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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13661136621366313664
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 18:00

  whois2010 написав:
  stm написав:
  Schmit написав:Ого, який перегрів від простої задачі, напевно аж дим повалив з процесора.

Так, чекаю рецепта від Schmit ) дуже тяжко бачити добре навіть у поганому. Сьогодні моя коліжанка сиділа вночі у коридорі, замість ліжка у другій кімнаті, вона з Німеччини то не звикла до вибухів. Я прокинулась на другому ударі. Паляниця мене хвилює менше ніж Schmit. Розмовляли, що все буде добре, що так перший вибух то скоріш за все влучив. Потім з ранку подивились що у цивільний будинок. Також подивились що чоловіки у труселях, там Schmit не було виявлено, допомогали сусідам. ...

Ого, яке на вас біле пальто... Лише на таки "патріотах" досі і стоїть країна. Решта - пліснява та "маленькі людішкі".
Тут десь на форумі обговорювали текст пісні Висоцького, що начебто на спір він написав текст таким чином, щоб кожна строка не була пов'язана за змістом з іншими строками. Прочитав оцей ваш допис і все стало на свої місця.

Что забавно: "Розмовляли", "подивились" - про то, что хоть чем-то тоже "допомогали сусідам" - ни слова... :oops:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 18:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:про то, что хоть чем-то тоже "допомогали сусідам" - ни слова... :oops:
Так людина ж вихована...
Про її допомогу сусіди можуть розповідати - а їй якось западло казати що вона КОНКРЕТНО робила...
Навіть якщо комусь допомогла перейти дорогу чи напоїла чає - це вже сміливість(в будь-який момент може прилетіти)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 18:13

  _hunter написав:Что забавно: "Розмовляли", "подивились" - про то, что хоть чем-то тоже "допомогали сусідам" - ни слова... :oops:

Комендантська година, інший район міста. З топ 3 баварського розібрались?
stm
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 18:16

  budivelnik написав:
  _hunter написав:про то, что хоть чем-то тоже "допомогали сусідам" - ни слова... :oops:
Так людина ж вихована...
Про її допомогу сусіди можуть розповідати - а їй якось западло казати що вона КОНКРЕТНО робила...
Навіть якщо комусь допомогла перейти дорогу чи напоїла чає - це вже сміливість(в будь-який момент може прилетіти)

В том посте КОНКРЕТНО - отсутствует. Как и любой намек на что-то, кроме "подивились".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 18:23

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Так а что ты предлагаешь? Переговоры сорвали.
Отдать не часть а всю страну?

Так, щоб такі недалекі "маленькие людишки" перестали хвилюватися потрібно віддати Київ. І все скінчиться. Ну майже все, вони("маленькие людишки") знов будуть незадоволені однак. Але так буває, що питання "нас то за что?!" виникає дуже спонтанно)

Вас шатает как при биполярке.
Что вы предлагаете?
Отдать всю страну?
Каждый день территорий становится меньше, могил больше.
Вы хотите ещё убить 200 тысяч и левобережье просрать? Типа тогда договариваться или какой план?

Ваш недо просроченный со своим генсралом проиграл войну, пересрался со всем миром.

Что ещё вы добиваетесь? Баб на фронт? Детей?

Так, якщо ми віддаємо і виходимо з Херсону, Запоріжжя потрібно і з Києва вийти. Ми ж повинні раз і назавжди зробити ненапад оркостану. Білоруський варіант - повністю підконтрольне суспільство двом дегенератам.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 19:10

  Бетон написав: Что вы предлагаете?
Отдать всю страну?
Каждый день территорий становится меньше, могил больше.

"Україні треба в цьому році виходити із широкомасштабної війни, без капітуляції, звісно. Але при цьому розуміти правильний момент і розуміти ще, як втримати все-таки Сполучені Штати якомога довше в цій грі", — каже Чалий. Водночас, за словами поважного посла, Україні потрібно якомога швидше залучити можливості Європи та країн НАТО.
"Тобто от зараз в цей момент кілька тижнів буде визначатись нова конфігурація.. Десь на осінь почнеться знову серйозне вже обговорення можливого виходу із такої війни. Тому що відпустити це далі на наступний рік дуже небезпечно", — каже поважний посол.
За його словами, Росія зараз слабшає, але вона може просто перейти на рейки повної мобілізації і війни на роки, на довгий період.
"Це може бути наступного року. Так що вікно можливостей — цей рік, початок наступного", — каже Чалий..
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... ce=ukr.net
Бетон, для мене очевидно, що влада намагається вийти з війни без капітуляції. І для цього робиться те, про що каже Чалий. Може ви знаєте, як зробити процес швидше? Які є пропозиції, щоб уникнути капітуляції?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Но местные руснявые фашисты хвалят Трампа, возвеличивают его и облизывают ...
Эту рыжую болонку, которая скачет перед Путиным на задних лапках, подскуливая в просьбах к Путину, не к требованиям ...
pesikot
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  #<1 ... 13661136621366313664
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