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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 24 кві, 2025 16:30
Schmit написав:
Ого, який перегрів від простої задачі, напевно аж дим повалив з процесора.
Так, чекаю рецепта від Schmit ) дуже тяжко бачити добре навіть у поганому. Сьогодні моя коліжанка сиділа вночі у коридорі, замість ліжка у другій кімнаті, вона з Німеччини то не звикла до вибухів. Я прокинулась на другому ударі. Паляниця мене хвилює менше ніж Schmit. Розмовляли, що все буде добре, що так перший вибух то скоріш за все влучив. Потім з ранку подивились що у цивільний будинок. Також подивились що чоловіки у труселях, там Schmit не було виявлено, допомогали сусідам. Гарні чоловіки, різного віку і статусу, українці, навряд чи знають рецепт паляниці, це булка і все. Але ризикували своїм життям від неповнолітніх до повнолітніх. Життя воно дуже гарно показує хто є хто... Ви паляницю будете готувати? завтра траур за загиблими. Ми навіть не знаємо ще скільки цих людей. Навіть без паляниці, загиблі мають більше значення для stm ніж якийсь Schmit чи _hunter. Ці два, іншого бездару заблокували не мають жодного значення окрім презирства )
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Додано: Чет 24 кві, 2025 16:36
stm написав: Schmit написав:
Ого, який перегрів від простої задачі, напевно аж дим повалив з процесора.
Так, чекаю рецепта від Schmit ) дуже тяжко бачити добре навіть у поганому. Сьогодні моя коліжанка сиділа вночі у коридорі, замість ліжка у другій кімнаті, вона з Німеччини то не звикла до вибухів. Я прокинулась на другому ударі. Паляниця мене хвилює менше ніж Schmit. Розмовляли, що все буде добре, що так перший вибух то скоріш за все влучив. Потім з ранку подивились що у цивільний будинок. Також подивились що чоловіки у труселях, там Schmit не було виявлено, допомогали сусідам. Гарні чоловіки, різного віку і статусу, українці, навряд чи знають рецепт паляниці, це булка і все. Але ризикували своїм життям від неповнолітніх до повнолітніх. Життя воно дуже гарно показує хто є хто... Ви паляницю будете готувати? завтра траур за загиблими. Ми навіть не знаємо ще скільки цих людей. Навіть без паляниці, загиблі мають більше значення для stm ніж якийсь Schmit чи _hunter. Ці два, іншого бездару заблокували не мають жодного значення окрім прещирства )
Ого, яке на вас біле пальто... Лише на таки "патріотах" досі і стоїть країна. Решта - пліснява та "маленькі людішкі".
Тут десь на форумі обговорювали текст пісні Висоцького, що начебто на спір він написав текст таким чином, щоб кожна строка не була пов'язана за змістом з іншими строками. Прочитав оцей ваш допис і все стало на свої місця.
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Додано: Чет 24 кві, 2025 16:38
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Xenon
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Додано: Чет 24 кві, 2025 16:45
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Додано: Чет 24 кві, 2025 16:46
whois2010 написав:
Ого, яке на вас біле пальто... Лише на таки "патріотах" досі і стоїть країна. Решта - пліснява та "маленькі людішкі".
Тут десь на форумі обговорювали текст пісні Висоцького, що начебто на спір він написав текст таким чином, щоб кожна строка не була пов'язана за змістом з іншими строками. Прочитав оцей ваш допис і все стало на свої місця.
Так, ви не зрозуміли що будучи добрим співробітником своїми добрими руками мобілізували своїх співробітників замість штрафу, і ще писали як так?! ви ж не Успіх ))) тут справа не в пальті, а в тому що робиш...
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stm
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Додано: Чет 24 кві, 2025 17:06
Xenon написав:
отакої
Догана вам за поганий фактчекінг.
Я весь документ перечитав, і там ні слова нема про утиски російськомовних. Піднімаються хіба питання щодо роботи з громадою ромів (циган), і то не в дусі що їх утискають.
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Faceless
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Додано: Чет 24 кві, 2025 17:07
stm написав:
Так, ви не зрозуміли що будучи добрим співробітником своїми добрими руками мобілізували своїх співробітників замість штрафу, і ще писали як так?! ви ж не Успіх ))) тут справа не в пальті, а в тому що робиш...
Я це навіть коментувати не буду: ви переплутали канали з каналізацією. Погортайте форум і, коли станете тверезою, прочитайте що в дійсності я писав на цю тему, і що собі нафантазували ви. Ви ж начебто за легендою юрист? Але туповатий якийсь, що не зрозумієте, то придумаєте
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whois2010
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Додано: Чет 24 кві, 2025 17:17
whois2010 написав: stm написав:
Так, ви не зрозуміли що будучи добрим співробітником своїми добрими руками мобілізували своїх співробітників замість штрафу, і ще писали як так?! ви ж не Успіх ))) тут справа не в пальті, а в тому що робиш...
Я це навіть коментувати не буду: ви переплутали канали з каналізацією. Погортайте форум і, коли станете тверезою, прочитайте що в дійсності я писав на цю тему, і що собі нафантазували ви. Ви ж начебто за легендою юрист? Але туповатий якийсь, що не зрозумієте, то придумаєте
Ні, я зрозуміла одразу. 2 ваших повідомлення в розрізі часу були дуже яскравими. Думаю по Shmit це пов'язано виключно з рецептом паляниці, а не з тими діями які були вашими руками виконані ) до мобілізації своїх колег навряд чи міг привести список осіб поданий в ТЦК )))
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stm
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Додано: Чет 24 кві, 2025 17:52
Faceless написав: Xenon написав:
отакої
Догана вам за поганий фактчекінг.
Я весь документ перечитав, і там ні слова нема про утиски російськомовних. Піднімаються хіба питання щодо роботи з громадою ромів (циган), і то не в дусі що їх утискають.
Пост не расчитан на тех кто читает документы полностью.
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Додано: Чет 24 кві, 2025 17:56
whois2010 написав:
Ого, яке на вас біле пальто... Лише на таки "патріотах" досі і стоїть країна. Решта - пліснява та "маленькі людішкі".
Може уточнимо терміни, так чисто обєктивно і без образ.
Є ті кого ви обізвали ПАТРІОТИ
на мене , то термінпатріот
- це людина, яка не тільки підтримує в робочому стані себе і свою сімю, а й допомагає вижити іншим у цей важкий час, при чому , рецепт допомоги -різний(так само як і рецепти паляниць або борщу в різних територіях) хтось відсвічує в теплік в окопі, хтось закуповує невидимі плащі щоб ті хто в окопах не відсвічував, хтось годує бездомних собак/котів (чиї хазяї в кращому випадку емігрували , в гіршому-загинули) , хтось донатить , а хтось вяже маскувальну сітку , при чому є й такі що печуть паляниці для ЗСУ чи для себе з сусідами..
Отже - з патріотом
- розібрались .
А є нуль
, який ні на що не впливає , при чому не залежно де він не впливає і скільки споживає - таких я б назвав маленькими людьми
... вони ніби й є... і можуть навіть їздити на мерседесах чи пити самогонку... це не важливо
Важливо інше - як їх дії(життя) впливають на те щоб їх Батьківщині жилось легше.І якщо не впливає - то яка різниця для оточуючих є ці маленькі люди
чи немає?
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budivelnik
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