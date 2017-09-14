andrijk777 написав:Тобто ви вважаєте що "оркостан ледь дихає і незабаром загнеться"? ТАК/НІ?
Тобто я вважав і вважаю, що не маю відповіді на це питання. І тому дане твердження не застосовую. На відміну від тих, хто впевнено вказує - да. І використовує.
Моя думка ж, що це рулетка. Країна вирішила зіграти в рулетку -- війною на виснаження. Як на мене, то краще синиця в руках. Прямування не за Ферарі, а за тимчасовим перемир'ям. Ця рулетка (наскільки оте перемир'я виявиться тимчасовим. Може пару років, а може десятиліть) не гірша, ніж за Ферарі. Але дешевше. Ферарі занадто дорого... А "мы за ценой не постоим" - приклад був.
detroytred написав:- оркостан ледь дихає і незабаром загнеться;
Це якісь ваші фантазі. Ніхто з адекватних людей такого не стверджує.
Пхахаха. Загнеться.
Приклад. Навіть не наші експерти, бо отакого від наших неміряно. Пару місяців тому:
*Росія не виграє війни. Підрахунок "на пальцях" від західних експертів, чому вона ледь тримається.
Виснаження — одна з причин, через яку Москва погодилася на переговори, вважають аналітики Як довго Росія зможе продовжувати свою агресію проти України? Відповідь на це питання шукали провідні експерти зі США та Європи на круглому столі, який напередодні трирічної річниці початку широкомасштабного вторгнення організував у Вашингтоні Atlantic Council – аналітичний центр при Організації Північноатлантичного договору (НАТО).* https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... trimaetsya
І а-ля вони ж можуть голосити про оркостан загрожує захопити Європу, якщо подужає Україну...
Все це одночасно)) _______________________ Совдеп від Афганської не оговтався, гепнув... А тут рфія, як гірша копія, опотужниться і жухне всіх і вся...
Як це уживається одночасно - хз. ______________________________ До речі, як все прогнило в рфії, яскраво демонструє отой суд над їх командуючим армією поповим. Це реально дніще дніщ. Загугліть. Гниле в них все до самих..
andrijk777 написав:Тобто ви вважаєте що "оркостан ледь дихає і незабаром загнеться"? ТАК/НІ?
Тобто я вважав і вважаю, що не маю відповіді на це питання. І тому дане твердження не застосовую. На відміну від тих, хто впевнено вказує - да. І використовує.
А я впевнено кажу - ні, незабаром не загнеться. В 2022 багато хто казав що загнеться. Я не мав відповіді(але мав досвід "загинання" їх економіки з 2014 року). Результат - не загнулась. В 2023 багато хто казав що загнеться. Я казав що ні. Результат - не загнулась. В 2024 дехто казав що загнеться. Я казав що ні. Результат - не загнулась. В 2025 тільки неадеквати кажуть що загнеться. Я кажу що ні. Результат - ... (побачимо результат).