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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 24 кві, 2025 21:09
«Мене не влаштовують російські удари по Києву. Вони непотрібні, і мають дуже невдалий час. Володимире, стоп! Щотижня гине 5000 солдатів. Досягнімо мирної угоди!» — написав Трамп у соцмережі Truth Social.
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Додано: Чет 24 кві, 2025 21:11
pesikot написав:
Но местные руснявые фашисты хвалят Трампа, возвеличивают его и облизывают ...
Эту рыжую болонку, которая скачет перед Путиным на задних лапках, подскуливая в просьбах к Путину, не к требованиям ...
Портніков і його паства в шоці, що Трамп висловив не достатньо глибоку стурбованість, як це традиційно роблять лідори західного світу.
Трамп домовився про більш-менш прийнятні умови РПВ, (чого не змогли ці самі лідори за весь час війни). З домовленостей викинуті неприйнятні вимоги відступу з Херсону і Запоріжжя, нема розброєння і послаблення ЗСУ, ніхто не вимагав в України офіційно відмовлятись від якихось територій, навіть ЗАЕС нам віддають під соусом управління США, лише НАТО там нема, яке вже нам і так не світить. Але ні, ці базікали пішли в повне заперечення - "від України вимагають віддати Крим", "Трамп взагалі не домовився - це все фейк", ну і традиційне "путін знову нападе"..., і т.д.
А те, що без цього миру нам світить поразка - цих базікал зовсім не лякає, ну може чуть-чуть, адже запасні аеродроми у вирії вони вже підготували.
Востаннє редагувалось Schmit
в Чет 24 кві, 2025 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 кві, 2025 21:11
Ого, потужно как прогнули Дональдак и ко кацапов на уступки
❗️Поступка росії в тому, що вони зупиняють війну та відмовляються від захоплення усієї України, – Трамп.
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Додано: Чет 24 кві, 2025 21:16
Schmit написав:
Те, що без цього миру нам світить поразка - цих базікал зовсім не лякає
Це не базікали, а саботажники, що свідомо,але приховано працюють на ворога
і повна поразка України - мета яку вони прагнуть
І цьому буде дана правова оцінка
Зтечуть кров`ю вороженьки
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Додано: Чет 24 кві, 2025 21:30
fox767676 написав: Schmit написав:
Те, що без цього миру нам світить поразка - цих базікал зовсім не лякає
Це не базікали, а саботажники, що свідомо,але приховано працюють на ворога
і повна поразка України - мета яку вони прагнуть
І цьому буде дана правова оцінка
Зтечуть кров`ю вороженьки
Та хто ж їх покарає, як України не стане? В ЄС їх радісно приймуть, як уряд у вигнанні - ще роками будуть на інтерв'ю і ток-шоу розповідати про свою героїчність і як це не вони все просрали.
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Додано: Чет 24 кві, 2025 21:41
fox767676 написав: Schmit написав:
Те, що без цього миру нам світить поразка - цих базікал зовсім не лякає
Це не базікали, а саботажники, що свідомо,але приховано працюють на ворога
і повна поразка України - мета яку вони прагнуть
І цьому буде дана правова оцінка
Зтечуть кров`ю вороженьки
Фоксик номерной, ты работаешь на Россию
И твоя цель - капитуляция Украины
Ты, тот самый фашист, который поддерживает Трампа - эту рыжую болонку, которая скачет перед Путиным и что-то там просит ...
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Додано: Чет 24 кві, 2025 21:42
Schmit
Я менш песимістично налаштований стосовно України
Не вмре ні Вона, ні слава її, ні воля
А ось провокатору портнікову та всій подолякіській шайці тільки у москві ховатись
Європа проти Вашингтона не піде, укривати покидьків не буде
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Додано: Чет 24 кві, 2025 21:48
Пишуть, що Індія атакувала ракетами Пакістан і перекрила шлюзи на своїх дамбах по річці Інд. Тільки вчора постила Чалого, який про це попереджав.
Ось вам перші наслідки того, що можна насрати на міжнародне право.
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Додано: Чет 24 кві, 2025 21:52
Schmit написав: pesikot написав:
Но местные руснявые фашисты хвалят Трампа, возвеличивают его и облизывают ...
Эту рыжую болонку, которая скачет перед Путиным на задних лапках, подскуливая в просьбах к Путину, не к требованиям ...
Портніков і його паства в шоці, що Трамп висловив не достатньо глибоку стурбованість, як це традиційно роблять лідори західного світу.
Трамп домовився про більш-менш прийнятні умови РПВ, (чого не змогли ці самі лідори за весь час війни). З домовленостей викинуті неприйнятні вимоги відступу з Херсону і Запоріжжя, нема розброєння і послаблення ЗСУ, ніхто не вимагав в України офіційно відмовлятись від якихось територій, навіть ЗАЕС нам віддають під соусом управління США, лише НАТО там нема, яке вже нам і так не світить. Але ні, ці базікали пішли в повне заперечення - "від України вимагають віддати Крим", "Трамп взагалі не домовився - це все фейк", ну і традиційне "путін знову нападе"..., і т.д.
А те, що без цього миру нам світить поразка - цих базікал зовсім не лякає, ну може чуть-чуть, адже запасні аеродроми у вирії вони вже підготували.
Модери видалили, цікаво ...
Оце все написане цим недоумком Schmit - брехня, повна
Трамп перед Путіним веде себе, як руда болонка на задних лапках - чого бажаєте ?
"Володья, нельзя обстреливать - єто не хорошо, єто не правильно"
При цьому, на адресу України, руда болонка - гирчить, слиною розбризкується
Як і трампофіли, на адресу українців )
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Додано: Чет 24 кві, 2025 21:52
fler написав:
Пишуть, що Індія атакувала ракетами Пакістан і перекрила шлюзи на своїх дамбах по річці Інд. Тільки вчора постила Чалого, який про це попереджав.
Ось вам перші наслідки того, що можна насрати на міжнародне право.
Перші ? ))
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