Бывший советник Трампа по нацбезопасноти генерал-лейтенант Гербер Макмастер: Россия сейчас в очень слабой позиции с экономической точки зрения. Владимир Путин сидит на мешках с наличкой, которую он не может конвертировать. Однако он инвестирует, он тратит на оборону в эквиваленте 47% бюджета, что не устойчиво. У него нехватка рабочей силы, инфляция очень высокая. И, кстати, у них около 40 тысяч потерь в месяц. Я не думаю, что это устойчиво. И поэтому я думаю, что сейчас самое время, и мы не можем упустить эту возможность. Я знаю, что это было предметом обсуждения в Евросоюзе. Сейчас самое время ужесточить санкции против Путина. Цена на нефть падает, потому что она везде падает, и это еще одно огромное финансовое бремя на нем. Кроме того, необходимо признать, что Путин является частью этой оси агрессоров: Китай финансирует и поддерживает военные действия против Украины, снабжая путинские банкоматы наличными, чтобы он мог поддерживать свою военную машину, а также электронику и оборудование, необходимые ему для поддержания своей оборонной промышленной базы. Иран поставляет России дроны Шахед и ракеты, а северокорейские солдаты сражаются в первой крупной сухопутной войне в Европе, в то время как они поставили России миллионы, возможно, от 6 до 8 млн артиллерийских снарядов и ракет. Что они все получают взамен? Они получают дешевую энергию в часть Китая, но также Северная Корея и Иран получают техническую помощь с различными программами вооружений, я полагаю, включая их программы ядерного оружия и, конечно, их ракетные программы. Так что, знаете ли, я думаю, чем раньше мы осознаем, что сталкиваемся с этой осью агрессоров, тем скорее президент Трамп и другие поймут: война в Украине, безусловно, имеет последствия для украинцев, но она имеет последствия для этого более широкого противостояния с осью агрессоров. Как я уже говорил, то, что можно сделать, уже делается, это подгруппы в рамках НАТО, которые расширяют многостороннее сотрудничество в вопросах обороны, а также в вопросах гражданской обороны, например, или кибербезопасности, и, конечно, естественным географическим регионом для этого являются Северные страны, страны Балтии и Польша. Если вы отправитесь к Путину и пойдете на какие-то уступки. И вы думаете, что это заставит его сердце стать больше, и что он будет вести переговоры добросовестно, то этого не произойдет. Он просто прикарманит эту уступку и попытается выжать из вас больше. https://charter97.org/ru/news/2025/4/25/638322/
Василь-Рівне написав: jump мені теж не подобається ЗЕ але таким словами варто називати хуйла а не нашого Президента, так, він на жаль недолугий, занадто самозакоханий, але йому наразі не позаздриш і патріотичні американці кажуть правильно в таких випадках про своїх - він сукін син але він НАШ сукін син і це правильно
Это боты, они про путлера как про покойника или ничего или хорошее. Хороший, скстати маркер.
ВИ помиляєтесь, водити хороводи співаючи "хутін пуйло" контрпродуктивно, так як громадяни України не впливають на вибір чи зміну президента росії. Тому ми говоримо більше про нашого, так як в теорії можемо повпливати на нього (це при умові що зелена диктатура остаточно не зацементується через ще пару років військового стану). А те що хутін пуйло всім відомо ще з часів "рязанського цукру", яка ефективність повторювати це щохвилини? Ви ж щоранку не встаєте і не кажете вдома "Доброго ранку, нагадую що 2+2=4 а сума всіх кутів трикутника дорівняє 180градусів"
Это тема для соседней (психологической ветки): некоторые люди таким нехитрым способом "вентилируют" эмоции.
Это тонкая философия, но тиранов достаточно. В войне виноваты вы. Именно вы, те, кто своими голосами приводили злых клоунов к власти. Поляки этого не делали. Они заслужили государственность. А вы пускали сюда кацапских инвесторов, пускали флот в Крым.
У вас сырский- россиянин, у которого дети в москве живут. У вас президент скакал по красной площади и сидел в Москве на гос заказах блин
Бачили нове відео з серії "велосипедист напав на авто тцк-шників", цей раз з Харкова? Чекаємо експертів з ПДР які будуть як минулого разу шось бурмотіти про "не так їхав, сам впав під колеса", "агент кремля на веліку" і т.д.
fox767676 написав:нормальні люди про путіна все сказали ще у 2000х зараз прокинулись тормози, що вони робили 20 років тому - хз. мабуть ходили до мпц у колорадських стрічках інша сторона медалі - перефокусування всієї уваги на зовнішнього ворога, вживання у образ безпорадної жертви. якій нема сенсу виконувати роботу над помилками. Всі три світові полюси - Пекін,Вашингтон,Москва виявились злом, усередині країни ніяких проблем не бачимо - то що робити ?
Сибарит написав:Я не знаю, в какой стадии переговоры, что там на самом деле обсуждается и чем закончится, но я не ожидаю постепенного спада боевых действий. Наоборот, увеличение уровня жестокости может говорить о желании все завершить. Это попытка вести переговоры с позиции силы. Все в стиле пуйла. Даже если сил совсем нет, оно будет блефовать до последнего.
Погоджуюся. Більше того, тут багато говрять про корейську війну. Мені блидче аналогія з Ірано-Іракською. В обох випадках активні переговори тривали по кілька років. А активні бойові дії були аргументами на переговорах.
"а скільки дивізій у цього "папи" "? вам треба провітрити трохи мізки від лайна що чаплига з чабановим насрали )) рекомендую вігірінського - не сепар, не втікач, не юсейд-воук за одиницю часу в 10 разів більше логіки та інформації ніж наприклад у Арестовича, у якого 90% інформації - "ви всі довбойоби, а я з омарами на яхті", чи приколіста бігунця-соскіна, чи штучно розкрученого найманими ботами любарського
Schmit написав:Так про Трампа і досі висловлюються більшість українських ЗМІ та блогерів (ось хто справді працює на росію), замість того, щоб хоча б перевзутись після виборів. Чого варте тільки останнє обсирання зеленими Вікторії Спартц. То ж нічого дивного у неприязному ставленні оточення Трампа до України нема.
Це з наскільки треба бути упоротим, щоб досі вірити рудому клоуну. Він обіцяв мир за 24 години після обрання. Потім за 24 години після інагурації. Потім за 100 днів. Тепер каже, шо то дуже важко, бо Україна не готова капітулювати. Лиже сраку хуйлу, і тисне на нас, перекриваючи канали поставки зброї і розвідданих. Але "він принесе мир". Шмідт, може пора вже зрозуміти, що ніхто вам миру не принесе і приглядатися до підрозділів, в яких можна шукати мир?
thenewepic написав:Зараз він готовий витрачати десятки тисяч своїх солдатів на захоплення руїн на Донбасі. Чому такий підхід має раптово змінитись? Якби це сталося, ми б побачили це на полі бою - ворог почав би берегти свої сили, перейшов би в оборону замість мʼясних штурмів.
Я не знаю, в какой стадии переговоры, что там на самом деле обсуждается и чем закончится, но я не ожидаю постепенного спада боевых действий. Наоборот, увеличение уровня жестокости может говорить о желании все завершить. Это попытка вести переговоры с позиции силы. Все в стиле пуйла. Даже если сил совсем нет, оно будет блефовать до последнего.
Это "в стиле" не только пуйла, но и очень многих. Мы тоже, кстати, пытались добиться более выгодных позиций для переговоров.