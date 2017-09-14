RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1366913670136711367213673>
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:59

  fox767676 написав:Идут по улице Алиса Селезнева и Юля Грибкова. Мимо проезжает на "Жигулях" Коля Герасимов: - Алиса! Я им ничего, ничего не сказал!

Та отож.
"Мелафон під кроваттю!"))
detroytred
 
Повідомлень: 24074
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:06

  thenewepic написав:
  Schmit написав:А те, що без цього миру нам світить поразка
в чому саме полягатиме ця наша поразка?
А, відтак, нафіга пуйлу домовлятися на таких умовах, якщо інакше нам світить поразка, а значить - йому перемога? Навіщо йому рятувати Україну, відмовлятися від гарантованої перемоги? Він що, сам собі ворог? Пропоную подумати і відповісти на це запитання.

Я, якщо що, сам відповіді на це не знаю. Надто багато невідомого.

Дуже слушне і гостре запитання. Нажаль "патріоти" гілки не його не задають і не обговорюють.
Спробую відповісти:
Так, дійсно, пуйло вірить що переможе Україну. Але час! Для цього йому потрібно 4-6-10 років. Це логічно випливає з попередніх трьох років війни - деякі успіхи у нього є, але не особо великі. Але Україна слабне і він це бачить.
Але! Час грає і проти нього. Ви правильно на писали - "Надто багато невідомого." Невідомо що нас(їх) чекає. А якщо нафта впаде до 40$? Що буде робити пуйло? Будуть у нього проблеми і немалі. Але чи впаде вона чи ні? - цього пуйло не знає.
Тому логічно що він має зацікавленість зафіксувати свої успіхи станом на сьогодні і припинити війну. Але якщо умови перемир'я(миру) йому не підійдуть то йому напевно цілком піходить повоювати ще рік і повернутись до цього питання наприклад через рік.
  thenewepic написав:Публічно російська сторона не підтверджувала свою згоду на ці умови.

Зеленський публічно відмовився від цих цих умов. Навіщо російській стороні давати чи не давати згоду, якщо українська сторона відмовилась?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6385
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:15

  alex_dvornichenko написав:
  whois2010 написав:Влада України своєю брехнею та корупцією вбиває не гірше за путіна

Очень грубая манипуляция, пока путлер не напал, сколько убили брехня и коррупция ? Брехня и коррупция это осложнения на фоне нападения,а не причина смертей.

І у вас також маніпуляція.
Наприклад людина померла від хвороби. Хто винен - хвороба(путін) чи лікарі(наша влада)?
Питання складне. Залежно від того що робили лікарі. Правильно?
А "лікарі" - розміновували Чонгар. Хіба це не причина???
Звичайно що людину вбиває хвороба а не лікарі, але від лікарів(лікування) дуже багато чого залежить.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6385
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:18

  andrijk777 написав:
  thenewepic написав:
  Schmit написав:А те, що без цього миру нам світить поразка
в чому саме полягатиме ця наша поразка?
А, відтак, нафіга пуйлу домовлятися на таких умовах, якщо інакше нам світить поразка, а значить - йому перемога? Навіщо йому рятувати Україну, відмовлятися від гарантованої перемоги? Він що, сам собі ворог? Пропоную подумати і відповісти на це запитання.

Я, якщо що, сам відповіді на це не знаю. Надто багато невідомого.

Дуже слушне і гостре запитання. Нажаль "патріоти" гілки не його не задають і не обговорюють.
Спробую відповісти:
Так, дійсно, пуйло вірить що переможе Україну. Але час! Для цього йому потрібно 4-6-10 років. Це логічно випливає з попередніх трьох років війни - деякі успіхи у нього є, але не особо великі. Але Україна слабне і він це бачить.
Але! Час грає і проти нього. Ви правильно на писали - "Надто багато невідомого." Невідомо що нас(їх) чекає. А якщо нафта впаде до 40$? Що буде робити пуйло? Будуть у нього проблеми і немалі. Але чи впаде вона чи ні? - цього пуйло не знає.
Тому логічно що він має зацікавленість зафіксувати свої успіхи станом на сьогодні і припинити війну. Але якщо умови перемир'я(миру) йому не підійдуть то йому напевно цілком піходить повоювати ще рік і повернутись до цього питання наприклад через рік.
  thenewepic написав:Публічно російська сторона не підтверджувала свою згоду на ці умови.

Зеленський публічно відмовився від цих цих умов. Навіщо російській стороні давати чи не давати згоду, якщо українська сторона відмовилась?

Тобто незрозуміло основне --- як одночасно уживаються два аргументи:
- оркостан ледь дихає і незабаром загнеться;
- оркостан захопить-знищить всю Україну.

Обидва аргумента діють одночасно, але застосовуються в залежності від обставин:
- коли про Перемогу, то перший;
- коли про зупинку війни, то другий.

А те, що гарантій ніхто не дасть і не збирається, це вже остаточно визначилося. Тільки власні ЗС та підготовка до відбиття повторного нападу можуть бути гарантією.
detroytred
 
Повідомлень: 24074
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:32

  thenewepic написав:
  барабашов написав:Вы в курсе как войну закончить в один день и где та кнопочка?
підписати капітуляцію. Провести Хрещатиком марш російської армії. Поточна війна буде завершена - 100%.

Навіщо включати дурачка. Озвучені КОНКРЕТНІ умови миру. Ніякого маршу рос армії на Хрещатику там немає.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6385
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:34

  detroytred написав:- оркостан ледь дихає і незабаром загнеться;

Це якісь ваші фантазі. Ніхто з адекватних людей такого не стверджує.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6385
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:40

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:- оркостан ледь дихає і незабаром загнеться;

Це якісь ваші фантазі. Ніхто з адекватних людей такого не стверджує.

Довідку про адекватність хто видає?

Даний аргумент або про ознаки оцього ледь дихання на цих сторінках лунає майже щодня.
Починаючи з Деніківського двухрічного, якщо не більше, рфії кабзда. І закінчуючи нещодавнім посиланням Флер на рфянина, який вказує, що фронт може рухнути в них в будь-який момент.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 25 кві, 2025 15:47, всього редагувалось 3 разів.
detroytred
 
Повідомлень: 24074
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:40

ВЛК в Индии.. )

Xenon
 
Повідомлень: 5297
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:47

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:- оркостан ледь дихає і незабаром загнеться;

Це якісь ваші фантазі. Ніхто з адекватних людей такого не стверджує.

Довідку про адекватність хто видає?

Даний аргумент або про ознаки оцього ледь дихання на цих сторінках лунає майже щодня.
Починаючи з Деніківського двухрічного, якщо не більше, рфії кабзда.

Тобто ви вважаєте що "оркостан ледь дихає і незабаром загнеться"?
ТАК/НІ?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6385
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:55

  andrijk777 написав:Тобто ви вважаєте що "оркостан ледь дихає і незабаром загнеться"?
ТАК/НІ?

Буданов казав що в рф почнуться економічні проблеми якщо в цьому році не буде зупинки війни
yama
 
Повідомлень: 5119
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9117 раз.
Подякували: 1060 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 1366913670136711367213673>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock, sashaqbl і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 96144
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 271738
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 923264
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14020)
25.04.2025 16:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.