каву у Ялті, і щоб клікабельно-інстаграмно
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39325
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 2827 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 12:48

anduzenko

Вы когда-то написали, что в случае РПВ намереваетесь эмигрировать.
Что вы имели в виду - что РПВ это плохой вариант, которого нужно любой ценой избежать?
Или что РПВ точно будет и вы точно эмигрируете?


Нічого не змінилось. Після РПВ всерйоз подумаю про релокацію. ІМХО наступний акт агресії (якщо зараз припиниться) через «2-3» роки. Одеса-миколаів—Херсон , а також Харків , Чернігів, Суми.
Hotab
 
Повідомлень: 14834
З нами з: 15.02.09
Подякував: 392 раз.
Подякували: 2365 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 13:33

Letusrock тобі має бути соромно брехати, але в тебе ні сорому ні совісті нікого не було

ніхто не казав про розгром рф, були сподівання(виправданні), що санкції нарешті запрацюють (не на 3, як казав трумп, а хочь би 8) і гроші для війни у мордора суттево почнуть скорочуватись, саме на це був весь розрахунок

-північна Корея надала снаряди
-Іран надал шехіди і допоміг побудувати заводи(тобто передав технології створення шахідов)
-Китай поставляє товари подвійного призначення
вчора на це дорікнув голова МЗС Польщі Радослав Сікорський :Китай грає брудну гру(у відео на 1хв)
-Індія і Китай основні покупці нафті і по факту донори війни
prodigy
 
Повідомлень: 12288
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3287 раз.
Подякували: 3326 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 13:36

Schmit
 
Повідомлень: 4915
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 13:55

❗️У травні Україна може оголосити дефолт через невдалу спробу домовитися про відстрочку $2,6 млрд боргу, – FT

https://www.ft.com/content/2b77e33f-1b4 ... f2e1a26d28
Xenon
 
Повідомлень: 5289
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 14:04

  Xenon написав:
❗️У травні Україна може оголосити дефолт через невдалу спробу домовитися про відстрочку $2,6 млрд боргу, – FT

https://www.ft.com/content/2b77e33f-1b4 ... f2e1a26d28


в цьому дефолті немає катастрофи, це банально відсутність можливостей для виплат по боргу, навіть не одним оком на цю новину не реагую

треба щось потужніше, ти лупаєш скалу- бруд кидаєш на ненку (каменяр)
-важка праця, а платять копійки, бо погано працюєш, погано лупаєш

I голос сильний тобі згори, як грiм, гримить:
"Лупай сю скалу! Нехай нi жар, нi холод
Не спинить вас(тебе)!
Зносiть i труд, i спрагу, й голод
.
prodigy
 
Повідомлень: 12288
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3287 раз.
Подякували: 3326 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 14:06

prodigy
Було раніше цікаво читати ваші побрехенькі про морські походи.
Охолоньте, в своїх дописах я ні до чого не закликаю - ні до капітуляції, ні до війни аж до втрати ще сотень тисяч життів, вам примарилося це. І більше того, чого б я не бажав, я не можу вплинути на події.
Що до Крима: коли ви востаннє там були і коли планували знов туди поїхатми?
Є факти, є реалії, а є хотєлкі діванних бойцунов
"Я занотував ваші заклики". Мільйони доносів самі себе на напишуть)
whois2010
 
Повідомлень: 849
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 14:21

  whois2010 написав:prodigy
Було раніше цікаво читати ваші побрехенькі про морські походи.
Охолоньте, в своїх дописах я ні до чого не закликаю - ні до капітуляції, ні до війни аж до втрати ще сотень тисяч життів, вам примарилося це. І більше того, чого б я не бажав, я не можу вплинути на події.
Що до Крима: коли ви востаннє там були і коли планували знов туди поїхатми?
Є факти, є реалії, а є хотєлкі діванних бойцунов
"Я занотував ваші заклики". Мільйони доносів самі себе на напишуть)

.
мені не треба охолонути-пишу без емоцій, чисто раціонально
не бачу логіки в тому, якщо ви десь не були в країні, то від цієї області треба відмовитись і подарувати будь-кому (я був 20 раз у Львові і жодного разу у Полтаві, Сумах, Донецьку і Луганську) може колись побуваю, мені нічого не марилось-все у вашому посту.
prodigy
 
Повідомлень: 12288
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3287 раз.
Подякували: 3326 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 13659136601366113662>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: whois2010 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 95596
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 271104
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 922547
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8363)
24.04.2025 14:35
Ідея Банк (721)
24.04.2025 14:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.