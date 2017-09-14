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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1367513676136771367813679>
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 19:58

  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:
  Letusrock написав:це важливий відсоток ймовірності настання події.
З таким же успіхом можна чекати щороку перемогу України на ЧС з хокею, і злитись чому ніхто вже в це не вірить
Не маніпулюй.
Тут якраз все навпаки
Всі економічні показники педерації-падають ( інфляція росте, резерви тануть ,основні експортні продукти-дешевшають)
Швидкість падіння-друге питання
Головне - падають
І чим ДОВШЕ вони вже падають - тим БІЛЬША ймовірність що економіка намахнеться.

"Поки товстий схудне, худий здохне" (с) :mrgreen:

худий тут Раша, не забувай 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 20:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Я думаю, що вимога відмовитись від Криму була і є, оскільки визнання Криму російським лише з боку США нічого не змінює.

Буде вимога не задрочувати інші країни, в першу черга США, "чийкримом".
Україні навряд будуть викручувати руки по переписуванню конституції, чи запустять довгий процес узгодженнь на роки.
Прибалтика за часів СРСР малювалась на мапах різних країн по-різному, і нічого страшноо не було
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 25 кві, 2025 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 20:00

  АндрейМ написав:
  andrijk777 написав:І Рубіо/США вирішили згладити ситуацію - не було такої умови, типу Зе собі щось таке придумав.

Немає значення що там говорить Рубіо чи хтось інший. Трамп неодноразово казав, що Крим - російський. І казати це він ще до того, як його обрали Президентом. Я думаю, що вимога відмовитись від Криму була і є, оскільки визнання Криму російським лише з боку США нічого не змінює.

Гренландія)))

Як Трамп може засуджувати за Крим, якщо сам майже те саме хоче з Гренландією. Як мінімум, на словах.

Інша справа, що всі чудово розуміють, що ніколи і нізащо Україна не визнає Крим рашенським.
Навіщо це пропонується - хз.
Внятного пояснення ні в кого не чув.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 20:11

Можлива ситуація що США визнає крим російським , а КНР - ні . Оце точно буде переворот думок ))
То США навіть вигідний такий сценарій, де Київ та частина країн не визнають Крим російським, щоб тримати рф на гачку
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 20:59

  fox767676 написав:Можлива ситуація що США визнає крим російським , а КНР - ні . Оце точно буде переворот думок ))
То США навіть вигідний такий сценарій, де Київ та частина країн не визнають Крим російським, щоб тримати рф на гачку

І саме тому, аби тримати рфію на гачку Штати з будь-яким президентом наврядчи зілл'ють Україну повністю.
Так і будуть далі: в якості пряника для рф послаблювати допомогу-підтримку Україні; в якості кнута-тиску підтримувати Україну в заходах проти рфії.
А в максимальному варіанті, який теж можливий, пу ще буде вспам'ятовувати Байдена, як миротворця.

Ще й тому, бо з Британією та Ко Штати пов'язані наче пуповиною.
Милі чубляться це тільки тішаться.

Фортеця... без варіантів.
Питання лише в територіальних розмірах. Фортеці.

Образливо лише одне: оті фрг та Ко свого часу за цю почесну місію отримали від центру рівноцінні Плюшки... а українці будуть на сухариках та інтузязізьмі, бо безвіхіддя та ...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:15

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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Саме на основній масі суспільства (тобто неактивістах) і тримається все суспільство.
Без них активісти --- нуль.
Спочатку розберіться з цим питанням в своїй голові.
Адже це у Вас
Все залежить від можновладців....
А тепер Ви проти твердження
Що
Воюють АКТИВІСТИ - 10% населення...

Якось дивно
0,01% населення впливає більше ніж 99,99%... але при цьому 10% населення впливає менше ніж 90%...
Розберіться
А тепер по суті
Як впливає на перебіг бойових дій
Летусорк? Флаймен ? Дюра-Бачі? - з моєї точки зору-ніяк.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:19

detroytred
ну вы в курсе моей реакции на слово "фортеця" :)
границы для большинства откроют к 2026
кроме может каких-то проштрафившихся ухилянтов и критически важных детековцев
никакой залужный при всем его желании тут не построит государство-казарму
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:26

budivelnik

Як впливає на перебіг бойових дій
Флаймен ?


Відтягує великі сили ТЦК на себе. Для відлову,
Всі ШРТ перекриті, у всіх фото лисого гагауза.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:26

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Саме на основній масі суспільства (тобто неактивістах) і тримається все суспільство.
Без них активісти --- нуль.
Спочатку розберіться з цим питанням в своїй голові.
Адже це у Вас
Все залежить від можновладців....
А тепер Ви проти твердження
Що
Воюють АКТИВІСТИ - 10% населення...

Якось дивно
0,01% населення впливає більше ніж 99,99%... але при цьому 10% населення впливає менше ніж 90%...
Розберіться
А тепер по суті
Як впливає на перебіг бойових дій
Летусорк? Флаймен ? Дюра-Бачі? - з моєї точки зору-ніяк.

Перечитайте в тексті. В моїй голові все по полицях.
Управляють (можновладці) масами (основою, а не нулем).
Від управлінців і залежить куди і як поведе себе маса (основа).

Саме оті мобілізовані пересічні (трактористи... з пасивної основи) і несуть основний тягар фронту...
І чим глибше і далі війна тим більше.
Перелічених же лише поки не мобілізували. На фронт..

Великі війни і тим паче на виснаження виграє не той, в кого активісти активніші)) чи більше їх, а той, хто зможе стимулом пряника-кнута залучити оту масу основи. Що на фронт, що в тил.
detroytred
 
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