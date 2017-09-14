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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13659136601366113662
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 14:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Так а что ты предлагаешь? Переговоры сорвали.
Отдать не часть а всю страну?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 14:39

  Бетон написав:Так а что ты предлагаешь? Переговоры сорвали.
Отдать не часть а всю страну?

Так, щоб такі недалекі "маленькие людишки" перестали хвилюватися потрібно віддати Київ. І все скінчиться. Ну майже все, вони("маленькие людишки") знов будуть незадоволені однак. Але так буває, що питання "нас то за что?!" виникає дуже спонтанно)
stm
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