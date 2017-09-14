Додано: П'ят 25 кві, 2025 11:00

Бывший советник Трампа по нацбезопасноти генерал-лейтенант Гербер Макмастер:Россия сейчас в очень слабой позиции с экономической точки зрения. Владимир Путин сидит на мешках с наличкой, которую он не может конвертировать.Однако он инвестирует, он тратит на оборону в эквиваленте 47% бюджета, что не устойчиво. У него нехватка рабочей силы, инфляция очень высокая. И, кстати, у них около 40 тысяч потерь в месяц. Я не думаю, что это устойчиво.И поэтому я думаю, что сейчас самое время, и мы не можем упустить эту возможность. Я знаю, что это было предметом обсуждения в Евросоюзе. Сейчас самое время ужесточить санкции против Путина. Цена на нефть падает, потому что она везде падает, и это еще одно огромное финансовое бремя на нем.Кроме того, необходимо признать, что Путин является частью этой оси агрессоров: Китай финансирует и поддерживает военные действия против Украины, снабжая путинские банкоматы наличными, чтобы он мог поддерживать свою военную машину, а также электронику и оборудование, необходимые ему для поддержания своей оборонной промышленной базы. Иран поставляет России дроны Шахед и ракеты, а северокорейские солдаты сражаются в первой крупной сухопутной войне в Европе, в то время как они поставили России миллионы, возможно, от 6 до 8 млн артиллерийских снарядов и ракет.Что они все получают взамен? Они получают дешевую энергию в часть Китая, но также Северная Корея и Иран получают техническую помощь с различными программами вооружений, я полагаю, включая их программы ядерного оружия и, конечно, их ракетные программы. Так что, знаете ли, я думаю, чем раньше мы осознаем, что сталкиваемся с этой осью агрессоров, тем скорее президент Трамп и другие поймут: война в Украине, безусловно, имеет последствия для украинцев, но она имеет последствия для этого более широкого противостояния с осью агрессоров.Как я уже говорил, то, что можно сделать, уже делается, это подгруппы в рамках НАТО, которые расширяют многостороннее сотрудничество в вопросах обороны, а также в вопросах гражданской обороны, например, или кибербезопасности, и, конечно, естественным географическим регионом для этого являются Северные страны, страны Балтии и Польша.. И вы думаете, что это заставит его сердце стать больше, и что он будет вести переговоры добросовестно, то этого не произойдет.