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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13664136651366613667>
Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 21:53

  fler написав:Пишуть, що Індія атакувала ракетами Пакістан і перекрила шлюзи на своїх дамбах по річці Інд. Тільки вчора постила Чалого, який про це попереджав.
Ось вам перші наслідки того, що можна насрати на міжнародне право.


А хто все це зробив ? Хто почав ? ...

Трамп ? ... да не може бути ...

Адепти Трампа в це не вірять ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 21:56

  Schmit написав:
  fox767676 написав:
  Schmit написав:Те, що без цього миру нам світить поразка - цих базікал зовсім не лякає

Це не базікали, а саботажники, що свідомо,але приховано працюють на ворога
і повна поразка України - мета яку вони прагнуть
І цьому буде дана правова оцінка
Зтечуть кров`ю вороженьки

Та хто ж їх покарає, як України не стане?

тиж постив відос Любарського, сам хоч слухав?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 22:18

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:

Но местные руснявые фашисты хвалят Трампа, возвеличивают его и облизывают ...
Эту рыжую болонку, которая скачет перед Путиным на задних лапках, подскуливая в просьбах к Путину, не к требованиям ...

Портніков і його паства в шоці, що Трамп висловив не достатньо глибоку стурбованість, як це традиційно роблять лідори західного світу.
Трамп домовився про більш-менш прийнятні умови РПВ, (чого не змогли ці самі лідори за весь час війни). З домовленостей викинуті неприйнятні вимоги відступу з Херсону і Запоріжжя, нема розброєння і послаблення ЗСУ, ніхто не вимагав в України офіційно відмовлятись від якихось територій, навіть ЗАЕС нам віддають під соусом управління США, лише НАТО там нема, яке вже нам і так не світить. Але ні, ці базікали пішли в повне заперечення - "від України вимагають віддати Крим", "Трамп взагалі не домовився - це все фейк", ну і традиційне "путін знову нападе"..., і т.д.
А те, що без цього миру нам світить поразка - цих базікал зовсім не лякає, ну може чуть-чуть, адже запасні аеродроми у вирії вони вже підготували.


Модери видалили, цікаво ...

Оце все написане цим недоумком Schmit - брехня, повна

Що брехня? Усі ЗМІ, навіть самі антитрампівські чорним по білому надрукували 7 пунктів плану миру - все чітко написано, можеш перечитати, якщо Портніковим віриш більше, ніж своїм очам. Але це не підходить Зе, він хоче кордони 91 і все.

  pesikot написав:Трамп перед Путіним веде себе, як руда болонка на задних лапках - чого бажаєте ?
"Володья, нельзя обстреливать - єто не хорошо, єто не правильно"

При цьому, на адресу України, руда болонка - гирчить, слиною розбризкується

Як і трампофіли, на адресу українців )

Так про Трампа і досі висловлюються більшість українських ЗМІ та блогерів (ось хто справді працює на росію), замість того, щоб хоча б перевзутись після виборів. Чого варте тільки останнє обсирання зеленими Вікторії Спартц. То ж нічого дивного у неприязному ставленні оточення Трампа до України нема.

  flyman написав:тиж постив відос Любарського, сам хоч слухав?

Звичайно, але у мене інша думка стосовно того твердження про "не простят и не уйдет" на останніх хвилинах відео.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 00:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:А те, що без цього миру нам світить поразка
в чому саме полягатиме ця наша поразка?
А, відтак, нафіга пуйлу домовлятися на таких умовах, якщо інакше нам світить поразка, а значить - йому перемога? Навіщо йому рятувати Україну, відмовлятися від гарантованої перемоги? Він що, сам собі ворог? Пропоную подумати і відповісти на це запитання.

Я, якщо що, сам відповіді на це не знаю. Надто багато невідомого. Публічно російська сторона не підтверджувала свою згоду на ці умови. Навпаки, "говорящие усы" в останніх інтервʼю говорять зовсім протилежне.

Загалом, в такому грубому вигляді:
З домовленостей викинуті неприйнятні вимоги відступу з Херсону і Запоріжжя, нема розброєння і послаблення ЗСУ, ніхто не вимагав в України офіційно відмовлятись від якихось територій, навіть ЗАЕС нам віддають під соусом управління США, лише НАТО там нема

це найкраща пропозиція за весь час. Але диявол ховається в деталях. Можна згадати Мінські угоди - там проблема була саме в деталях їх виконання.

Тому, поки нема деталей щодо того, як планується забезпечувати захист від повторного нападу, то рано давати висновки.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 01:33

  thenewepic написав:
  Schmit написав:А те, що без цього миру нам світить поразка
в чому саме полягатиме ця наша поразка?
А, відтак, нафіга пуйлу домовлятися на таких умовах, якщо інакше нам світить поразка, а значить - йому перемога? Навіщо йому рятувати Україну, відмовлятися від гарантованої перемоги? Він що, сам собі ворог? Пропоную подумати і відповісти на це запитання.

Я, якщо що, сам відповіді на це не знаю. Надто багато невідомого. Публічно російська сторона не підтверджувала свою згоду на ці умови. Навпаки, "говорящие усы" в останніх інтервʼю говорять зовсім протилежне.
Война стоит дорого и для РФ.
Она уже понесла и продолжает нести весьма ощутительные потери.
В результате победы (предположительной, а не гарантированной) получить в качестве приза разрушенную страну, народ которой в массе ненавидит захватчика, достижение сомнительное.
Ручаться за то, что Путин примет такие условия, я тоже не могу. Но пробовать нужно. США ведут себя грубо, но они могут себе это позволить.

Загалом, в такому грубому вигляді:
З домовленостей викинуті неприйнятні вимоги відступу з Херсону і Запоріжжя, нема розброєння і послаблення ЗСУ, ніхто не вимагав в України офіційно відмовлятись від якихось територій, навіть ЗАЕС нам віддають під соусом управління США, лише НАТО там нема

це найкраща пропозиція за весь час. Але диявол ховається в деталях. Можна згадати Мінські угоди - там проблема була саме в деталях їх виконання.

Тому, поки нема деталей щодо того, як планується забезпечувати захист від повторного нападу, то рано давати висновки.
Повторное нападение то ли будет, то ли нет, а сейчас обстрелы городов и жертвы на фронте каждый день. Можете приехать и посмотреть на пожар в Харькове прямо сейчас. И вчера ночью, и позавчера.
В Минских угодах не было особого дьявола. Надо было просто что-то делать для их выполнения, а не делать вид, что это к нам не особо относится, и дёргать тигра за усы.
Выполнение Минских угод даже в самом плохом варианте стоило бы нам гораздо меньше, чем сегодняшняя война с самыми лучшими возможными (реальными) условиями мира.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 03:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В результате победы (предположительной, а не гарантированной) получить в качестве приза разрушенную страну, народ которой в массе ненавидит захватчика, достижение сомнительное
ну чогось зараз це пуйла не зупиняє. Зараз він готовий витрачати десятки тисяч своїх солдатів на захоплення руїн на Донбасі. Чому такий підхід має раптово змінитись? Якби це сталося, ми б побачили це на полі бою - ворог почав би берегти свої сили, перейшов би в оборону замість мʼясних штурмів.
  ЛАД написав:Повторное нападение то ли будет, то ли нет
якщо зійдуться два фактори:
1. не вирішене остаточно питання контролю рф над Україною
2. послаблена українська армія і відсутність зовнішніх гарантій
то повторний напад це лише питання часу. Причому досить скорого. Ні, ну може пуйло раптово здохне або станеться інший "лебідь", тоді так, нам пощастить. Але реально - покладатись на такий розвиток подій не можна.
  ЛАД написав:Можете приехать и посмотреть на пожар в Харькове прямо сейчас
дякую, я мав досвід вживу спостерігати наслідки прильотів.
  ЛАД написав:В Минских угодах не было особого дьявола
було. Якщо виконувати їх так, як хотів кремль, то ми отримували в парламенті російських агентів, напряму підконтрольних агресору. З особливими повноваженнями і правом вето.
  ЛАД написав:Выполнение Минских угод даже в самом плохом варианте стоило бы нам гораздо меньше, чем сегодняшняя война с самыми лучшими возможными (реальными) условиями мира
таке питання тоді не стояло. Наша влада не думала (зараз ясно, що даремно), що невиконання тих угод (обома сторонами) приведе до повномасштабного вторгенння. Ніяка адекватна людина так би ніколи і не вчинила. Але ми всі не розуміли, що пуйло живе в якійсь своїй реальності, не зовсім адекватній.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 04:50

❗️россия готова заключить сделку по Украине, осталось финализировать детали, – лавров.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 05:55

  stm написав:
  Schmit написав:Рецепт приготування паляниці будь-ласка.

Беремо Schmit, жодного разу не було радощів з приводу: занурення Москви; хуярім 2 С-400 та однин С-300 у один день; Чорноморська флотілья замість флоту; 3 стратегічні запаси ракет та боєприпасів; це невичерпний список досягнень розвідки ЗСУ. Але ж Schmit бачить вірно що все це на фоні скандалів з коштами. Чи розуміє Schmit що якби ж ще не крали то і зовсім пушний був би ))) Мабуть так, тому і переживає )))

Так это вы бойоваполонэна(откормленная расстегаями в ФСБэшных застенках) НадяСавченка(а не Маттаб)???
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 07:53

«Випадки насильницької мобілізації в Україні поодинокі, це не є масовим явищем. 800 000 або 600 000 осіб добровільно пішли до ЗСУ», - Зеленський :lol:

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/mobili ... 09041.html

https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-m ... 23653.html

ця потвора просякла брехнею наскрізь :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 08:16


откормленная расстегаями в ФСБэшных застенках) НадяСавченка

По останній інформації з відомства Буданова, у нас зʼявилась нова біологічна зброя.
Ідея - здавати в полон кацапам вгодованих 120-кг лейтенантів.
Зображення
Один такий вʼязень здатний обʼїсти механізований кадирівський батальйон. Заголодоморим ворога, як Мітхун Чакраборті затанцьовує до смерті зараз пакистанських ворогів!!
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