Додано: П'ят 25 кві, 2025 03:36

ЛАД написав: В результате победы (предположительной, а не гарантированной) получить в качестве приза разрушенную страну, народ которой в массе ненавидит захватчика, достижение сомнительное В результате победы (предположительной, а не гарантированной) получить в качестве приза разрушенную страну, народ которой в массе ненавидит захватчика, достижение сомнительное

ЛАД написав: Повторное нападение то ли будет, то ли нет Повторное нападение то ли будет, то ли нет

ЛАД написав: Можете приехать и посмотреть на пожар в Харькове прямо сейчас Можете приехать и посмотреть на пожар в Харькове прямо сейчас

ЛАД написав: В Минских угодах не было особого дьявола В Минских угодах не было особого дьявола

ЛАД написав: Выполнение Минских угод даже в самом плохом варианте стоило бы нам гораздо меньше, чем сегодняшняя война с самыми лучшими возможными (реальными) условиями мира Выполнение Минских угод даже в самом плохом варианте стоило бы нам гораздо меньше, чем сегодняшняя война с самыми лучшими возможными (реальными) условиями мира

ну чогось зараз це пуйла не зупиняє. Зараз він готовий витрачати десятки тисяч своїх солдатів на захоплення руїн на Донбасі. Чому такий підхід має раптово змінитись? Якби це сталося, ми б побачили це на полі бою - ворог почав би берегти свої сили, перейшов би в оборону замість мʼясних штурмів.якщо зійдуться два фактори:1. не вирішене остаточно питання контролю рф над Україною2. послаблена українська армія і відсутність зовнішніх гарантійто. Причому досить скорого. Ні, ну може пуйло раптово здохне або станеться інший "лебідь", тоді так, нам пощастить. Але реально - покладатись на такий розвиток подій не можна.дякую, я мав досвід вживу спостерігати наслідки прильотів.було. Якщо виконувати їх так, як хотів кремль, то ми отримували в парламенті російських агентів, напряму підконтрольних агресору. З особливими повноваженнями і правом вето.таке питання тоді не стояло. Наша влада не думала (зараз ясно, що даремно), що невиконання тих угод (обома сторонами) приведе до повномасштабного вторгенння. Ніяка адекватна людина так би ніколи і не вчинила. Але ми всі не розуміли, що пуйло живе в якійсь своїй реальності, не зовсім адекватній.