RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13663136641366513666>
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 21:09

«Мене не влаштовують російські удари по Києву. Вони непотрібні, і мають дуже невдалий час. Володимире, стоп! Щотижня гине 5000 солдатів. Досягнімо мирної угоди!» — написав Трамп у соцмережі Truth Social.
prodigy
 
Повідомлень: 12291
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3287 раз.
Подякували: 3326 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 21:11

  pesikot написав:

Но местные руснявые фашисты хвалят Трампа, возвеличивают его и облизывают ...
Эту рыжую болонку, которая скачет перед Путиным на задних лапках, подскуливая в просьбах к Путину, не к требованиям ...

Портніков і його паства в шоці, що Трамп висловив не достатньо глибоку стурбованість, як це традиційно роблять лідори західного світу.
Трамп домовився про більш-менш прийнятні умови РПВ, (чого не змогли ці самі лідори за весь час війни). З домовленостей викинуті неприйнятні вимоги відступу з Херсону і Запоріжжя, нема розброєння і послаблення ЗСУ, ніхто не вимагав в України офіційно відмовлятись від якихось територій, навіть ЗАЕС нам віддають під соусом управління США, лише НАТО там нема, яке вже нам і так не світить. Але ні, ці базікали пішли в повне заперечення - "від України вимагають віддати Крим", "Трамп взагалі не домовився - це все фейк", ну і традиційне "путін знову нападе"..., і т.д.
А те, що без цього миру нам світить поразка - цих базікал зовсім не лякає, ну може чуть-чуть, адже запасні аеродроми у вирії вони вже підготували.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 24 кві, 2025 21:13, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлень: 4920
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 21:11

Ого, потужно как прогнули Дональдак и ко кацапов на уступки

❗️Поступка росії в тому, що вони зупиняють війну та відмовляються від захоплення усієї України, – Трамп.
Xenon
 
Повідомлень: 5292
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 21:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Те, що без цього миру нам світить поразка - цих базікал зовсім не лякає

Це не базікали, а саботажники, що свідомо,але приховано працюють на ворога
і повна поразка України - мета яку вони прагнуть
І цьому буде дана правова оцінка
Зтечуть кров`ю вороженьки
fox767676
 
Повідомлень: 3458
З нами з: 13.06.20
Подякував: 415 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 21:30

  fox767676 написав:
  Schmit написав:Те, що без цього миру нам світить поразка - цих базікал зовсім не лякає

Це не базікали, а саботажники, що свідомо,але приховано працюють на ворога
і повна поразка України - мета яку вони прагнуть
І цьому буде дана правова оцінка
Зтечуть кров`ю вороженьки

Та хто ж їх покарає, як України не стане? В ЄС їх радісно приймуть, як уряд у вигнанні - ще роками будуть на інтерв'ю і ток-шоу розповідати про свою героїчність і як це не вони все просрали.
Schmit
 
Повідомлень: 4920
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 21:41

  fox767676 написав:
  Schmit написав:Те, що без цього миру нам світить поразка - цих базікал зовсім не лякає

Це не базікали, а саботажники, що свідомо,але приховано працюють на ворога
і повна поразка України - мета яку вони прагнуть
І цьому буде дана правова оцінка
Зтечуть кров`ю вороженьки

Фоксик номерной, ты работаешь на Россию

И твоя цель - капитуляция Украины

Ты, тот самый фашист, который поддерживает Трампа - эту рыжую болонку, которая скачет перед Путиным и что-то там просит ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11082
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 21:42

Schmit
Я менш песимістично налаштований стосовно України
Не вмре ні Вона, ні слава її, ні воля
А ось провокатору портнікову та всій подолякіській шайці тільки у москві ховатись
Європа проти Вашингтона не піде, укривати покидьків не буде
fox767676
 
Повідомлень: 3458
З нами з: 13.06.20
Подякував: 415 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 21:48

Почалося...

Пишуть, що Індія атакувала ракетами Пакістан і перекрила шлюзи на своїх дамбах по річці Інд. Тільки вчора постила Чалого, який про це попереджав.
Ось вам перші наслідки того, що можна насрати на міжнародне право.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5676
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1208 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 21:52

  Schmit написав:
  pesikot написав:

Но местные руснявые фашисты хвалят Трампа, возвеличивают его и облизывают ...
Эту рыжую болонку, которая скачет перед Путиным на задних лапках, подскуливая в просьбах к Путину, не к требованиям ...

Портніков і його паства в шоці, що Трамп висловив не достатньо глибоку стурбованість, як це традиційно роблять лідори західного світу.
Трамп домовився про більш-менш прийнятні умови РПВ, (чого не змогли ці самі лідори за весь час війни). З домовленостей викинуті неприйнятні вимоги відступу з Херсону і Запоріжжя, нема розброєння і послаблення ЗСУ, ніхто не вимагав в України офіційно відмовлятись від якихось територій, навіть ЗАЕС нам віддають під соусом управління США, лише НАТО там нема, яке вже нам і так не світить. Але ні, ці базікали пішли в повне заперечення - "від України вимагають віддати Крим", "Трамп взагалі не домовився - це все фейк", ну і традиційне "путін знову нападе"..., і т.д.
А те, що без цього миру нам світить поразка - цих базікал зовсім не лякає, ну може чуть-чуть, адже запасні аеродроми у вирії вони вже підготували.


Модери видалили, цікаво ...

Оце все написане цим недоумком Schmit - брехня, повна

Трамп перед Путіним веде себе, як руда болонка на задних лапках - чого бажаєте ?
"Володья, нельзя обстреливать - єто не хорошо, єто не правильно"

При цьому, на адресу України, руда болонка - гирчить, слиною розбризкується

Як і трампофіли, на адресу українців )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11082
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 21:52

  fler написав:Пишуть, що Індія атакувала ракетами Пакістан і перекрила шлюзи на своїх дамбах по річці Інд. Тільки вчора постила Чалого, який про це попереджав.
Ось вам перші наслідки того, що можна насрати на міжнародне право.


Перші ? ))
fox767676
 
Повідомлень: 3458
З нами з: 13.06.20
Подякував: 415 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13663136641366513666>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 95673
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 271179
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 922654
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.