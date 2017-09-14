Йому в резерві+ дані оновити релігія не дозволила, штрихкод антихриста побоявся прийняти ?
Ще на Печерську мешкає
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:15
Йому в резерві+ дані оновити релігія не дозволила, штрихкод антихриста побоявся прийняти ?
Ще на Печерську мешкає
Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:24
і взагалі, чому досі він не зробив бойових роботів? (с)(тм)
Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
підписати капітуляцію. Провести Хрещатиком марш російської армії. Поточна війна буде завершена - 100%. Не факт, що потім не розпочнеться інша, в інших регіонах, але то вас вже не хвилюватиме.
я прямо так і бачу цілу чергу американських корпорацій, що хочуть працювати у зоні бойових дій! Адже, як відомо, для будь-якого ресурсного бізнесу війна - то найкращий фактор, що сприяє діяльності.
Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:28
Так які роботи якщо багато патріотів, як абирвалг, андроїда не мають, а кнопково-дисковими телефонами користуються, і вод в паперовому вигляді носять. Яка перемога, яке ЄС, яке НАТО з такими, про шо ви , люди
Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:35
alex_dvornichenko
.... коли чоловіка (солдата ) розриває (вибух ,приход міни , будь що ), то в акті пишуть що получив травми не сумісні з життям ,але час затягується від того що треба зрівняти ДНК загиблого та його рідних .
...ось тому вся процедура така МММ....не швидка
....в нас не так багато лабароторій по ДНК , а по друге ще є юридична сторона ....
Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:38
Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:41
Під москвою в балашисі підірвали заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС рф ярослава москалика . Вибуховий пристрій всередині машини було приведено в дію дистанційно. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
Зазначається, що загиблий заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС рф москалик проходив повз вибухнувший Volkswagen Golf у момент вибуху. Одразу після цього його тіло відкинуло на кілька метрів.
Попередньо, начинений вибухівкою автомобіль могли спеціально підганяти до будинку, де мешкав військовий. За інформацією ЗМІ, саморобний вибуховий пристрій був начинений вражаючими елементами діаметром близько 6 мм.
Автомобіль йому не належав.
Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:47
Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:54
Один из сценариев - это отдать часть территории. Это не справедливо. Украинский народ никогда не примет оккупацию территорий Россией", - уверен Кличко.
Он считает, что Украину могут заставить уступить часть территорий, но это будет лишь временным решением.
"Ради мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным", - сказал Кличко.
Якісь рептилоїди можуть примусити?
(Чим? І лопати навіть відібрати?)
Можливе тимчасове рішення.
Виявляється можливо...
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