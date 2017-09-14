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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 24 кві, 2025 21:53
fler написав:
Пишуть, що Індія атакувала ракетами Пакістан і перекрила шлюзи на своїх дамбах по річці Інд. Тільки вчора постила Чалого, який про це попереджав.Ось вам перші наслідки того, що можна насрати на міжнародне право
.
А хто все це зробив ? Хто почав ? ...
Трамп ? ... да не може бути ...
Адепти Трампа в це не вірять ...
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Додано: Чет 24 кві, 2025 21:56
Schmit написав: fox767676 написав: Schmit написав:
Те, що без цього миру нам світить поразка - цих базікал зовсім не лякає
Це не базікали, а саботажники, що свідомо,але приховано працюють на ворога
і повна поразка України - мета яку вони прагнуть
І цьому буде дана правова оцінка
Зтечуть кров`ю вороженьки
Та хто ж їх покарає, як України не стане?
тиж постив відос Любарського, сам хоч слухав?
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Додано: Чет 24 кві, 2025 22:18
pesikot написав: Schmit написав: pesikot написав:
Но местные руснявые фашисты хвалят Трампа, возвеличивают его и облизывают ...
Эту рыжую болонку, которая скачет перед Путиным на задних лапках, подскуливая в просьбах к Путину, не к требованиям ...
Портніков і його паства в шоці, що Трамп висловив не достатньо глибоку стурбованість, як це традиційно роблять лідори західного світу.
Трамп домовився про більш-менш прийнятні умови РПВ, (чого не змогли ці самі лідори за весь час війни). З домовленостей викинуті неприйнятні вимоги відступу з Херсону і Запоріжжя, нема розброєння і послаблення ЗСУ, ніхто не вимагав в України офіційно відмовлятись від якихось територій, навіть ЗАЕС нам віддають під соусом управління США, лише НАТО там нема, яке вже нам і так не світить. Але ні, ці базікали пішли в повне заперечення - "від України вимагають віддати Крим", "Трамп взагалі не домовився - це все фейк", ну і традиційне "путін знову нападе"..., і т.д.
А те, що без цього миру нам світить поразка - цих базікал зовсім не лякає, ну може чуть-чуть, адже запасні аеродроми у вирії вони вже підготували.
Модери видалили, цікаво ...
Оце все написане цим недоумком Schmit - брехня, повна
Що брехня? Усі ЗМІ, навіть самі антитрампівські чорним по білому надрукували 7 пунктів плану миру - все чітко написано, можеш перечитати, якщо Портніковим віриш більше, ніж своїм очам. Але це не підходить Зе, він хоче кордони 91 і все.
pesikot написав:
Трамп перед Путіним веде себе, як руда болонка на задних лапках - чого бажаєте ?
"Володья, нельзя обстреливать - єто не хорошо, єто не правильно"
При цьому, на адресу України, руда болонка - гирчить, слиною розбризкується
Як і трампофіли, на адресу українців )
Так про Трампа і досі висловлюються більшість українських ЗМІ та блогерів (ось хто справді працює на росію), замість того, щоб хоча б перевзутись після виборів. Чого варте тільки останнє обсирання зеленими Вікторії Спартц. То ж нічого дивного у неприязному ставленні оточення Трампа до України нема.
flyman написав:
тиж постив відос Любарського, сам хоч слухав?
Звичайно, але у мене інша думка стосовно того твердження про "не простят и не уйдет" на останніх хвилинах відео.
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Schmit
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 00:39
Schmit написав:
А те, що без цього миру нам світить поразка
в чому саме полягатиме ця наша поразка?
А, відтак, нафіга пуйлу домовлятися на таких умовах, якщо інакше нам світить поразка, а значить - йому перемога? Навіщо йому рятувати Україну, відмовлятися від гарантованої перемоги? Він що, сам собі ворог?
Пропоную подумати і відповісти на це запитання.
Я, якщо що, сам відповіді на це не знаю. Надто багато невідомого. Публічно російська сторона не підтверджувала свою згоду на ці умови. Навпаки, "говорящие усы" в останніх інтервʼю говорять зовсім протилежне.
Загалом, в такому грубому вигляді:
З домовленостей викинуті неприйнятні вимоги відступу з Херсону і Запоріжжя, нема розброєння і послаблення ЗСУ, ніхто не вимагав в України офіційно відмовлятись від якихось територій, навіть ЗАЕС нам віддають під соусом управління США, лише НАТО там нема
це найкраща пропозиція за весь час. Але диявол ховається в деталях. Можна згадати Мінські угоди - там проблема була саме в деталях їх виконання.
Тому, поки нема деталей щодо того, як планується забезпечувати захист від повторного нападу, то рано давати висновки.
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thenewepic
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 01:33
thenewepic написав: Schmit написав:
А те, що без цього миру нам світить поразка
в чому саме полягатиме ця наша поразка?
А, відтак, нафіга пуйлу домовлятися на таких умовах, якщо інакше нам світить поразка, а значить - йому перемога? Навіщо йому рятувати Україну, відмовлятися від гарантованої перемоги? Він що, сам собі ворог?
Пропоную подумати і відповісти на це запитання.
Я, якщо що, сам відповіді на це не знаю. Надто багато невідомого. Публічно російська сторона не підтверджувала свою згоду на ці умови. Навпаки, "говорящие усы" в останніх інтервʼю говорять зовсім протилежне.
Война стоит дорого и для РФ.
Она уже понесла и продолжает нести весьма ощутительные потери.
В результате победы (предположительной, а не гарантированной) получить в качестве приза разрушенную страну, народ которой в массе ненавидит захватчика, достижение сомнительное.
Ручаться за то, что Путин примет такие условия, я тоже не могу. Но пробовать нужно. США ведут себя грубо, но они могут себе это позволить.
Загалом, в такому грубому вигляді:
З домовленостей викинуті неприйнятні вимоги відступу з Херсону і Запоріжжя, нема розброєння і послаблення ЗСУ, ніхто не вимагав в України офіційно відмовлятись від якихось територій, навіть ЗАЕС нам віддають під соусом управління США, лише НАТО там нема
це найкраща пропозиція за весь час. Але диявол ховається в деталях. Можна згадати Мінські угоди - там проблема була саме в деталях їх виконання.
Тому, поки нема деталей щодо того, як планується забезпечувати захист від повторного нападу, то рано давати висновки.
Повторное нападение то ли будет, то ли нет, а сейчас обстрелы городов и жертвы на фронте каждый день. Можете приехать и посмотреть на пожар в Харькове прямо сейчас. И вчера ночью, и позавчера.
В Минских угодах не было особого дьявола. Надо было просто что-то делать для их выполнения, а не делать вид, что это к нам не особо относится, и дёргать тигра за усы.
Выполнение Минских угод даже в самом плохом варианте стоило бы нам гораздо меньше, чем сегодняшняя война с самыми лучшими возможными (реальными) условиями мира.
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