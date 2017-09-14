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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13660136611366213663
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 16:30

  Schmit написав:Ого, який перегрів від простої задачі, напевно аж дим повалив з процесора.

Так, чекаю рецепта від Schmit ) дуже тяжко бачити добре навіть у поганому. Сьогодні моя коліжанка сиділа вночі у коридорі, замість ліжка у другій кімнаті, вона з Німеччини то не звикла до вибухів. Я прокинулась на другому ударі. Паляниця мене хвилює менше ніж Schmit. Розмовляли, що все буде добре, що так перший вибух то скоріш за все влучив. Потім з ранку подивились що у цивільний будинок. Також подивились що чоловіки у труселях, там Schmit не було виявлено, допомогали сусідам. Гарні чоловіки, різного віку і статусу, українці, навряд чи знають рецепт паляниці, це булка і все. Але ризикували своїм життям від неповнолітніх до повнолітніх. Життя воно дуже гарно показує хто є хто... Ви паляницю будете готувати? завтра траур за загиблими. Ми навіть не знаємо ще скільки цих людей. Навіть без паляниці, загиблі мають більше значення для stm ніж якийсь Schmit чи _hunter. Ці два, іншого бездару заблокували не мають жодного значення окрім презирства )
stm
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 16:36

  stm написав:
  Schmit написав:Ого, який перегрів від простої задачі, напевно аж дим повалив з процесора.

Так, чекаю рецепта від Schmit ) дуже тяжко бачити добре навіть у поганому. Сьогодні моя коліжанка сиділа вночі у коридорі, замість ліжка у другій кімнаті, вона з Німеччини то не звикла до вибухів. Я прокинулась на другому ударі. Паляниця мене хвилює менше ніж Schmit. Розмовляли, що все буде добре, що так перший вибух то скоріш за все влучив. Потім з ранку подивились що у цивільний будинок. Також подивились що чоловіки у труселях, там Schmit не було виявлено, допомогали сусідам. Гарні чоловіки, різного віку і статусу, українці, навряд чи знають рецепт паляниці, це булка і все. Але ризикували своїм життям від неповнолітніх до повнолітніх. Життя воно дуже гарно показує хто є хто... Ви паляницю будете готувати? завтра траур за загиблими. Ми навіть не знаємо ще скільки цих людей. Навіть без паляниці, загиблі мають більше значення для stm ніж якийсь Schmit чи _hunter. Ці два, іншого бездару заблокували не мають жодного значення окрім прещирства )

Ого, яке на вас біле пальто... Лише на таки "патріотах" досі і стоїть країна. Решта - пліснява та "маленькі людішкі".
Тут десь на форумі обговорювали текст пісні Висоцького, що начебто на спір він написав текст таким чином, щоб кожна строка не була пов'язана за змістом з іншими строками. Прочитав оцей ваш допис і все стало на свої місця.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 16:38

отакої

Український закон про нацменшини утискає російськомовних, – висновок комітету ООН з ліквідації расової дискримінації.

https://www.ungeneva.org/en/news-media/ ... ign=buffer
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 16:45

  Xenon написав:отакої

Український закон про нацменшини утискає російськомовних, – висновок комітету ООН з ліквідації расової дискримінації.

https://www.ungeneva.org/en/news-media/ ... ign=buffer

Чи когось має хвилювати, що вирішив якийсь один з підкомітетів майже не існуючої організації.
На цю тему свого часу висловилася Стефанишина: "В Україні немає російської меншини. ЇЇ не існує! Немає жодної юридично оформленої спільноти, яка ідентифікує себе як російська меншина. Є українці, частина з яких розмовляють російською мовою", - зазначила вона на пресконференції щодо результатів звіту Європейської Комісії про прогрес України у виконанні вимог для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 16:46

  whois2010 написав:Ого, яке на вас біле пальто... Лише на таки "патріотах" досі і стоїть країна. Решта - пліснява та "маленькі людішкі".
Тут десь на форумі обговорювали текст пісні Висоцького, що начебто на спір він написав текст таким чином, щоб кожна строка не була пов'язана за змістом з іншими строками. Прочитав оцей ваш допис і все стало на свої місця.

Так, ви не зрозуміли що будучи добрим співробітником своїми добрими руками мобілізували своїх співробітників замість штрафу, і ще писали як так?! ви ж не Успіх ))) тут справа не в пальті, а в тому що робиш...
stm
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 17:06

  Xenon написав:отакої

Український закон про нацменшини утискає російськомовних, – висновок комітету ООН з ліквідації расової дискримінації.

https://www.ungeneva.org/en/news-media/ ... ign=buffer

Догана вам за поганий фактчекінг.
Я весь документ перечитав, і там ні слова нема про утиски російськомовних. Піднімаються хіба питання щодо роботи з громадою ромів (циган), і то не в дусі що їх утискають.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 17:07

  stm написав:Так, ви не зрозуміли що будучи добрим співробітником своїми добрими руками мобілізували своїх співробітників замість штрафу, і ще писали як так?! ви ж не Успіх ))) тут справа не в пальті, а в тому що робиш...

Я це навіть коментувати не буду: ви переплутали канали з каналізацією. Погортайте форум і, коли станете тверезою, прочитайте що в дійсності я писав на цю тему, і що собі нафантазували ви. Ви ж начебто за легендою юрист? Але туповатий якийсь, що не зрозумієте, то придумаєте
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 17:10

  whois2010 написав:
  Xenon написав:отакої

Український закон про нацменшини утискає російськомовних, – висновок комітету ООН з ліквідації расової дискримінації.

https://www.ungeneva.org/en/news-media/ ... ign=buffer

Чи когось має хвилювати, що вирішив якийсь один з підкомітетів майже не існуючої організації.

Потому как они "направление ветра" показывают. Так еще пол-года пройдёт - и окажется, что таки есть кого "денатурализировать"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 17:17

  whois2010 написав:
  stm написав:Так, ви не зрозуміли що будучи добрим співробітником своїми добрими руками мобілізували своїх співробітників замість штрафу, і ще писали як так?! ви ж не Успіх ))) тут справа не в пальті, а в тому що робиш...

Я це навіть коментувати не буду: ви переплутали канали з каналізацією. Погортайте форум і, коли станете тверезою, прочитайте що в дійсності я писав на цю тему, і що собі нафантазували ви. Ви ж начебто за легендою юрист? Але туповатий якийсь, що не зрозумієте, то придумаєте

Ні, я зрозуміла одразу. 2 ваших повідомлення в розрізі часу були дуже яскравими. Думаю по Shmit це пов'язано виключно з рецептом паляниці, а не з тими діями які були вашими руками виконані ) до мобілізації своїх колег навряд чи міг привести список осіб поданий в ТЦК )))
stm
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