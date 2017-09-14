budivelnik написав: andrijk777 написав: thenewepic написав:
підписати капітуляцію. Провести Хрещатиком марш російської армії. Поточна війна буде завершена - 100%.
Навіщо включати дурачка. Озвучені КОНКРЕТНІ умови миру. Ніякого маршу рос армії на Хрещатику там немає.
Вам не вдалось зрозуміти суті того що цитуєте....
Там було написано
Якщо провести Хрещатиком марш педераційних то ПОТОЧНА війна буде завершена... і почнеться інша...
Ви задумувались що це за інша?
А відповідь то на поверхні.
У всіх країнах суспільство ділиться на активне і пасивне.
Активного як правило до 10% , автоматично пасивного -90%....
Але в нас ВОЮЄ-АКТИВНЕ, а їх ЗМУСИТИ скласти зброю-одним розчерком пера не вдасться...
При цьому
На відміну від загального враження про те що ми програємо бо в нас забрали 64000км2 - реально то
якщо відкинути перший місяць війни - то за інших 36 місяців ми втратили 4000км2 територій.
Тобто активні на фронті і активні в тилу вже на протязі3+років , тримають позиції ...
То який резон цим активним ЗДАВАТИСЬ ?
Активних же не цікавлять памперси пасивних...
а пасивні навіть переважаючи на порядок активних по кількості-на ситуацію не впливають
НУЛЬ він всюди НУЛЬ.
Все навпаки. Абсолютно навпаки.
Саме на основній масі суспільства (тобто неактивістах) і тримається все суспільство.
Без них активісти --- нуль.
Тому всі потуги активістів в усих суспільствах і в усі часи направлені лише на одне ---- будь-якими інструментами (кнутами-пряниками) стимулювати оту більшість тупотіти-робити саме в напрямку саме якоїсь групи активістів.
За віконцем факт -- більшість банально не піддається стимулювання з боку активістів, влади.
Н е б а ж а є.
На початку війни бажало, а зараз ... потрібні нові додаткові стимули.
Всі потуги активістів направлені на вирішення основної актуальної проблеми -- нестачі особового складу...
Від плакатів, смс, передач і до рекрутингу, контрактів молоді.
Але навіть ДЛЯ тилових))) активістів))) отаких стимулів виявляється недостатньо!
Бажання вирішувати головну проблему не виявляють.
Тільки підтримувати згодні...
То що вже про неактивістів казати.
Хоча вони теж підтримують не гірше отих тилових активістів - теж донатять, сплачують податки і т.д.
Ще раз: саме на залучення мас і йде вся діяльність активістів.
Вони основа будь-якого суспільства.
А не активісти .... яких тьма різновидів. Вчора тягнуть в колгоспи, а завтра в ринок.
І кожен подвид в свій різновид колгоспу чи ринку.
Тобто не нуль, а основа.
А от куди цю основу шоовхнуть і чи зможуть штовхати визначають активісти. Ті, що виграють конкуренцію в інших активістів.