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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13668136691367013671
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:57

  detroytred написав:Один из сценариев - это отдать часть территории. Это не справедливо. Украинский народ никогда не примет оккупацию территорий Россией", - уверен Кличко.

Он считает, что Украину могут заставить уступить часть территорий, но это будет лишь временным решением.

"Ради мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным", - сказал Кличко.
https://censor.net/ru/news/3548757/klic ... okkupatsii

Якісь рептилоїди можуть примусити?
(Чим? І лопати навіть відібрати?)
Можливе тимчасове рішення.

Виявляється можливо...


Идут по улице Алиса Селезнева и Юля Грибкова. Мимо проезжает на "Жигулях" Коля Герасимов: - Алиса! Я им ничего, ничего не сказал!
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:59

  fox767676 написав:Идут по улице Алиса Селезнева и Юля Грибкова. Мимо проезжает на "Жигулях" Коля Герасимов: - Алиса! Я им ничего, ничего не сказал!

Та отож.
"Мелафон під кроваттю!"))
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:06

  thenewepic написав:
  Schmit написав:А те, що без цього миру нам світить поразка
в чому саме полягатиме ця наша поразка?
А, відтак, нафіга пуйлу домовлятися на таких умовах, якщо інакше нам світить поразка, а значить - йому перемога? Навіщо йому рятувати Україну, відмовлятися від гарантованої перемоги? Він що, сам собі ворог? Пропоную подумати і відповісти на це запитання.

Я, якщо що, сам відповіді на це не знаю. Надто багато невідомого.

Дуже слушне і гостре запитання. Нажаль "патріоти" гілки не його не задають і не обговорюють.
Спробую відповісти:
Так, дійсно, пуйло вірить що переможе Україну. Але час! Для цього йому потрібно 4-6-10 років. Це логічно випливає з попередніх трьох років війни - деякі успіхи у нього є, але не особо великі. Але Україна слабне і він це бачить.
Але! Час грає і проти нього. Ви правильно на писали - "Надто багато невідомого." Невідомо що нас(їх) чекає. А якщо нафта впаде до 40$? Що буде робити пуйло? Будуть у нього проблеми і немалі. Але чи впаде вона чи ні? - цього пуйло не знає.
Тому логічно що він має зацікавленість зафіксувати свої успіхи станом на сьогодні і припинити війну. Але якщо умови перемир'я(миру) йому не підійдуть то йому напевно цілком піходить повоювати ще рік і повернутись до цього питання наприклад через рік.
  thenewepic написав:Публічно російська сторона не підтверджувала свою згоду на ці умови.

Зеленський публічно відмовився від цих цих умов. Навіщо російській стороні давати чи не давати згоду, якщо українська сторона відмовилась?
andrijk777
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  #<1 ... 13668136691367013671
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