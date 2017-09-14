Додано: Чет 24 кві, 2025 16:30

Schmit написав: Ого, який перегрів від простої задачі, напевно аж дим повалив з процесора. Ого, який перегрів від простої задачі, напевно аж дим повалив з процесора.

Так, чекаю рецепта від Schmit ) дуже тяжко бачити добре навіть у поганому. Сьогодні моя коліжанка сиділа вночі у коридорі, замість ліжка у другій кімнаті, вона з Німеччини то не звикла до вибухів. Я прокинулась на другому ударі. Паляниця мене хвилює менше ніж Schmit. Розмовляли, що все буде добре, що так перший вибух то скоріш за все влучив. Потім з ранку подивились що у цивільний будинок. Також подивились що чоловіки у труселях, там Schmit не було виявлено, допомогали сусідам. Гарні чоловіки, різного віку і статусу, українці, навряд чи знають рецепт паляниці, це булка і все. Але ризикували своїм життям від неповнолітніх до повнолітніх. Життя воно дуже гарно показує хто є хто... Ви паляницю будете готувати? завтра траур за загиблими. Ми навіть не знаємо ще скільки цих людей. Навіть без паляниці, загиблі мають більше значення для stm ніж якийсь Schmit чи _hunter. Ці два, іншого бездару заблокували не мають жодного значення окрім презирства )