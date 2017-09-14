Додано: Чет 24 кві, 2025 17:56

whois2010 написав: Ого, яке на вас біле пальто... Лише на таки "патріотах" досі і стоїть країна. Решта - пліснява та "маленькі людішкі". Ого, яке на вас біле пальто... Лише на таки "патріотах" досі і стоїть країна. Решта - пліснява та "маленькі людішкі".

Може уточнимо терміни, так чисто обєктивно і без образ.Є ті кого ви обізвали ПАТРІОТИна мене , то термін- це людина, яка не тільки підтримує в робочому стані себе і свою сімю, а й допомагає вижити іншим у цей важкий час, при чому , рецепт допомоги -різний(так само як і рецепти паляниць або борщу в різних територіях) хтось відсвічує в теплік в окопі, хтось закуповує невидимі плащі щоб ті хто в окопах не відсвічував, хтось годує бездомних собак/котів (чиї хазяї в кращому випадку емігрували , в гіршому-загинули) , хтось донатить , а хтось вяже маскувальну сітку , при чому є й такі що печуть паляниці для ЗСУ чи для себе з сусідами..Отже - з- розібрались ., який ні на що не впливає , при чому не залежно де він не впливає і скільки споживає - таких я б назвав... вони ніби й є... і можуть навіть їздити на мерседесах чи пити самогонку... це не важливоВажливо інше - як їх дії(життя) впливають на те щоб їх Батьківщині жилось легше.І якщо не впливає - то яка різниця для оточуючих є цічи немає?