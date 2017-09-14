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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13673136741367513676
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 19:25

  thenewepic написав:
  ЛАД написав:но ему точно не нужно под боком враждебно настроенное государство
то може не варто було анексувати Крим? Може не варто було йти війною на Україну, вбивати десятки тисяч людей?
Ви думаєте, що після перемирʼя все повернеться як було 15 років тому? Зеленський з Галкіним знову разом будуть вести "голубой огонек"?
Україна буде "враждебно настроенным государством" ще як мінімум десятиліттями. Незалежно від того, як завершиться війна. Ну хіба що пуйло знищить все наявне населення України.
А взагалі - я фігію з таких фраз. Це від тупих рашистів ще можна очікувати: "За што нас нє любят украінци? Ні панімаєм", бо вони через свою обмеженість навіть не можуть уявити, що роблять щось не так. Але від вас?
  ЛАД написав:Вплоть до предоставления им независимости
тобто пуйло просто хотів незалежності для Донбасу? А навіщо це йому? Який сенс? А зараз, мабуть, він просто хоче 5 регіонів і все?
Якщо щиро так вважаєте (а особливо, якщо вважаєте мене прихильником "останньої верби"), то ви так нічого і не зрозуміли.

оце дуже точно формулювання - внаслідок нападу на Україну в 2022 путін отримав ворожу державу на десятки років - 40-50. тому не треба цю маячню

Пакистан з Індією існують поруч десятиріччя, не ведучи активну війну. та багато інших прикладів
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 19:30

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:- оркостан ледь дихає і незабаром загнеться;

Це якісь ваші фантазі. Ніхто з адекватних людей такого не стверджує.

багато адекватних людей каже саме це. й якщо Раша продовжить рухатися в тому ж напряму, то загнеться доволі швидко...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 19:34

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:
  thenewepic написав:підписати капітуляцію. Провести Хрещатиком марш російської армії. Поточна війна буде завершена - 100%.

Навіщо включати дурачка. Озвучені КОНКРЕТНІ умови миру. Ніякого маршу рос армії на Хрещатику там немає.
Вам не вдалось зрозуміти суті того що цитуєте....
Там було написано
Якщо провести Хрещатиком марш педераційних то ПОТОЧНА війна буде завершена... і почнеться інша...

Ви задумувались що це за інша?
А відповідь то на поверхні.
У всіх країнах суспільство ділиться на активне і пасивне.
Активного як правило до 10% , автоматично пасивного -90%....
Але в нас ВОЮЄ-АКТИВНЕ, а їх ЗМУСИТИ скласти зброю-одним розчерком пера не вдасться...
При цьому
На відміну від загального враження про те що ми програємо бо в нас забрали 64000км2 - реально то
якщо відкинути перший місяць війни - то за інших 36 місяців ми втратили 4000км2 територій.
Тобто активні на фронті і активні в тилу вже на протязі3+років , тримають позиції ...
То який резон цим активним ЗДАВАТИСЬ ?
Активних же не цікавлять памперси пасивних...
а пасивні навіть переважаючи на порядок активних по кількості-на ситуацію не впливають
НУЛЬ він всюди НУЛЬ.


Все навпаки. Абсолютно навпаки.
Саме на основній масі суспільства (тобто неактивістах) і тримається все суспільство.
Без них активісти --- нуль.

Тому всі потуги активістів в усих суспільствах і в усі часи направлені лише на одне ---- будь-якими інструментами (кнутами-пряниками) стимулювати оту більшість тупотіти-робити саме в напрямку саме якоїсь групи активістів.

За віконцем факт -- більшість банально не піддається стимулювання з боку активістів, влади.
Н е б а ж а є.
На початку війни бажало, а зараз ... потрібні нові додаткові стимули.

Всі потуги активістів направлені на вирішення основної актуальної проблеми -- нестачі особового складу...
Від плакатів, смс, передач і до рекрутингу, контрактів молоді.

Але навіть ДЛЯ тилових))) активістів))) отаких стимулів виявляється недостатньо!
Бажання вирішувати головну проблему не виявляють.
Тільки підтримувати згодні...
То що вже про неактивістів казати.
Хоча вони теж підтримують не гірше отих тилових активістів - теж донатять, сплачують податки і т.д.

Ще раз: саме на залучення мас і йде вся діяльність активістів.
Вони основа будь-якого суспільства.

А не активісти .... яких тьма різновидів. Вчора тягнуть в колгоспи, а завтра в ринок.
І кожен подвид в свій різновид колгоспу чи ринку.

Тобто не нуль, а основа.
А от куди цю основу шоовхнуть і чи зможуть штовхати визначають активісти. Ті, що виграють конкуренцію в інших активістів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 19:35

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Тобто ви вважаєте що "оркостан ледь дихає і незабаром загнеться"?
ТАК/НІ?

Тобто я вважав і вважаю, що не маю відповіді на це питання.
І тому дане твердження не застосовую.
На відміну від тих, хто впевнено вказує - да. І використовує.

А я впевнено кажу - ні, незабаром не загнеться.
В 2022 багато хто казав що загнеться. Я не мав відповіді(але мав досвід "загинання" їх економіки з 2014 року). Результат - не загнулась.
В 2023 багато хто казав що загнеться. Я казав що ні. Результат - не загнулась.
В 2024 дехто казав що загнеться. Я казав що ні. Результат - не загнулась.
В 2025 тільки неадеквати кажуть що загнеться. Я кажу що ні. Результат - ... (побачимо результат).

"геніальний" висновок. за цією логікою, людина яка хвора на рак - чим довше живе, тим менше шансів, що він помре. а в житті все навпаки...

давайте відслідковувати конкретні параметри. шалений дефіцит бюджету - є? Є. висока ставка центробанку є? Є - це ознака, що емісія вже більше, ніж можна.

в Раші було дуже багато грошей на початку. й техніки теж. зараз вже схоже немає ані грошей, ані техніки. поки ще є довбні, які готові загинути за 50 т дол. бізнес "чорна вдова" - дуже перспективний. :D
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 19:38

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:В 2025 тільки неадеквати кажуть що загнеться. Я кажу що ні. Результат - ... (побачимо результат).

Геніально. Якщо подія не сталась позавчора, не сталась вчора - робимо висновок, що сьогодні теж не станеться.

Напевно тупуваті люди і роблять такий висновок.
Я ж аналізую економічні показники. Жодних економічних/політичних/макро причин швидкого загинання економіки РФ я не бачу.

ти ж казав, що зовсім не аналітег :D

дефіцит бюджету бачиш? емісію знаєш де подивитися? ставку центробанку бачив? аналітег...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 19:46

  Shaman написав:"геніальний" висновок. за цією логікою, людина яка хвора на рак - чим довше живе, тим менше шансів, що він помре. а в житті все навпаки...

давайте відслідковувати конкретні параметри. шалений дефіцит бюджету - є? Є. висока ставка центробанку є? Є - це ознака, що емісія вже більше, ніж можна.

в Раші було дуже багато грошей на початку. й техніки теж. зараз вже схоже немає ані грошей, ані техніки. поки ще є довбні, які готові загинути за 50 т дол. бізнес "чорна вдова" - дуже перспективний. :D

Важливе інше.
Головний ризик війни з рфією один -- що, як диктатура, рфія зможе змусити своїх громадян що в економіці, що у війську робити не за гроші тощо, а банально примусом та одурманенням пропаганди.

Саме. Цього. Боїться. Захід.
І саме тому всіма силами стримує ескалацію війни...
Бо а раптом оркостан зможе отак дійсно переформатуватись...
Не факт, що зможе, бо це не легко.
Але раптом зможе?

Звідси всі оці загравання з пу і Ко.
Бо поки в рфії ще по ринковому і ... навіть кордони відкриті!!!!!!!

Поки дійсно не війна екзистенційна, а х...
Що в них, і до речі, і що в нас.
detroytred
 
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