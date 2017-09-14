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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13668136691367013671>
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:15



Йому в резерві+ дані оновити релігія не дозволила, штрихкод антихриста побоявся прийняти ?
Ще на Печерську мешкає
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:24

  fox767676 написав:


Йому в резерві+ дані оновити релігія не дозволила, штрихкод антихриста побоявся прийняти ?
Ще на Печерську мешкає

і взагалі, чому досі він не зробив бойових роботів? (с)(тм)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Вы в курсе как войну закончить в один день и где та кнопочка?
підписати капітуляцію. Провести Хрещатиком марш російської армії. Поточна війна буде завершена - 100%. Не факт, що потім не розпочнеться інша, в інших регіонах, але то вас вже не хвилюватиме.
  Бетон написав:запустить американские корпорации
я прямо так і бачу цілу чергу американських корпорацій, що хочуть працювати у зоні бойових дій! Адже, як відомо, для будь-якого ресурсного бізнесу війна - то найкращий фактор, що сприяє діяльності.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:28

  flyman написав:
  fox767676 написав:


Йому в резерві+ дані оновити релігія не дозволила, штрихкод антихриста побоявся прийняти ?
Ще на Печерську мешкає

і взагалі, чому досі він не зробив бойових роботів? (с)(тм)


Так які роботи якщо багато патріотів, як абирвалг, андроїда не мають, а кнопково-дисковими телефонами користуються, і вод в паперовому вигляді носять. Яка перемога, яке ЄС, яке НАТО з такими, про шо ви , люди
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:35

alex_dvornichenko

.... коли чоловіка (солдата ) розриває (вибух ,приход міни , будь що ), то в акті пишуть що получив травми не сумісні з життям ,але час затягується від того що треба зрівняти ДНК загиблого та його рідних .
...ось тому вся процедура така МММ....не швидка
....в нас не так багато лабароторій по ДНК , а по друге ще є юридична сторона ....
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:38

  fox767676 написав:
  _hunter написав:Что забавно: "Розмовляли", "подивились" - про то, что хоть чем-то тоже "допомогали сусідам" - ни слова...


ти москалику нормальних українців не компроментуй своєю начебто підтримкою
без тебе розберемось


+++
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:41

Під москвою в балашисі підірвали заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС рф ярослава москалика . Вибуховий пристрій всередині машини було приведено в дію дистанційно. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
Зазначається, що загиблий заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС рф москалик проходив повз вибухнувший Volkswagen Golf у момент вибуху. Одразу після цього його тіло відкинуло на кілька метрів.
Попередньо, начинений вибухівкою автомобіль могли спеціально підганяти до будинку, де мешкав військовий. За інформацією ЗМІ, саморобний вибуховий пристрій був начинений вражаючими елементами діаметром близько 6 мм.

Автомобіль йому не належав.
https://unn.ua/news/u-pidmoskovi-pidirv ... -hsh-zs-rf
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Генштабу ЗС рф ярослава москалика . Вибуховий пристрій всередині машини

як то кажуть у потойбічному світі "а ти , москалику, вже приїхав"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:47

План мирного врегулювання, представлений Віткоффом у Парижі, — Reuters

Припинення вогню та безпека України:
▪️ Загальне припинення вогню
▪️ Негайні переговори щодо реалізації
▪️ Надійні гарантії від групи держав
▪️ Україна відмовляється від НАТО
▪️ Можливий вступ до ЄС

Території та економіка:
▪️ США визнають Крим за росією (юридично), Луганщина і частини інших окупованих регіонів — фактично
▪️ Україні повертають частину Харківщини, контроль над ЗАЕС (спільне управління зі США), Каховською греблею.
▪️ Україна отримує безперешкодний прохід по річці Дніпро та контроль над Кінбурнською косою.
▪️ Угода США–Україна про економспівпрацю
▪️ Відбудова України та компенсації
▪️ Зняття санкцій з росії
▪️ Співпраця США та росії в енергетиці й промисловості
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:54

Один из сценариев - это отдать часть территории. Это не справедливо. Украинский народ никогда не примет оккупацию территорий Россией", - уверен Кличко.

Он считает, что Украину могут заставить уступить часть территорий, но это будет лишь временным решением.

"Ради мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным", - сказал Кличко.
https://censor.net/ru/news/3548757/klic ... okkupatsii

Якісь рептилоїди можуть примусити?
(Чим? І лопати навіть відібрати?)
Можливе тимчасове рішення.

Виявляється можливо...
detroytred
 
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