anduzenko написав:
Вы когда-то написали, что в случае РПВ намереваетесь эмигрировать.
Что вы имели в виду - что РПВ это плохой вариант, которого нужно любой ценой избежать?
Или что РПВ точно будет и вы точно эмигрируете?
ЖД Ванс?
демотьотя
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Додано: Чет 24 кві, 2025 11:35
демотьотя
Додано: Чет 24 кві, 2025 11:59
Додано: Чет 24 кві, 2025 12:02
Додано: Чет 24 кві, 2025 12:48
anduzenko
Нічого не змінилось. Після РПВ всерйоз подумаю про релокацію. ІМХО наступний акт агресії (якщо зараз припиниться) через «2-3» роки. Одеса-миколаів—Херсон , а також Харків , Чернігів, Суми.
Додано: Чет 24 кві, 2025 13:33
Letusrock тобі має бути соромно брехати, але в тебе ні сорому ні совісті нікого не було
ніхто не казав про розгром рф, були сподівання(виправданні), що санкції нарешті запрацюють (не на 3, як казав трумп, а хочь би і гроші для війни у мордора суттево почнуть скорочуватись, саме на це був весь розрахунок
-північна Корея надала снаряди
-Іран надал шехіди і допоміг побудувати заводи(тобто передав технології створення шахідов)
-Китай поставляє товари подвійного призначення
вчора на це дорікнув голова МЗС Польщі Радослав Сікорський :Китай грає брудну гру(у відео на 1хв)
-Індія і Китай основні покупці нафті і по факту донори війни
Додано: Чет 24 кві, 2025 13:55
Додано: Чет 24 кві, 2025 14:04
в цьому дефолті немає катастрофи, це банально відсутність можливостей для виплат по боргу, навіть не одним оком на цю новину не реагую
треба щось потужніше, ти лупаєш скалу- бруд кидаєш на ненку (каменяр)
-важка праця, а платять копійки, бо погано працюєш, погано лупаєш
Додано: Чет 24 кві, 2025 14:06
prodigy
Було раніше цікаво читати ваші побрехенькі про морські походи.
Охолоньте, в своїх дописах я ні до чого не закликаю - ні до капітуляції, ні до війни аж до втрати ще сотень тисяч життів, вам примарилося це. І більше того, чого б я не бажав, я не можу вплинути на події.
Що до Крима: коли ви востаннє там були і коли планували знов туди поїхатми?
Є факти, є реалії, а є хотєлкі діванних бойцунов
"Я занотував ваші заклики". Мільйони доносів самі себе на напишуть)
Додано: Чет 24 кві, 2025 14:21
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мені не треба охолонути-пишу без емоцій, чисто раціонально
не бачу логіки в тому, якщо ви десь не були в країні, то від цієї області треба відмовитись і подарувати будь-кому (я був 20 раз у Львові і жодного разу у Полтаві, Сумах, Донецьку і Луганську) може колись побуваю, мені нічого не марилось-все у вашому посту.
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