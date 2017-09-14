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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 08:19
thenewepic написав:
Зараз він готовий витрачати десятки тисяч своїх солдатів на захоплення руїн на Донбасі. Чому такий підхід має раптово змінитись? Якби це сталося, ми б побачили це на полі бою - ворог почав би берегти свої сили, перейшов би в оборону замість мʼясних штурмів.
Я не знаю, в какой стадии переговоры, что там на самом деле обсуждается и чем закончится, но я не ожидаю постепенного спада боевых действий.
Наоборот, увеличение уровня жестокости может говорить о желании все завершить. Это попытка вести переговоры с позиции силы. Все в стиле пуйла. Даже если сил совсем нет, оно будет блефовать до последнего.
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 08:22
jump написав:
ця потвора просякла брехнею наскрізь
jump мені теж не подобається ЗЕ але таким словами варто називати хуйла а не нашого Президента, так, він на жаль недолугий, занадто самозакоханий, але йому наразі не позаздриш і патріотичні американці кажуть правильно в таких випадках про своїх - він сукін син але він НАШ
сукін син і це правильно
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 08:50
pesikot написав: fox767676 написав:
Це не базікали, а саботажники, що свідомо,але приховано працюють на ворога
і повна поразка України - мета яку вони прагнуть
Фоксик номерной, ты работаешь на Россию
И твоя цель - капитуляция Украины
Ты, тот самый фашист, который поддерживает Трампа - эту рыжую болонку, которая скачет перед Путиным и что-то там просит ...
Хто-хто а ти повинен молитись на Трампа, інакше окупація Чернігова - лише питання часу.
Нікчеми глобалісти з їх бурмотінням про підтримку/стурбованість "скільки потрібно" доведуть країну до кордонів 1939-го року, тільки є нюанс - мова буде про західний кордон
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 08:53
Генсек НАТО Рютте закликатиме США не змушувати Україну прийняти мирну угоду проти її волі
Соросята в страшному сні бачать закінчення війни, а хто ж тоді з путіним буде воювати до 2050-го?
P.S. Змушувати до мирної угоди це погано, а займатись торгівлею цивільними і змушувати довічно воювати це ок
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 08:56
Василь-Рівне написав: jump написав:
ця потвора просякла брехнею наскрізь
jump мені теж не подобається ЗЕ але таким словами варто називати хуйла а не нашого Президента, так, він на жаль недолугий, занадто самозакоханий, але йому наразі не позаздриш і патріотичні американці кажуть правильно в таких випадках про своїх - він сукін син але він НАШ
сукін син і це правильно
Это боты, они про путлера как про покойника или ничего или хорошее. Хороший, скстати маркер.
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 08:57
Letusrock написав:
Хто-хто а ти повинен молитись на Трампа, інакше окупація Чернігова - лише питання часу.
Ви начебто розумна людина, а не розумієте що він цього чекає як мани небесної
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 09:03
fox767676 написав: Letusrock написав:
Хто-хто а ти повинен молитись на Трампа, інакше окупація Чернігова - лише питання часу.
Ви начебто розумна людина, а не розумієте що він цього чекає як мани небесної
згідно гібрида Трамп здав Крим
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