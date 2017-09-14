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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13660136611366213663>
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 14:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Так а что ты предлагаешь? Переговоры сорвали.
Отдать не часть а всю страну?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 14:39

  Бетон написав:Так а что ты предлагаешь? Переговоры сорвали.
Отдать не часть а всю страну?

Так, щоб такі недалекі "маленькие людишки" перестали хвилюватися потрібно віддати Київ. І все скінчиться. Ну майже все, вони("маленькие людишки") знов будуть незадоволені однак. Але так буває, що питання "нас то за что?!" виникає дуже спонтанно)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 14:53

  stm написав:Так, щоб такі недалекі "маленькие людишки" перестали хвилюватися потрібно віддати Київ. І все скінчиться. Ну майже все, вони("маленькие людишки") знов будуть незадоволені однак. Але так буває, що питання "нас то за что?!" виникає дуже спонтанно)

Ви теж охолоньте, не треба крайнощів: у вас або пєрємога і кава в ялті, або віддати київ, полутонів нема. Крим де-факто не український. Про де-юре ми можемо волати на весь світ, це нічого не змінить. Давайте ваш план якщо не перемоги, то хоча б не поразки.
А ще краще, давайте спитаємо у Бандерлога: йому краще поїхати додому, чи щоб Крим на телемарафоні був на одній мапі з Україною. Бо позиція ваша - тих, хто сидить на диванах - зрозуміла. І зелінському зручно пиляти бюджети до безкінченності. Ви ж пам'ятаєте оцей весь його "бізнес на крові" та війна вигідна Парашенкє.
Ще раз: Україна зараз існує вборг, люд воювати не хоче, коштів нема, економіки вже майже нема, найбільша економіка світу від нас відвертається. Можете називати це фінським варіантом, корейським, як завгодно. Але на поступки будемо вимушені піти.
Для вас, мамкіних домашніх воїнів, теж є варант на потім. Пам'ятаєте, "єслі нє понравітся, ми єго снєсьом". Так от, снєсуни, як раз буде вам шанс. І буде за що.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 14:55

  whois2010 написав:
  stm написав:Так, щоб такі недалекі "маленькие людишки" перестали хвилюватися потрібно віддати Київ. І все скінчиться. Ну майже все, вони("маленькие людишки") знов будуть незадоволені однак. Але так буває, що питання "нас то за что?!" виникає дуже спонтанно)

Ви теж охолоньте, не треба крайнощів: у вас або пєрємога і кава в ялті, або віддати київ, полутонів нема. Крим де-факто не український. Про де-юре ми можемо волати на весь світ, це нічого не змінить. Давайте ваш план якщо не перемоги, то хоча б не поразки.
А ще краще, давайте спитаємо у Бандерлога: йому краще поїхати додому, чи щоб Крим на телемарафоні був на одній мапі з Україною. Бо позиція ваша - тих, хто сидить на диванах - зрозуміла. І зелінському зручно пиляти бюджети до безкінченності. Ви ж пам'ятаєте оцей весь його "бізнес на крові" та війна вигідна Парашенкє.
Ще раз: Україна зараз існує вборг, люд воювати не хоче, коштів нема, економіки вже майже нема, найбільша економіка світу від нас відвертається. Можете називати це фінським варіантом, корейським, як завгодно. Але на поступки будемо вимушені піти.
Для вас, мамкіних домашніх воїнів, теж є варант на потім. Пам'ятаєте, "єслі нє понравітся, ми єго снєсьом". Так от, снєсуни, як раз буде вам шанс. І буде за що.

Вас не цікавить як на ваш список військовозобов'язаних дивився військомат? Ви дійсно досі не відсвічуєте, що повезли список майбутніх воїнів ЗСУ своїми руками? )
stm
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 14:59

  stm написав:Вас не цікавить як на ваш список військовозобов'язаних дивився військомат? Ви дійсно досі не відсвічуєте, що повезли список майбутніх воїнів ЗСУ своїми руками? )

Ви якось перефразуйте ваше питання, бо я не Детройт і не звик ваші наркоманськи загадки розв'язувати.
Ви не второпали, що я вам написав і тепер без всякого зв'язку з моєю відповіддю вам, генеруєте питання?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 15:02

  whois2010 написав:
  stm написав:Вас не цікавить як на ваш список військовозобов'язаних дивився військомат? Ви дійсно досі не відсвічуєте, що повезли список майбутніх воїнів ЗСУ своїми руками? )

Ви якось перефразуйте ваше питання, бо я не Детройт і не звик ваші наркоманськи загадки розв'язувати.
Ви не второпали, що я вам написав і тепер без всякого зв'язку з моєю відповіддю вам, генеруєте питання?

Зважаючи на вік і інше, що мене засмутило(не вік).
1) Чи ви давали на місцеве ТЦК згінно своїх посадових обов'язків список і ВОС співробітників контори?
2) Чи бачили ви якесь здивування у того співробітника ТЦК кому подали дані?
PS: на місці співробітника ТЦК, я би з задоволенням хижака на здобич вам посміхалась. Так бува, потім якісь проблеми трапились, ви дуже не розуміли чому)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 15:31

  whois2010 написав:
  stm написав:Вас не цікавить як на ваш список військовозобов'язаних дивився військомат? Ви дійсно досі не відсвічуєте, що повезли список майбутніх воїнів ЗСУ своїми руками? )

Ви якось перефразуйте ваше питання, бо я не Детройт і не звик ваші наркоманськи загадки розв'язувати.
Ви не второпали, що я вам написав і тепер без всякого зв'язку з моєю відповіддю вам, генеруєте питання?

Не обращайте внимания: если у гопника заканчиваются слова - он переходит к угрозам. А если сам, чисто физически, угрожать не может - в ход идет чужой авторитет :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 15:36

Дональдак корчит из себя - кота Леопольда

❗️ Я не задоволений російськими ударами по Києву. У цьому немає необхідності, і дуже невчасно. Володимире, зупинись! 5000 солдатів щотижня гине 5000 солдатів. Давайте укладемо мирну угоду, — Трамп.
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 15:40

  _hunter написав:
  whois2010 написав:
  stm написав:Вас не цікавить як на ваш список військовозобов'язаних дивився військомат? Ви дійсно досі не відсвічуєте, що повезли список майбутніх воїнів ЗСУ своїми руками? )

Ви якось перефразуйте ваше питання, бо я не Детройт і не звик ваші наркоманськи загадки розв'язувати.
Ви не второпали, що я вам написав і тепер без всякого зв'язку з моєю відповіддю вам, генеруєте питання?

Не обращайте внимания: если у гопника заканчиваются слова - он переходит к угрозам. А если сам, чисто физически, угрожать не может - в ход идет чужой авторитет :lol:

Які зауваження до людини, яка не може назвати топ 3 баварського проживаючи у Німеччині більше 3 років ))) але ж ви і не цікавитесь виживанням ) то 500€ це приємний бонус не більше)
Батьки страждають і Ви як розумна дитина розповідаєте всім як бути, ну щоб батьки не страждали. Воно звісно так в хороших родинах дитина ніколи не вирішує самостійно проблеми сімейні, все розказує державі як правильно )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 15:55

  stm написав:
  _hunter написав:
  whois2010 написав:Ви якось перефразуйте ваше питання, бо я не Детройт і не звик ваші наркоманськи загадки розв'язувати.
Ви не второпали, що я вам написав і тепер без всякого зв'язку з моєю відповіддю вам, генеруєте питання?

Не обращайте внимания: если у гопника заканчиваются слова - он переходит к угрозам. А если сам, чисто физически, угрожать не может - в ход идет чужой авторитет :lol:

Які зауваження до людини, яка не може назвати топ 3 баварського проживаючи у Німеччині більше 3 років ))) але ж ви і не цікавитесь виживанням ) то 500€ це приємний бонус не більше)
Батьки страждають і Ви як розумна дитина розповідаєте всім як бути, ну щоб батьки не страждали. Воно звісно так в хороших родинах дитина ніколи не вирішує самостійно проблеми сімейні, все розказує державі як правильно )))

Рецепт приготування паляниці будь-ласка.
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