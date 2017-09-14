|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 25 кві, 2025 00:39
Schmit написав:
А те, що без цього миру нам світить поразка
в чому саме полягатиме ця наша поразка?
А, відтак, нафіга пуйлу домовлятися на таких умовах, якщо інакше нам світить поразка, а значить - йому перемога? Навіщо йому рятувати Україну, відмовлятися від гарантованої перемоги? Він що, сам собі ворог?
Пропоную подумати і відповісти на це запитання.
Я, якщо що, сам відповіді на це не знаю. Надто багато невідомого. Публічно російська сторона не підтверджувала свою згоду на ці умови. Навпаки, "говорящие усы" в останніх інтервʼю говорять зовсім протилежне.
Загалом, в такому грубому вигляді:
З домовленостей викинуті неприйнятні вимоги відступу з Херсону і Запоріжжя, нема розброєння і послаблення ЗСУ, ніхто не вимагав в України офіційно відмовлятись від якихось територій, навіть ЗАЕС нам віддають під соусом управління США, лише НАТО там нема
це найкраща пропозиція за весь час. Але диявол ховається в деталях. Можна згадати Мінські угоди - там проблема була саме в деталях їх виконання.
Тому, поки нема деталей щодо того, як планується забезпечувати захист від повторного нападу, то рано давати висновки.
-
thenewepic
-
-
- Повідомлень: 209
- З нами з: 03.09.22
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 25 кві, 2025 01:33
thenewepic написав: Schmit написав:
А те, що без цього миру нам світить поразка
в чому саме полягатиме ця наша поразка?
А, відтак, нафіга пуйлу домовлятися на таких умовах, якщо інакше нам світить поразка, а значить - йому перемога? Навіщо йому рятувати Україну, відмовлятися від гарантованої перемоги? Він що, сам собі ворог?
Пропоную подумати і відповісти на це запитання.
Я, якщо що, сам відповіді на це не знаю. Надто багато невідомого. Публічно російська сторона не підтверджувала свою згоду на ці умови. Навпаки, "говорящие усы" в останніх інтервʼю говорять зовсім протилежне.
Война стоит дорого и для РФ.
Она уже понесла и продолжает нести весьма ощутительные потери.
В результате победы (предположительной, а не гарантированной) получить в качестве приза разрушенную страну, народ которой в массе ненавидит захватчика, достижение сомнительное.
Ручаться за то, что Путин примет такие условия, я тоже не могу. Но пробовать нужно. США ведут себя грубо, но они могут себе это позволить.
Загалом, в такому грубому вигляді:
З домовленостей викинуті неприйнятні вимоги відступу з Херсону і Запоріжжя, нема розброєння і послаблення ЗСУ, ніхто не вимагав в України офіційно відмовлятись від якихось територій, навіть ЗАЕС нам віддають під соусом управління США, лише НАТО там нема
це найкраща пропозиція за весь час. Але диявол ховається в деталях. Можна згадати Мінські угоди - там проблема була саме в деталях їх виконання.
Тому, поки нема деталей щодо того, як планується забезпечувати захист від повторного нападу, то рано давати висновки.
Повторное нападение то ли будет, то ли нет, а сейчас обстрелы городов и жертвы на фронте каждый день. Можете приехать и посмотреть на пожар в Харькове прямо сейчас. И вчера ночью, и позавчера.
В Минских угодах не было особого дьявола. Надо было просто что-то делать для их выполнения, а не делать вид, что это к нам не особо относится, и дёргать тигра за усы.
Выполнение Минских угод даже в самом плохом варианте стоило бы нам гораздо меньше, чем сегодняшняя война с самыми лучшими возможными (реальными) условиями мира.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34107
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5310 раз.
- Подякували: 4837 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 25 кві, 2025 03:36
ЛАД написав:
В результате победы (предположительной, а не гарантированной) получить в качестве приза разрушенную страну, народ которой в массе ненавидит захватчика, достижение сомнительное
ну чогось зараз це пуйла не зупиняє. Зараз він готовий витрачати десятки тисяч своїх солдатів на захоплення руїн на Донбасі. Чому такий підхід має раптово змінитись? Якби це сталося, ми б побачили це на полі бою - ворог почав би берегти свої сили, перейшов би в оборону замість мʼясних штурмів.
ЛАД написав:
Повторное нападение то ли будет, то ли нет
якщо зійдуться два фактори:
1. не вирішене остаточно питання контролю рф над Україною
2. послаблена українська армія і відсутність зовнішніх гарантій
то повторний напад це лише питання часу
. Причому досить скорого. Ні, ну може пуйло раптово здохне або станеться інший "лебідь", тоді так, нам пощастить. Але реально - покладатись на такий розвиток подій не можна.
ЛАД написав:
Можете приехать и посмотреть на пожар в Харькове прямо сейчас
дякую, я мав досвід вживу спостерігати наслідки прильотів.
ЛАД написав:
В Минских угодах не было особого дьявола
було. Якщо виконувати їх так, як хотів кремль, то ми отримували в парламенті російських агентів, напряму підконтрольних агресору. З особливими повноваженнями і правом вето.
ЛАД написав:
Выполнение Минских угод даже в самом плохом варианте стоило бы нам гораздо меньше, чем сегодняшняя война с самыми лучшими возможными (реальными) условиями мира
таке питання тоді не стояло. Наша влада не думала (зараз ясно, що даремно), що невиконання тих угод (обома сторонами) приведе до повномасштабного вторгенння. Ніяка адекватна людина так би ніколи і не вчинила. Але ми всі не розуміли, що пуйло живе в якійсь своїй реальності, не зовсім адекватній.
-
thenewepic
-
-
- Повідомлень: 209
- З нами з: 03.09.22
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 25 кві, 2025 04:50
❗️россия готова заключить сделку по Украине, осталось финализировать детали, – лавров.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5293
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
-
jump
-
-
- Повідомлень: 4684
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 1318 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 25 кві, 2025 08:19
thenewepic написав:
Зараз він готовий витрачати десятки тисяч своїх солдатів на захоплення руїн на Донбасі. Чому такий підхід має раптово змінитись? Якби це сталося, ми б побачили це на полі бою - ворог почав би берегти свої сили, перейшов би в оборону замість мʼясних штурмів.
Я не знаю, в какой стадии переговоры, что там на самом деле обсуждается и чем закончится, но я не ожидаю постепенного спада боевых действий.
Наоборот, увеличение уровня жестокости может говорить о желании все завершить. Это попытка вести переговоры с позиции силы. Все в стиле пуйла. Даже если сил совсем нет, оно будет блефовать до последнего.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8091
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6417 раз.
- Подякували: 21483 раз.
-
-
Профіль
-
-
129
82
38
2
Додано: П'ят 25 кві, 2025 08:22
jump написав:
ця потвора просякла брехнею наскрізь
jump мені теж не подобається ЗЕ але таким словами варто називати хуйла а не нашого Президента, так, він на жаль недолугий, занадто самозакоханий, але йому наразі не позаздриш і патріотичні американці кажуть правильно в таких випадках про своїх - він сукін син але він НАШ
сукін син і це правильно
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 6068
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6987 раз.
- Подякували: 3161 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
Додано: П'ят 25 кві, 2025 08:53
Генсек НАТО Рютте закликатиме США не змушувати Україну прийняти мирну угоду проти її волі
Соросята в страшному сні бачать закінчення війни, а хто ж тоді з путіним буде воювати до 2050-го?
P.S. Змушувати до мирної угоди це погано, а займатись торгівлею цивільними і змушувати довічно воювати це ок
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2235
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 25 кві, 2025 08:56
Василь-Рівне написав: jump написав:
ця потвора просякла брехнею наскрізь
jump мені теж не подобається ЗЕ але таким словами варто називати хуйла а не нашого Президента, так, він на жаль недолугий, занадто самозакоханий, але йому наразі не позаздриш і патріотичні американці кажуть правильно в таких випадках про своїх - він сукін син але він НАШ
сукін син і це правильно
Это боты, они про путлера как про покойника или ничего или хорошее. Хороший, скстати маркер.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 1114
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 25 кві, 2025 09:26
Василь-Рівне написав: jump написав:
ця потвора просякла брехнею наскрізь
jump мені теж не подобається ЗЕ але таким словами варто називати хуйла а не нашого Президента, так, він на жаль недолугий, занадто самозакоханий, але йому наразі не позаздриш
і патріотичні американці кажуть правильно в таких випадках про своїх - він сукін син але він НАШ
сукін син і це правильно
Чому це "не позаздриш"? Якщо йому так важко на посаді, так не хочеться щось підписувати, у нього завжди є опція - добровільна відставка.
"Если не смогу закончить войну, должен прийти другой человек" (с) Зе.
А от кому дійсно не позаздриш, так це людям, які щоночі під обстрілами втрачають життя, здоров'я, житло...
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 4921
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|96069
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|271655
|
|
|6076
|923160
|
|