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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:59
fox767676 написав:
Идут по улице Алиса Селезнева и Юля Грибкова. Мимо проезжает на "Жигулях" Коля Герасимов: - Алиса! Я им ничего, ничего не сказал!
Та отож.
"Мелафон під кроваттю!"))
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:06
thenewepic написав: Schmit написав:
А те, що без цього миру нам світить поразка
в чому саме полягатиме ця наша поразка?
А, відтак, нафіга пуйлу домовлятися на таких умовах, якщо інакше нам світить поразка, а значить - йому перемога? Навіщо йому рятувати Україну, відмовлятися від гарантованої перемоги? Він що, сам собі ворог?
Пропоную подумати і відповісти на це запитання.
Я, якщо що, сам відповіді на це не знаю. Надто багато невідомого.
Дуже слушне і гостре запитання. Нажаль "патріоти" гілки не його не задають і не обговорюють.
Спробую відповісти:
Так, дійсно, пуйло вірить що переможе Україну. Але час
! Для цього йому потрібно 4-6-10 років. Це логічно випливає з попередніх трьох років війни - деякі успіхи у нього є, але не особо великі. Але Україна слабне і він це бачить.
Але! Час грає і проти нього. Ви правильно на писали - "Надто багато невідомого." Невідомо що нас(їх) чекає. А якщо нафта впаде до 40$? Що буде робити пуйло? Будуть у нього проблеми і немалі. Але чи впаде вона чи ні? - цього пуйло не знає.
Тому логічно що він має зацікавленість зафіксувати свої успіхи станом на сьогодні і припинити війну. Але якщо умови перемир'я(миру) йому не підійдуть то йому напевно цілком піходить повоювати ще рік і повернутись до цього питання наприклад через рік.
thenewepic написав:
Публічно російська сторона не підтверджувала свою згоду на ці умови.
Зеленський публічно відмовився від цих цих умов. Навіщо російській стороні давати чи не давати згоду, якщо українська сторона відмовилась?
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:15
alex_dvornichenko написав: whois2010 написав:
Влада України своєю брехнею та корупцією вбиває не гірше за путіна
Очень грубая манипуляция, пока путлер не напал, сколько убили брехня и коррупция ? Брехня и коррупция это осложнения на фоне нападения,а не причина смертей.
І у вас також маніпуляція.
Наприклад людина померла від хвороби. Хто винен - хвороба(путін) чи лікарі(наша влада)?
Питання складне. Залежно від того що робили лікарі. Правильно?
А "лікарі" - розміновували Чонгар. Хіба це не причина???
Звичайно що людину вбиває хвороба а не лікарі, але від лікарів(лікування) дуже багато чого залежить.
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:18
andrijk777 написав: thenewepic написав: Schmit написав:
А те, що без цього миру нам світить поразка
в чому саме полягатиме ця наша поразка?
А, відтак, нафіга пуйлу домовлятися на таких умовах, якщо інакше нам світить поразка, а значить - йому перемога? Навіщо йому рятувати Україну, відмовлятися від гарантованої перемоги? Він що, сам собі ворог?
Пропоную подумати і відповісти на це запитання.
Я, якщо що, сам відповіді на це не знаю. Надто багато невідомого.
Дуже слушне і гостре запитання. Нажаль "патріоти" гілки не його не задають і не обговорюють.
Спробую відповісти:
Так, дійсно, пуйло вірить що переможе Україну. Але час
! Для цього йому потрібно 4-6-10 років. Це логічно випливає з попередніх трьох років війни - деякі успіхи у нього є, але не особо великі. Але Україна слабне і він це бачить.
Але! Час грає і проти нього. Ви правильно на писали - "Надто багато невідомого." Невідомо що нас(їх) чекає. А якщо нафта впаде до 40$? Що буде робити пуйло? Будуть у нього проблеми і немалі. Але чи впаде вона чи ні? - цього пуйло не знає.
Тому логічно що він має зацікавленість зафіксувати свої успіхи станом на сьогодні і припинити війну. Але якщо умови перемир'я(миру) йому не підійдуть то йому напевно цілком піходить повоювати ще рік і повернутись до цього питання наприклад через рік.
thenewepic написав:
Публічно російська сторона не підтверджувала свою згоду на ці умови.
Зеленський публічно відмовився від цих цих умов. Навіщо російській стороні давати чи не давати згоду, якщо українська сторона відмовилась?
Тобто незрозуміло основне --- як одночасно уживаються два аргументи:
- оркостан ледь дихає і незабаром загнеться;
- оркостан захопить-знищить всю Україну.
Обидва аргумента діють одночасно, але застосовуються в залежності від обставин:
- коли про Перемогу, то перший;
- коли про зупинку війни, то другий.
А те, що гарантій ніхто не дасть і не збирається, це вже остаточно визначилося. Тільки власні ЗС та підготовка до відбиття повторного нападу можуть бути гарантією.
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detroytred
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:32
thenewepic написав: барабашов написав:
Вы в курсе как войну закончить в один день и где та кнопочка?
підписати капітуляцію. Провести Хрещатиком марш російської армії. Поточна війна буде завершена - 100%.
Навіщо включати дурачка. Озвучені КОНКРЕТНІ умови миру. Ніякого маршу рос армії на Хрещатику там немає.
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:34
detroytred написав:
- оркостан ледь дихає і незабаром загнеться;
Це якісь ваші фантазі. Ніхто з адекватних людей такого не стверджує.
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:40
andrijk777 написав: detroytred написав:
- оркостан ледь дихає і незабаром загнеться;
Це якісь ваші фантазі. Ніхто з адекватних людей такого не стверджує.
Довідку про адекватність хто видає?
Даний аргумент або про ознаки оцього ледь дихання на цих сторінках лунає майже щодня.
Починаючи з Деніківського двухрічного, якщо не більше, рфії кабзда. І закінчуючи нещодавнім посиланням Флер на рфянина, який вказує, що фронт може рухнути в них в будь-який момент.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 25 кві, 2025 15:47, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:40
ВЛК в Индии.. )
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:47
detroytred написав: andrijk777 написав: detroytred написав:
- оркостан ледь дихає і незабаром загнеться;
Це якісь ваші фантазі. Ніхто з адекватних людей такого не стверджує.
Довідку про адекватність хто видає?
Даний аргумент або про ознаки оцього ледь дихання на цих сторінках лунає майже щодня.
Починаючи з Деніківського двухрічного, якщо не більше, рфії кабзда.
Тобто ви вважаєте що "оркостан ледь дихає і незабаром загнеться"?
ТАК/НІ?
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:55
andrijk777 написав:
Тобто ви вважаєте що "оркостан ледь дихає і незабаром загнеться"?
ТАК/НІ?
Буданов казав що в рф почнуться економічні проблеми якщо в цьому році не буде зупинки війни
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