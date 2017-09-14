Додано: Чет 24 кві, 2025 14:53

stm написав: Так, щоб такі недалекі "маленькие людишки" перестали хвилюватися потрібно віддати Київ. І все скінчиться. Ну майже все, вони("маленькие людишки") знов будуть незадоволені однак. Але так буває, що питання "нас то за что?!" виникає дуже спонтанно) Так, щоб такі недалекі "маленькие людишки" перестали хвилюватися потрібно віддати Київ. І все скінчиться. Ну майже все, вони("маленькие людишки") знов будуть незадоволені однак. Але так буває, що питання "нас то за что?!" виникає дуже спонтанно)

Ви теж охолоньте, не треба крайнощів: у вас або пєрємога і кава в ялті, або віддати київ, полутонів нема. Крим де-факто не український. Про де-юре ми можемо волати на весь світ, це нічого не змінить. Давайте ваш план якщо не перемоги, то хоча б не поразки.А ще краще, давайте спитаємо у Бандерлога: йому краще поїхати додому, чи щоб Крим на телемарафоні був на одній мапі з Україною. Бо позиція ваша - тих, хто сидить на диванах - зрозуміла. І зелінському зручно пиляти бюджети до безкінченності. Ви ж пам'ятаєте оцей весь його "бізнес на крові" та війна вигідна Парашенкє.Ще раз: Україна зараз існує вборг, люд воювати не хоче, коштів нема, економіки вже майже нема, найбільша економіка світу від нас відвертається. Можете називати це фінським варіантом, корейським, як завгодно. Але на поступки будемо вимушені піти.Для вас, мамкіних домашніх воїнів, теж є варант на потім. Пам'ятаєте, "єслі нє понравітся, ми єго снєсьом". Так от, снєсуни, як раз буде вам шанс. І буде за що.