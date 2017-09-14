Додано: Чет 24 кві, 2025 19:10

Бетон написав: Что вы предлагаете?

Отдать всю страну?

Каждый день территорий становится меньше, могил больше.

Что вы предлагаете?Отдать всю страну?Каждый день территорий становится меньше, могил больше.

"Україні треба в цьому році виходити із широкомасштабної війни,Але при цьому розуміти правильний момент і розуміти ще, як втримати все-таки Сполучені Штати якомога довше в цій грі", — каже Чалий. Водночас, за словами поважного посла, Україні потрібно якомога швидше залучити можливості Європи та країн НАТО."Тобто от зараз в цей момент кілька тижнів буде визначатись нова конфігурація.. Десь на осінь почнеться знову серйозне вже обговорення можливого виходу із такої війни. Тому що відпустити це далі на наступний рік дуже небезпечно", — каже поважний посол.За його словами, Росія зараз слабшає, але вона може просто перейти на рейки повної мобілізації і війни на роки, на довгий період."Це може бути наступного року. Так що вікно можливостей — цей рік, початок наступного", — каже Чалий..Бетон, для мене очевидно, що влада намагається вийти з війни без капітуляції. І для цього робиться те, про що каже Чалий. Може ви знаєте, як зробити процес швидше? Які є пропозиції, щоб уникнути капітуляції?