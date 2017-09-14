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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1367113672136731367413675>
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 16:33

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Мы с вами как рядовые граждане могли не рассматривать возможность войны и не верить в неё. Государство в лице его руководителей такую возможность/вероятность учитывать было обязано. И, наверное, рассматривало. Иначе зачем было укреплять армию и заботиться о её вооружении. А Порошенко этим занимался. И правильно делал. Но при этом проводил откровенно антироссийскую политику - "дёргал тигра за усы".

"Ти винен, бо мені хочеться їсти". Не варто шукати причини російської агресії в собі.
Точніше в політиках, які не імпонують вашій російськомовній душі.

Що імпонує вашій украіномовній душі?
Безкінечна війна?
"Не варто шукати причини російської агресії в собі" - згоден.
Но на российские причины своей политикой мы повлиять можем. Поэтому при выработке и проведении своей политики надо думать головой. И мозгами, которые в ней.
Если они там имеются.
А не надеяться без достаточных оснований, что
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 16:35

  Letusrock написав:
  Xenon написав:
План мирного врегулювання, представлений Віткоффом у Парижі, — Reuters

Припинення вогню та безпека України:
▪️ Загальне припинення вогню
▪️ Негайні переговори щодо реалізації
▪️ Надійні гарантії від групи держав
▪️ Україна відмовляється від НАТО
▪️ Можливий вступ до ЄС

Території та економіка:
▪️ США визнають Крим за росією (юридично), Луганщина і частини інших окупованих регіонів — фактично
▪️ Україні повертають частину Харківщини, контроль над ЗАЕС (спільне управління зі США), Каховською греблею.
▪️ Україна отримує безперешкодний прохід по річці Дніпро та контроль над Кінбурнською косою.
▪️ Угода США–Україна про економспівпрацю
▪️ Відбудова України та компенсації
▪️ Зняття санкцій з росії
▪️ Співпраця США та росії в енергетиці й промисловості

цей план в поточних умовах виглядає як "сакрушітєльная пабеда над РФ". Чи хтось (стоячи в черзі до тцк) думає інакше?

Буде просити на колінах щоб забрали назад Крим та інші ТОТ, але отримає потужне "ні, хавайте!"
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 16:35

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:В 2025 тільки неадеквати кажуть що загнеться. Я кажу що ні. Результат - ... (побачимо результат).

Геніально. Якщо подія не сталась позавчора, не сталась вчора - робимо висновок, що сьогодні теж не станеться.

це важливий відсоток ймовірності настання події.
З таким же успіхом можна чекати щороку перемогу України на ЧС з хокею, і злитись чому ніхто вже в це не вірить
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 16:36

  prodigy написав:
  sashaqbl написав:.........
Війна зупиниться, коли росія не зможе далі просуватися. Іншого миру не буде.


якщо все йде як сьогодні, то це жовтень-листопад 2026р
.........

Обосновать такое утверждение можете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 16:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Обосновать такое утверждение можете?

Перехід з кумулятивних боєприпасів на ОФ - може бути таким обоснуванням?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 16:44

  thenewepic написав:
  ЛАД написав:но ему точно не нужно под боком враждебно настроенное государство
то може не варто було анексувати Крим? Може не варто було йти війною на Україну, вбивати десятки тисяч людей?
Ви думаєте, що після перемирʼя все повернеться як було 15 років тому? Зеленський з Галкіним знову разом будуть вести "голубой огонек"?
Україна буде "враждебно настроенным государством" ще як мінімум десятиліттями. Незалежно від того, як завершиться війна. Ну хіба що пуйло знищить все наявне населення України.
А взагалі - я фігію з таких фраз. Це від тупих рашистів ще можна очікувати: "За што нас нє любят украінци? Ні панімаєм", бо вони через свою обмеженість навіть не можуть уявити, що роблять щось не так. Але від вас?
  ЛАД написав:Вплоть до предоставления им независимости
тобто пуйло просто хотів незалежності для Донбасу? А навіщо це йому? Який сенс? А зараз, мабуть, він просто хоче 5 регіонів і все?
Якщо щиро так вважаєте (а особливо, якщо вважаєте мене прихильником "останньої верби"), то ви так нічого і не зрозуміли.

ви ведете до того що путін просто хоче повбивати всіх українців "потому что гладиолус"(с), як антагоніст з голівудського блокбастера. Як тоді пощастило казахам та грузинам що їх чомусь він нехоче повбивати
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 16:48

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:В 2025 тільки неадеквати кажуть що загнеться. Я кажу що ні. Результат - ... (побачимо результат).

Геніально. Якщо подія не сталась позавчора, не сталась вчора - робимо висновок, що сьогодні теж не станеться.

Напевно тупуваті люди і роблять такий висновок.
Я ж аналізую економічні показники. Жодних економічних/політичних/макро причин швидкого загинання економіки РФ я не бачу.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 16:59

  thenewepic написав:.........
Україна буде "враждебно настроенным государством" ще як мінімум десятиліттями. Незалежно від того, як завершиться війна. Ну хіба що пуйло знищить все наявне населення України.

"враждебно настроенное государство" это совсем не то, что вы себе представляете.
Как вы думаете, финны после 1939-40 и 1945 с очень большой "любовью" относились к СССР?
Но это не мешало Финляндии проводить дружественную политику. И быть вполне себе дружественным государством.
У нас ума меньше?

Якщо щиро так вважаєте (а особливо, якщо вважаєте мене прихильником "останньої верби"), то ви так нічого і не зрозуміли.
Можно сколько угодно отрицать, что вы "прихильник "останньої верби", но все ваши утверждения свидетельствуют именно об этом.
Это примерно так же, как выйти на Красную площадь с плакатом: "За победу над Украиной!", - и доказывать, что вы против войны.
От вас не видно ни одного предложения об окончании войны, кроме военной победы над РФ. Или ожидания её экономического краха.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 17:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Напевно тупуваті люди і роблять такий висновок.
Я ж аналізую економічні показники. Жодних економічних/політичних/макро причин швидкого загинання економіки РФ я не бачу.

Що ви маєте на увазі під "загинанням економіки", розумна людино?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 17:04

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Обосновать такое утверждение можете?

Перехід з кумулятивних боєприпасів на ОФ - може бути таким обоснуванням?

Не знайдеться такого обгрунтування, що може переконати ЛАДа))
- у неспроможності рф вести війну;
- у критичних проблемах в її економіці;
- у фактичній відсутності "вялічія"..
Він буде заперечувати навіть очевидні аргументи.
fler
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