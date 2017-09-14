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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13673136741367513676>
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 17:59

  Faceless написав:
andrijk777 написав:
  thenewepic написав:підписати капітуляцію. Провести Хрещатиком марш російської армії. Поточна війна буде завершена - 100%.

Навіщо включати дурачка. Озвучені КОНКРЕТНІ умови миру. Ніякого маршу рос армії на Хрещатику там немає.
З чого ви взяли, що рашка б з тим погодилася і дотримувалася? Хто тут кого включає тоді? :mrgreen:

Я десь стверджував що рашка погодилась б? Зеленський публічно відмовився від цих умов. Яка тепер різниця погодиться рашка чи ні?
Якісь неадекватні наїзди від вас.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 18:18

  Schmit написав:США не вимагали від України відмовитися від Криму — Рубіо

То ж все таки ніхто не вимагав від України визнавати Крим за росією, це мали зробити США і заборонити їм щось визнавати ми не можемо.
Отже Зе зірвав перемовини по причині, яку сам придумав, а придворні базікали Портнікови негайно рознесли цю брехню.

Я думаю що Рубіо/Сікорський збрехали і вимога віддати Крим була.
Просто виходить що Зеленський заявою що "Крим не віддамо" публічно послав США. І зробив це не перший раз. :D :D Такий стиль в Зеленського - посилати США публічно. :D
І Рубіо/США вирішили згладити ситуацію - не було такої умови, типу Зе собі щось таке придумав.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 18:23

  andrijk777 написав:
  Schmit написав:США не вимагали від України відмовитися від Криму — Рубіо

То ж все таки ніхто не вимагав від України визнавати Крим за росією, це мали зробити США і заборонити їм щось визнавати ми не можемо.
Отже Зе зірвав перемовини по причині, яку сам придумав, а придворні базікали Портнікови негайно рознесли цю брехню.

Я думаю що Рубіо/Сікорський збрехали і вимога віддати Крим була.
Просто виходить що Зеленський заявою що "Крим не віддамо" публічно послав США. І зробив це не перший раз. :D :D Такий стиль в Зеленського - посилати США публічно. :D
І Рубіо/США вирішили згладити ситуацію - не було такої умови, типу Зе собі щось таке придумав.

От і дізнаємося, якщо Зе підпише/не підпише угоду.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 18:31

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:
  detroytred написав:Виснаження — одна з причин, через яку Москва погодилася на переговори, вважають аналітики

Раніше на форумі по фінансам влучно часто дописував Істребін. І зараз він прогнозує:
У Путіна закінчилися гроші на війну: як і чому впав федеральний бюджет РФ https://focus.ua/uk/opinions/702207-poj ... yudzhet-rf

Хорошо помню, как в начале войны все "аналитики" одноголосно говорили, что Украина проиграет войну через неделю (не помню точно, говорил ли кто о 2 неделях).

Всі це перебільшення. Хотілося би, щоб Євген І. дійсно точно прорахував. Хоча все змінюється і вчорашні партнери сьогодні не ясно на чиїй стороні. Ось, наприклад:
21-річний син заступниці голови ЦРУ Майкл Глосс, який підписав контракт з Міноборони РФ, загинув на війні проти України. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... i-zmi.html

Ось нам цього року грошей дають більше ніж в попередні і мабуть чим в наступні.
Я особисто щось не вірю що в цьому році дійсно буде мир "справедливий" чи будь який інакший.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 18:50

  flyman написав:з нафтою простіше, так як рецесія і все таке, "не до жиру"


В Росії бурять нафтові свердловини найбільшими темпами за останні 5 років


Зазначається, що цей рівень активності, який на понад третину перевищує довоєнний рівень, вказує, що російська нафтова промисловість пристосувалась до західних санкцій.

За словами Рональда Сміта з компанії Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners LLC, загальна потужність Росії з видобутку сирої нафти та конденсату становить від 11 до 11,5 мільйонів барелів на день, що практично не змінилося порівняно з 2016 роком.

За даними Bloomberg, у січні-лютому середня протяжність експлуатаційного буріння в Росії становила понад 2370 км. Це вище середнього сезонного показника за три роки повномасштабного вторгнення.

Хоча деякі великі іноземні постачальники покинули країну після вторгнення, вони продали російські підрозділи місцевим менеджерам, зберігаючи обладнання та спеціалістів у Росії.

Крім того, SLB Plc та Weatherford International Plc продовжували працювати, хоча й у менших масштабах.

За словами експертів, за останні три роки місцеві сервісні компанії також змогли знайти альтернативних постачальників обладнання або розробити власні еквіваленти.
https://epravda.com.ua/biznes/rosiyski- ... iv-805911/
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 18:55

  Ой+ написав:............
Всі це перебільшення. Хотілося би, щоб Євген І. дійсно точно прорахував.
Це просто неможливо.

Хоча все змінюється і вчорашні партнери сьогодні не ясно на чиїй стороні. Ось, наприклад:
21-річний син заступниці голови ЦРУ Майкл Глосс, який підписав контракт з Міноборони РФ, загинув на війні проти України. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... i-zmi.html
Це взагалі не показник.

Ось нам цього року грошей дають більше ніж в попередні і мабуть чим в наступні.
Важко порівнювати. Рік ще далеко не закінчився.

Я особисто щось не вірю що в цьому році дійсно буде мир "справедливий" чи будь який інакший.
Питання, що ви називаєте "справедливим" миром.
"Справедливого" в нашому розумінні точно не буде.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 18:58

  andrijk777 написав:
  thenewepic написав:
  барабашов написав:Вы в курсе как войну закончить в один день и где та кнопочка?
підписати капітуляцію. Провести Хрещатиком марш російської армії. Поточна війна буде завершена - 100%.

Навіщо включати дурачка. Озвучені КОНКРЕТНІ умови миру. Ніякого маршу рос армії на Хрещатику там немає.
Вам не вдалось зрозуміти суті того що цитуєте....
Там було написано
Якщо провести Хрещатиком марш педераційних то ПОТОЧНА війна буде завершена... і почнеться інша...

Ви задумувались що це за інша?
А відповідь то на поверхні.
У всіх країнах суспільство ділиться на активне і пасивне.
Активного як правило до 10% , автоматично пасивного -90%....
Але в нас ВОЮЄ-АКТИВНЕ, а їх ЗМУСИТИ скласти зброю-одним розчерком пера не вдасться...
При цьому
На відміну від загального враження про те що ми програємо бо в нас забрали 64000км2 - реально то
якщо відкинути перший місяць війни - то за інших 36 місяців ми втратили 4000км2 територій.
Тобто активні на фронті і активні в тилу вже на протязі3+років , тримають позиції ...
То який резон цим активним ЗДАВАТИСЬ ?
Активних же не цікавлять памперси пасивних...
а пасивні навіть переважаючи на порядок активних по кількості-на ситуацію не впливають
НУЛЬ він всюди НУЛЬ.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 19:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тобто я вважав і вважаю, що не маю відповіді на це питання.
І тому дане твердження не застосовую.
На відміну від тих, хто впевнено вказує - да. І використовує.

Моя думка ж, що це рулетка.
Країна вирішила зіграти в рулетку -- війною на виснаження.
Ще раз
Снарядних запасів часів СРСР-вже нема, поточні витрати підтримуються запасами Північної Кореї , при всій мілітаризованості цієї країни -26млн населення це 26 млн населення, запаси москаликам передадуть , а поточне виробництво в них ще менше ніж в педерації
Але навіть сьогодні між педераційниками і нами +/-паритет по використанню снарядів
Танки/БМП в педераційників закінчились... і тут їм не допоможе таж пів корея, бо там в кращому випадку Т34
Починається заварушка між Індією і Пакистаном (китай буде допомагати Пакистану)-можливості Китаю зменшаться...

Тому
Якщо наша більшість (та яка складається з пасивних) не почне вити а просто трішки помовчить - то проблеми педераційників буде дуже швидко видно.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 19:06

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Тобто ви вважаєте що "оркостан ледь дихає і незабаром загнеться"?
ТАК/НІ?
Тобто я вважав і вважаю, що не маю відповіді на це питання.
І тому дане твердження не застосовую.
На відміну від тих, хто впевнено вказує - да. І використовує.
А я впевнено кажу - ні, незабаром не загнеться.
В 2022 багато хто казав що загнеться. Я не мав відповіді(але мав досвід "загинання" їх економіки з 2014 року). Результат - не загнулась.
В 2023 багато хто казав що загнеться. Я казав що ні. Результат - не загнулась.
В 2024 дехто казав що загнеться. Я казав що ні. Результат - не загнулась.
В 2025 тільки неадеквати кажуть що загнеться. Я кажу що ні. Результат - ... (побачимо результат).
А може так
Ти хворий....
Лікарі(економічні експерти) дали тобі 6 місяців з діагнозом- більше не протягнеш...
І тут починають ставити ставки на те скільки тобі залишилось.

В кого найвища ймовірність перемогти?
В того хто давав тобі 3 місяці, чи в того хто через 12 місяців дає тобі 2 місяці?

Подумай... якщо є чим.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 19:09

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:В 2025 тільки неадеквати кажуть що загнеться. Я кажу що ні. Результат - ... (побачимо результат).
Геніально. Якщо подія не сталась позавчора, не сталась вчора - робимо висновок, що сьогодні теж не станеться.
це важливий відсоток ймовірності настання події.
З таким же успіхом можна чекати щороку перемогу України на ЧС з хокею, і злитись чому ніхто вже в це не вірить
Не маніпулюй.
Тут якраз все навпаки
Всі економічні показники педерації-падають ( інфляція росте, резерви тануть ,основні експортні продукти-дешевшають)
Швидкість падіння-друге питання
Головне - падають
І чим ДОВШЕ вони вже падають - тим БІЛЬША ймовірність що економіка намахнеться.
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