andrijk777 написав:В 2025 тільки неадеквати кажуть що загнеться. Я кажу що ні. Результат - ... (побачимо результат).
Геніально. Якщо подія не сталась позавчора, не сталась вчора - робимо висновок, що сьогодні теж не станеться.
Геніально. Якщо подія не сталась позавчора, не сталась вчора - робимо висновок, що сьогодні станеться обов'язково. Може, станеться, а, може, і ні. Можливо, завтра нафта буде по 30 долл., а, можливо, і по 100.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 25 кві, 2025 17:15, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:В 2025 тільки неадеквати кажуть що загнеться. Я кажу що ні. Результат - ... (побачимо результат).
Геніально. Якщо подія не сталась позавчора, не сталась вчора - робимо висновок, що сьогодні теж не станеться.
Геніально. Якщо подія не сталась позавчора, не сталась вчора - робимо висновок, що сьогодні станеться обов'язково. Може, станеться, а, може, і ні. Можливо, завтра нафта буде по 30 долл., а, можливо, і по 100.
з нафтою простіше, так як рецесія і все таке, "не до жиру"
thenewepic написав:------------------------------------------ барабашов Вы в курсе как войну закончить в один день и где та кнопочка? ----------------------------- підписати капітуляцію. Провести Хрещатиком марш російської армії. Поточна війна буде завершена - 100%.
Навіщо включати дурачка. Озвучені КОНКРЕТНІ умови миру. Ніякого маршу рос армії на Хрещатику там немає.
З чого ви взяли, що рашка б з тим погодилася і дотримувалася? Хто тут кого включає тоді?
Уже писал - гарантию может дать только Господь Бог, но я лично в него не верю. Но смысл гадать, "погодилася би чи ні", если мы не согласились? Так же, как нет смысла гадать, до чего удалось бы договориться весной 2022 после того, как мы разорвали переговоры.
detroytred написав:......... ______________________________ До речі, як все прогнило в рфії, яскраво демонструє отой суд над їх командуючим армією поповим. Це реально дніще дніщ. Загугліть. Гниле в них все до самих..
Не знаю, брал ли откаты генерал Попов или дело слепили, а фактически его осудили за доклад о беспорядках в армии, но то, что в РФ все оборонзаказы, начиная от не особо мелких, шли через откаты практически не сомневаюсь. Спасало их большое количество выделяемых средств. Но вот не убеждён, что у нас эти заказы проходили иначе. Правда, средств у нас было намного меньше.
andrijk777 написав:Напевно тупуваті люди і роблять такий висновок. Я ж аналізую економічні показники. Жодних економічних/політичних/макро причин швидкого загинання економіки РФ я не бачу.
Що ви маєте на увазі під "загинанням економіки", розумна людино?
Це така криза в економіці РФ, яка змусить путіна припинити війну або хоча б піти на мирні перемовини на "рівних умовах"(це наприклад РПВ без будь-яких умов). Або це така криза яка не дозволить РФ виготовляти зброю в потрібних об'ємах. - але це фактично нереально.
План мирного врегулювання, представлений Віткоффом у Парижі, — Reuters
Припинення вогню та безпека України: ▪️ Загальне припинення вогню ▪️ Негайні переговори щодо реалізації ▪️ Надійні гарантії від групи держав ▪️ Україна відмовляється від НАТО ▪️ Можливий вступ до ЄС
Території та економіка: ▪️ США визнають Крим за росією (юридично), Луганщина і частини інших окупованих регіонів — фактично ▪️ Україні повертають частину Харківщини, контроль над ЗАЕС (спільне управління зі США), Каховською греблею. ▪️ Україна отримує безперешкодний прохід по річці Дніпро та контроль над Кінбурнською косою. ▪️ Угода США–Україна про економспівпрацю ▪️ Відбудова України та компенсації ▪️ Зняття санкцій з росії ▪️ Співпраця США та росії в енергетиці й промисловості
То ж все таки ніхто не вимагав від України визнавати Крим за росією, це мали зробити США і заборонити їм щось визнавати ми не можемо. Отже Зе зірвав перемовини по причині, яку сам придумав, а придворні базікали Портнікови негайно рознесли цю брехню.