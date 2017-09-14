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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 12:32
thenewepic написав: ЛАД написав:
В результате победы (предположительной, а не гарантированной) получить в качестве приза разрушенную страну, народ которой в массе ненавидит захватчика, достижение сомнительное
ну чогось зараз це пуйла не зупиняє. Зараз він готовий витрачати десятки тисяч своїх солдатів на захоплення руїн на Донбасі. Чому такий підхід має раптово змінитись? Якби це сталося, ми б побачили це на полі бою - ворог почав би берегти свої сили, перейшов би в оборону замість мʼясних штурмів.
На это уже ответил Сибарит
и я чуть выше.
ЛАД написав:
Повторное нападение то ли будет, то ли нет
якщо зійдуться два фактори:
1. не вирішене остаточно питання контролю рф над Україною
2. послаблена українська армія і відсутність зовнішніх гарантій
то повторний напад це лише питання часу
. Причому досить скорого. Ні, ну може пуйло раптово здохне або станеться інший "лебідь", тоді так, нам пощастить. Але реально - покладатись на такий розвиток подій не можна.
Вы, цитируя меня, почему-то опустили мои слова, что не стоит дёргать тигра за усы.
Я не знаю, нужен ли Путину полный контроль над Украиной, но ему точно не нужно под боком враждебно настроенное государство. И это надо учитывать.
"Финляндизация" лучше, чем война.
ЛАД написав:
Можете приехать и посмотреть на пожар в Харькове прямо сейчас
дякую, я мав досвід вживу спостерігати наслідки прильотів.
Пожалуйста.
Но есть разница наблюдать "наслідки прильотів" один раз или видеть прилёты ежедневно.
ЛАД написав:
В Минских угодах не было особого дьявола
було. Якщо виконувати їх так, як хотів кремль, то ми отримували в парламенті російських агентів, напряму підконтрольних агресору. З особливими повноваженнями і правом вето.
Возможны были разные варианты. Вплоть до предоставления им независимости. Но никто не был настроен на мирное решение вопроса.
ЛАД написав:
Выполнение Минских угод даже в самом плохом варианте стоило бы нам гораздо меньше, чем сегодняшняя война с самыми лучшими возможными (реальными) условиями мира
таке питання тоді не стояло. Наша влада не думала (зараз ясно, що даремно), що невиконання тих угод (обома сторонами) приведе до повномасштабного вторгенння. Ніяка адекватна людина так би ніколи і не вчинила. Але ми всі не розуміли, що пуйло живе в якійсь своїй реальності, не зовсім адекватній.
Мы с вами как рядовые граждане могли не рассматривать возможность войны и не верить в неё. Государство в лице его руководителей такую возможность/вероятность учитывать было обязано. И, наверное, рассматривало. Иначе зачем было укреплять армию и заботиться о её вооружении. А Порошенко этим занимался. И правильно делал. Но при этом проводил откровенно антироссийскую политику - "дёргал тигра за усы".
Впрочем, я помню наш предыдущий разговор. Вы сторонник "последней вербы", так что объяснять что-то бесполезно.
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 13:29
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в П'ят 25 кві, 2025 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 13:30
ЛАД написав:
Но при этом проводил откровенно антироссийскую политику - "дёргал тигра за усы".
а тобі хотілось, що проросійську?
Вы сторонник "последней вербы", так что объяснять что-то бесполезно.
ти проросійський колаборант, наводчик російських ракет і КАБів на Харків, як тобі таке порівняно з "до останної верби".
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 13:38
ЛАД написав:
Мы с вами как рядовые граждане могли не рассматривать возможность войны и не верить в неё. Государство в лице его руководителей такую возможность/вероятность учитывать было обязано. И, наверное, рассматривало. Иначе зачем было укреплять армию и заботиться о её вооружении. А Порошенко этим занимался. И правильно делал. Но при этом проводил откровенно антироссийскую политику - "дёргал тигра за усы".
"Ти винен, бо мені хочеться їсти". Не варто шукати причини російської агресії в собі.
Точніше в політиках, які не імпонують вашій російськомовній душі.
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