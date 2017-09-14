ЛАД написав:В результате победы (предположительной, а не гарантированной) получить в качестве приза разрушенную страну, народ которой в массе ненавидит захватчика, достижение сомнительное
ну чогось зараз це пуйла не зупиняє. Зараз він готовий витрачати десятки тисяч своїх солдатів на захоплення руїн на Донбасі. Чому такий підхід має раптово змінитись? Якби це сталося, ми б побачили це на полі бою - ворог почав би берегти свої сили, перейшов би в оборону замість мʼясних штурмів.
На это уже ответил Сибарит и я чуть выше.
ЛАД написав:Повторное нападение то ли будет, то ли нет
якщо зійдуться два фактори: 1. не вирішене остаточно питання контролю рф над Україною 2. послаблена українська армія і відсутність зовнішніх гарантій то повторний напад це лише питання часу. Причому досить скорого. Ні, ну може пуйло раптово здохне або станеться інший "лебідь", тоді так, нам пощастить. Але реально - покладатись на такий розвиток подій не можна.
Вы, цитируя меня, почему-то опустили мои слова, что не стоит дёргать тигра за усы. Я не знаю, нужен ли Путину полный контроль над Украиной, но ему точно не нужно под боком враждебно настроенное государство. И это надо учитывать. "Финляндизация" лучше, чем война.
ЛАД написав:Можете приехать и посмотреть на пожар в Харькове прямо сейчас
дякую, я мав досвід вживу спостерігати наслідки прильотів.
Пожалуйста. Но есть разница наблюдать "наслідки прильотів" один раз или видеть прилёты ежедневно.
ЛАД написав:В Минских угодах не было особого дьявола
було. Якщо виконувати їх так, як хотів кремль, то ми отримували в парламенті російських агентів, напряму підконтрольних агресору. З особливими повноваженнями і правом вето.
Возможны были разные варианты. Вплоть до предоставления им независимости. Но никто не был настроен на мирное решение вопроса.
ЛАД написав:Выполнение Минских угод даже в самом плохом варианте стоило бы нам гораздо меньше, чем сегодняшняя война с самыми лучшими возможными (реальными) условиями мира
таке питання тоді не стояло. Наша влада не думала (зараз ясно, що даремно), що невиконання тих угод (обома сторонами) приведе до повномасштабного вторгенння. Ніяка адекватна людина так би ніколи і не вчинила. Але ми всі не розуміли, що пуйло живе в якійсь своїй реальності, не зовсім адекватній.
Мы с вами как рядовые граждане могли не рассматривать возможность войны и не верить в неё. Государство в лице его руководителей такую возможность/вероятность учитывать было обязано. И, наверное, рассматривало. Иначе зачем было укреплять армию и заботиться о её вооружении. А Порошенко этим занимался. И правильно делал. Но при этом проводил откровенно антироссийскую политику - "дёргал тигра за усы".
Впрочем, я помню наш предыдущий разговор. Вы сторонник "последней вербы", так что объяснять что-то бесполезно.
ЛАД написав:Мы с вами как рядовые граждане могли не рассматривать возможность войны и не верить в неё. Государство в лице его руководителей такую возможность/вероятность учитывать было обязано. И, наверное, рассматривало. Иначе зачем было укреплять армию и заботиться о её вооружении. А Порошенко этим занимался. И правильно делал. Но при этом проводил откровенно антироссийскую политику - "дёргал тигра за усы".
"Ти винен, бо мені хочеться їсти". Не варто шукати причини російської агресії в собі. Точніше в політиках, які не імпонують вашій російськомовній душі.
Сибарит написав:Я не знаю, в какой стадии переговоры
переговори на початковій стадії-йдеться про позиції сторін:
-ще вимагає США (від путіна нічого, вимоги тільки до України) -що вимагає Україна-вагомі гарантії миру і запобігання наступної агресії гарантії ілюзорні (слова Трампа), -на що згодна Україна: на припинення бойових дій (фактично це заморозка) -що вимагає хутін: знаття санкції всіх (з 2014-2025), що хоче путін: на мир без всяких гарантій, на контроль окупованих територій(включно з Кримом) і легітимізацію окупації на світовому рівні -чим може поступитись путін заради своїх забаганок-конкретних пропозицій від рф немає, будуть вижимати максимум, на поступки не йдуть (чекають, коли трамп дочавить Зеленського), тобто будуть тягнути час. -прогноз: до осені ніяких домовленостей підписано не буде
sashaqbl написав:приглядатися до підрозділів, в яких можна шукати мир?
цитуємо класиків? війна це мир
Війна зупиниться, коли росія не зможе далі просуватися. Іншого миру не буде.
якщо все йде як сьогодні, то це жовтень-листопад 2026р
нафта російська -цей тиждень експорт на максимумі за 4 тижні
Експорт нафти з Росії зріс уперше за чотири тижні. Поставки з ключових портів піднялися до багатотижневих максимумів.
Видання Bloomberg пише, що поставки нафти з усіх російських портів за чотири тижні зросли до 3,21 млн барелів на добу, відновивши приблизно чверть втрат. Зростання зумовлене збільшенням поставок із ключових портів - Козьміно в Тихому океані та Приморська на Балтиці. Кількість танкерів, що перевозять нафту марки ESPO з Козьміно, була найвищою за останні п'ять тижнів, а з Приморська - найвищою за останні три тижні.
Зростання відбувається на тлі того, що американські чиновники втрачають терпіння у зв'язку із затягуванням мирного процесу в Україні, а це, своєю чергою, викликає побоювання, що адміністрація відмовиться від санкцій, зокрема щодо російського експорту нафти. США вже скоротили застосування санкцій.
sashaqbl написав:приглядатися до підрозділів, в яких можна шукати мир?
цитуємо класиків? війна це мир
Війна зупиниться, коли росія не зможе далі просуватися. Іншого миру не буде. Для этого надо бусифицировать ещё миллион ухулянтов шоб лопатами они бурятов-камикадзе запугали или бить дальнобойной артиллерией по тылам, ложа нахрен всю их логистику и инфраструктуру? Вы в курсе как войну закончить в один день и где та кнопочка?
Бред, извини. Бусифицируй сколько хочешь. Не поможет. Эта саранча будет идти дальше Единственный вариант был - запустить американские корпорации. Но наши олигархи не хотят этого. Они хотят сами доить свою корову
Letusrock написав:Війна зупиниться, коли росія не зможе далі просуватися. Іншого миру не буде.
Для этого надо бусифицировать ещё миллион ухулянтов шоб лопатами они бурятов-камикадзе запугали или бить дальнобойной артиллерией по тылам, ложа нахрен всю их логистику и инфраструктуру? Вы в курсе как войну закончить в один день и где та кнопочка?
ЛАД написав:но ему точно не нужно под боком враждебно настроенное государство
то може не варто було анексувати Крим? Може не варто було йти війною на Україну, вбивати десятки тисяч людей? Ви думаєте, що після перемирʼя все повернеться як було 15 років тому? Зеленський з Галкіним знову разом будуть вести "голубой огонек"? Україна буде "враждебно настроенным государством" ще як мінімум десятиліттями. Незалежно від того, як завершиться війна. Ну хіба що пуйло знищить все наявне населення України. А взагалі - я фігію з таких фраз. Це від тупих рашистів ще можна очікувати: "За што нас нє любят украінци? Ні панімаєм", бо вони через свою обмеженість навіть не можуть уявити, що роблять щось не так. Але від вас?
ЛАД написав:Вплоть до предоставления им независимости
тобто пуйло просто хотів незалежності для Донбасу? А навіщо це йому? Який сенс? А зараз, мабуть, він просто хоче 5 регіонів і все? Якщо щиро так вважаєте (а особливо, якщо вважаєте мене прихильником "останньої верби"), то ви так нічого і не зрозуміли.