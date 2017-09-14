Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:06

thenewepic написав: Schmit написав: А те, що без цього миру нам світить поразка А те, що без цього миру нам світить поразка в чому саме полягатиме ця наша поразка?

А, відтак, нафіга пуйлу домовлятися на таких умовах, якщо інакше нам світить поразка, а значить - йому перемога? Навіщо йому рятувати Україну, відмовлятися від гарантованої перемоги? Він що, сам собі ворог? Пропоную подумати і відповісти на це запитання.



Я, якщо що, сам відповіді на це не знаю. Надто багато невідомого.

в чому саме полягатиме ця наша поразка?А, відтак,Пропоную подумати і відповісти на це запитання.Я, якщо що, сам відповіді на це не знаю. Надто багато невідомого.

thenewepic написав: Публічно російська сторона не підтверджувала свою згоду на ці умови. Публічно російська сторона не підтверджувала свою згоду на ці умови.

Дуже слушне і гостре запитання. Нажаль "патріоти" гілки не його не задають і не обговорюють.Спробую відповісти:Так, дійсно, пуйло вірить що переможе Україну. Але! Для цього йому потрібно 4-6-10 років. Це логічно випливає з попередніх трьох років війни - деякі успіхи у нього є, але не особо великі. Але Україна слабне і він це бачить.Але! Час грає і проти нього. Ви правильно на писали - "Надто багато невідомого." Невідомо що нас(їх) чекає. А якщо нафта впаде до 40$? Що буде робити пуйло? Будуть у нього проблеми і немалі. Але чи впаде вона чи ні? - цього пуйло не знає.Тому логічно що він має зацікавленість зафіксувати свої успіхи станом на сьогодні і припинити війну. Але якщо умови перемир'я(миру) йому не підійдуть то йому напевно цілком піходить повоювати ще рік і повернутись до цього питання наприклад через рік.Зеленський публічно відмовився від цих цих умов. Навіщо російській стороні давати чи не давати згоду, якщо українська сторона відмовилась?