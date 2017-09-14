jump мені теж не подобається ЗЕ але таким словами варто називати хуйла а не нашого Президента, так, він на жаль недолугий, занадто самозакоханий, але йому наразі не позаздриш і патріотичні американці кажуть правильно в таких випадках про своїх - він сукін син але він НАШ сукін син і це правильно
Это боты, они про путлера как про покойника или ничего или хорошее. Хороший, скстати маркер.
Не згоден з вами. З такої точки зору, ви теж - бот з іншим знаком, шанувальник зелінського чи ще якоїсь мразоти з теперішньої влади. А про путіна що говорити: хто він і як оцінювати його дії, зрозуміло майже всім і нема сенсу кожен раз додавати про нього "карфагєн должєн бить разрушєн", путін хло по дефолту. Влада України своєю брехнею та корупцією вбиває не гірше за путіна
whois2010 написав:Влада України своєю брехнею та корупцією вбиває не гірше за путіна
Очень грубая манипуляция, пока путлер не напал, сколько убили брехня и коррупция ? Брехня и коррупция это осложнения на фоне нападения,а не причина смертей.
Та тоді тим більше, якщо вони використовують військову агресію для власного збагачення та погіршення життя українців, які обрали їх на посади менеджерів, то теперішня влада виходить хто? Мародери, безпринципні крадії - ворог на рівні з окупантами. Що з ними "по законам воєнного врємєні" треба зробити?
whois2010 написав:Влада України своєю брехнею та корупцією вбиває не гірше за путіна
Очень грубая манипуляция, пока путлер не напал, сколько убили брехня и коррупция ? Брехня и коррупция это осложнения на фоне нападения,а не причина смертей.
Та тоді тим більше, якщо вони використовують військову агресію для власного збагачення та погіршення життя українців, які обрали їх на посади менеджерів, то теперішня влада виходить хто? Мародери, безпринципні крадії - ворог на рівні з окупантами. Що з ними "по законам воєнного врємєні" треба зробити?
К сожелению, на фоне военной агресссиии кремля у нас нет возможности на внутренние разборки, нужно защищить страну, а потом продолжить путь в ЕС, занимаясь реформами и борьбой с коррупцией без угрозы уничожения державности. Путлер воспрользовался ситуацией после майдана, Майдан 2 на фоне войны Украина не переживёт.
я не бот зеленського, но якщо йому постійно погрожувати відповідальністю за все, то він не відпустить владу ні під ніякі гарантії хай йде, читає лекції по потужній незламності у оксфордах-сорбонах, і чекає на Суд Божий,хоч через 50 років, там пострашніше буде ніж у Каддафі. відіграемось на подоляках
jump мені теж не подобається ЗЕ але таким словами варто називати хуйла а не нашого Президента, так, він на жаль недолугий, занадто самозакоханий, але йому наразі не позаздриш і патріотичні американці кажуть правильно в таких випадках про своїх - він сукін син але він НАШ сукін син і це правильно
Это боты, они про путлера как про покойника или ничего или хорошее. Хороший, скстати маркер.
ВИ помиляєтесь, водити хороводи співаючи "хутін пуйло" контрпродуктивно, так як громадяни України не впливають на вибір чи зміну президента росії. Тому ми говоримо більше про нашого, так як в теорії можемо повпливати на нього (це при умові що зелена диктатура остаточно не зацементується через ще пару років військового стану). А те що хутін пуйло всім відомо ще з часів "рязанського цукру", яка ефективність повторювати це щохвилини? Ви ж щоранку не встаєте і не кажете вдома "Доброго ранку, нагадую що 2+2=4 а сума всіх кутів трикутника дорівняє 180градусів"
нормальні люди про путіна все сказали ще у 2000х зараз прокинулись тормози, що вони робили 20 років тому - хз. мабуть ходили до мпц у колорадських стрічках інша сторона медалі - перефокусування всієї уваги на зовнішнього ворога, вживання у образ безпорадної жертви. якій нема сенсу виконувати роботу над помилками. Всі три світові полюси - Пекін,Вашингтон,Москва виявились злом, усередині країни ніяких проблем не бачимо - то що робити ?