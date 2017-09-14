Так а что ты предлагаешь? Переговоры сорвали.
Отдать не часть а всю страну?
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Додано: Чет 24 кві, 2025 14:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так а что ты предлагаешь? Переговоры сорвали.
Отдать не часть а всю страну?
Додано: Чет 24 кві, 2025 14:39
Так, щоб такі недалекі "маленькие людишки" перестали хвилюватися потрібно віддати Київ. І все скінчиться. Ну майже все, вони("маленькие людишки") знов будуть незадоволені однак. Але так буває, що питання "нас то за что?!" виникає дуже спонтанно)
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