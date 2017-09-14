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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13664136651366613667
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 09:45

  alex_dvornichenko написав:
  Василь-Рівне написав:
  jump написав:ця потвора просякла брехнею наскрізь :shock:

jump мені теж не подобається ЗЕ але таким словами варто називати хуйла а не нашого Президента, так, він на жаль недолугий, занадто самозакоханий, але йому наразі не позаздриш і патріотичні американці кажуть правильно в таких випадках про своїх - він сукін син але він НАШ сукін син і це правильно

Это боты, они про путлера как про покойника или ничего или хорошее. Хороший, скстати маркер.

Не згоден з вами. З такої точки зору, ви теж - бот з іншим знаком, шанувальник зелінського чи ще якоїсь мразоти з теперішньої влади.
А про путіна що говорити: хто він і як оцінювати його дії, зрозуміло майже всім і нема сенсу кожен раз додавати про нього "карфагєн должєн бить разрушєн", путін хло по дефолту.
Влада України своєю брехнею та корупцією вбиває не гірше за путіна


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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:04

  whois2010 написав:Влада України своєю брехнею та корупцією вбиває не гірше за путіна

Очень грубая манипуляция, пока путлер не напал, сколько убили брехня и коррупция ? Брехня и коррупция это осложнения на фоне нападения,а не причина смертей.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:05

  alex_dvornichenko написав:
  whois2010 написав:Влада України своєю брехнею та корупцією вбиває не гірше за путіна

Очень грубая манипуляция, пока путлер не напал, сколько убили брехня и коррупция ? Брехня и коррупция это осложнения на фоне нападения,а не причина смертей.

причину смертей встановлює семінарист
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:08

  flyman написав:
  alex_dvornichenko написав:
  whois2010 написав:Влада України своєю брехнею та корупцією вбиває не гірше за путіна

Очень грубая манипуляция, пока путлер не напал, сколько убили брехня и коррупция ? Брехня и коррупция это осложнения на фоне нападения,а не причина смертей.

причину смертей встановлює семінарист

Ну да, падает шахед убивает человека, пока семинарист не сделает вывод, смерть записываем как по непонятным причинам, может даже и коррупций с брехней пришибло, а шахед привидился.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:10

  alex_dvornichenko написав:
  whois2010 написав:Влада України своєю брехнею та корупцією вбиває не гірше за путіна

Очень грубая манипуляция, пока путлер не напал, сколько убили брехня и коррупция ? Брехня и коррупция это осложнения на фоне нападения,а не причина смертей.

Та тоді тим більше, якщо вони використовують військову агресію для власного збагачення та погіршення життя українців, які обрали їх на посади менеджерів, то теперішня влада виходить хто? Мародери, безпринципні крадії - ворог на рівні з окупантами. Що з ними "по законам воєнного врємєні" треба зробити?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:25

  whois2010 написав:
  alex_dvornichenko написав:
  whois2010 написав:Влада України своєю брехнею та корупцією вбиває не гірше за путіна

Очень грубая манипуляция, пока путлер не напал, сколько убили брехня и коррупция ? Брехня и коррупция это осложнения на фоне нападения,а не причина смертей.

Та тоді тим більше, якщо вони використовують військову агресію для власного збагачення та погіршення життя українців, які обрали їх на посади менеджерів, то теперішня влада виходить хто? Мародери, безпринципні крадії - ворог на рівні з окупантами. Що з ними "по законам воєнного врємєні" треба зробити?

К сожелению, на фоне военной агресссиии кремля у нас нет возможности на внутренние разборки, нужно защищить страну, а потом продолжить путь в ЕС, занимаясь реформами и борьбой с коррупцией без угрозы уничожения державности. Путлер воспрользовался ситуацией после майдана, Майдан 2 на фоне войны Украина не переживёт.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

я не бот зеленського, но якщо йому постійно погрожувати відповідальністю за все, то він не відпустить владу ні під ніякі гарантії
хай йде, читає лекції по потужній незламності у оксфордах-сорбонах, і чекає на Суд Божий,хоч через 50 років, там пострашніше буде ніж у Каддафі.
відіграемось на подоляках
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:31

  alex_dvornichenko написав:
  Василь-Рівне написав:
  jump написав:ця потвора просякла брехнею наскрізь :shock:

jump мені теж не подобається ЗЕ але таким словами варто називати хуйла а не нашого Президента, так, він на жаль недолугий, занадто самозакоханий, але йому наразі не позаздриш і патріотичні американці кажуть правильно в таких випадках про своїх - він сукін син але він НАШ сукін син і це правильно

Это боты, они про путлера как про покойника или ничего или хорошее. Хороший, скстати маркер.

ВИ помиляєтесь, водити хороводи співаючи "хутін пуйло" контрпродуктивно, так як громадяни України не впливають на вибір чи зміну президента росії. Тому ми говоримо більше про нашого, так як в теорії можемо повпливати на нього (це при умові що зелена диктатура остаточно не зацементується через ще пару років військового стану).
А те що хутін пуйло всім відомо ще з часів "рязанського цукру", яка ефективність повторювати це щохвилини? Ви ж щоранку не встаєте і не кажете вдома "Доброго ранку, нагадую що 2+2=4 а сума всіх кутів трикутника дорівняє 180градусів"
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