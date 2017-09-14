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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13676136771367813679>
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:32

  fox767676 написав:detroytred
ну вы в курсе моей реакции на слово "фортеця" :)
границы для большинства откроют к 2026
кроме может каких-то проштрафившихся ухилянтов и критически важных детековцев
никакой залужный при всем его желании тут не построит государство-казарму

Кордони не перешкода формату фортеці.
Всі з неї не в'їдуть))
Для гарнізону та забезпечення вистачить отого залишку з гаком.

А хто на вашу реакцію дивитись чи рахуватись з нею буде?
Як зараз, так і потім також само буде)))
Навіть не звертають уваги.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 25 кві, 2025 21:34, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:34

  detroytred написав:Перечитайте в тексті. В моїй голові все по полицях.
Управляють (можновладці) масами (основою, а не нулем).
Від управлінців і залежить куди і як поведе себе маса (основа).

Саме оті мобілізовані пересічні (трактористи... з пасивної основи) і несуть основний тягар фронту...
1 То від кого залежить сутуація на фронті?
Від трактористів чи від керівників - саме це питання повинно бути розложено по поличкам в твоїй голові.
2 Трактористи на фронті - це ті кого я назвав -АКТИВНІ..
Як на ситуацію на фронті впливає Флай чи Летусорк?
3 Крім трактористів, флаїв і летусів , в суспільстві ще є діти/пенсіонери ... - як вони впливають ?

Тому зрозумій наступне.
10% населення Держави яких можна обєднати терміном АКТИВНІ ( і в цих 10% від загальної кількості населення ,входять 1% від загальної кількості населення під назвою чиновники(можновладці) - ця група людей і визначає рух країни.
90% населення( серед яких 70% це діти/пенсіонери/інваліди (діти ще не приймають, пенсіонери вже не приймають, інваліди -не можуть )+20% тих які в працездатному віці але халявщики- участі в розвитку Держави не приймають і на цей розвиток не впливають.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:39

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Перечитайте в тексті. В моїй голові все по полицях.
Управляють (можновладці) масами (основою, а не нулем).
Від управлінців і залежить куди і як поведе себе маса (основа).

Саме оті мобілізовані пересічні (трактористи... з пасивної основи) і несуть основний тягар фронту...
1 То від кого залежить сутуація на фронті?
Від трактористів чи від керівників - саме це питання повинно бути розложено по поличкам в твоїй голові.
2 Трактористи на фронті - це ті кого я назвав -АКТИВНІ..
Як на ситуацію на фронті впливає Флай чи Летусорк?
3 Крім трактористів, флаїв і летусів , в суспільстві ще є діти/пенсіонери ... - як вони впливають ?

Тому зрозумій наступне.
10% населення Держави яких можна обєднати терміном АКТИВНІ ( і в цих 10% від загальної кількості населення ,входять 1% від загальної кількості населення під назвою чиновники(можновладці) - ця група людей і визначає рух країни.
90% населення( серед яких 70% це діти/пенсіонери/інваліди (діти ще не приймають, пенсіонери вже не приймають, інваліди -не можуть )+20% тих які в працездатному віці але халявщики- участі в розвитку Держави не приймають і на цей розвиток не впливають.

Третій раз повторю і більше не буду))

Залежить від того, як управлінці за допомогою активістів можуть примушувати та спонукати маси.

Не активісти аля комісари тримають фронт чи даючий на гора рекорди виробництва стаханів, а ота маса ....

Активісти винесли тягар на першій фазі війни.
А далі оті неактивні.

Ти ніяк не допетриш різницю)))
Активісти визначають напрям, а сам рух (його силу, об'єм, масу, результат) визначають маси неактивних ще в залежності від якості організації та управління процесом управлінцями.
Активісти, які виграли конкуренту боротьбу в інших активістів.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 25 кві, 2025 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А хто на вашу реакцію дивитись чи рахуватись з нею буде?
Як зараз, так і потім також само буде)))
Навіть не звертають уваги.


рх не будите лихо провокациями ))
вон то Богдана Хмельницкого обидели, то уманского писаря в 1768, то Пугачева вовремя не дембельнули, то Ленину из-за брата кислород перекрыли, а скольк-гетьманов атаманов в Украине сто с хвостиклм лет назад было
Мне тупые скоты точно долго указывать не будут, замучаю как полпот кампучию )
сгусток чистого зла )
https://www.youtube.com/watch?v=gLQ8oJ7 ... Q&index=52

вы просто плохо понимаете диалектику, детройтед
а даже Христос Галилеянин понимал что старое вино в новые вехи не вливают
весь нынешний украинский политикум это такой дремучий анахронизм, что не имеет никаких шансов удержать Украину
если будут пытаться строить схрон-казарму при открытых границах - немногие оставшиеся светлые умы уедут, закроют границы - спровоцируют взрыв
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 25 кві, 2025 21:54, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:44

❗️Україна на чолі з Зеленським не підписала фінальні документи щодо дуже важливої Угоди зі Сполученими Штатами щодо рідкоземельних елементів, — Трамп

"Це запізнення щонайменше на три тижні. Сподіваємося, що вона буде підписана НЕГАЙНО. Робота над загальною мирною угодою між росією та Україною йде гладко. Успіх, здається, в майбутньому".
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Залежить від того, як управлінці за допомогою активістів можуть примушувати та спонукати маси.

Не активісти аля комісари тримають фронт чи даючий на гора рекорди виробництва стаханів, а ота маса ....
Давай , я в тебе вірю...
Бо в тебе в голові каша і якщо розчистити то залишиться наступна картинка
Можновладці -вказують
Активні-женуть нагайками бидло
Бидло - під нагайками активних - створює...

Але реальна ситуація інша...
Активні створюють себе і майбутнє Держави
Чиновники будучи апріорі гіршими від активних - бо створювати не вміють(саме тому вони чиновники а не бізнесмени) - аналізують те що зробили активні і ПІД ТИСКОМ активних змінюють законодавство
Пасивні -ледве/ледве задовільняють ВЛАСНІ потреби а тому зіївши все що створили-йдуть з арени так ні на що і не вплинувши.

При цьому
В цієї маси пасивних є гарна картинка життя АКТИВНИХ і так як людська зависть дуже хороший стимул + повторити чийсь шлях легше ніж торувати свій, частинка пасивних переходить в категорію активні.
Це і є еволюція.

Те до чого ти звик( я начальник-ти дурак)- до добра нікого не привело.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:52

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Залежить від того, як управлінці за допомогою активістів можуть примушувати та спонукати маси.

Не активісти аля комісари тримають фронт чи даючий на гора рекорди виробництва стаханів, а ота маса ....
Давай , я в тебе вірю...
Бо в тебе в голові каша і якщо розчистити то залишиться наступна картинка
Можновладці -вказують
Активні-женуть нагайками бидло
Бидло - під нагайками активних - створює...

Але

Але ти читати не вмієш.
Стимулів два типи вказані тричі.
І ти з трьох разів прочитав лише кнут.
Бо іншого не знаєш слова - пряник.
Тому й не можеш з 3-разів прочитати.
Точніше з тисяч разів за 10+ років отут.
Спонукати - це і є пряник. Пряником спонукають. Навіть в цитуємому тобою реченні вказано.

Все на брехні будуєш: тільки кнут-нагайки; бидло, а не неактивісти.

Коли навчилися просто лише читати текст, то й поговоримо.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 25 кві, 2025 21:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:53

  Xenon написав:
❗️Україна на чолі з Зеленським не підписала фінальні документи щодо дуже важливої Угоди зі Сполученими Штатами щодо рідкоземельних елементів, — Трамп

"Це запізнення щонайменше на три тижні. Сподіваємося, що вона буде підписана НЕГАЙНО. Робота над загальною мирною угодою між росією та Україною йде гладко. Успіх, здається, в майбутньому".

И откуда Трамп знает про Успіха?
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:54

Сибарит

И откуда Трамп знает про Успіха?


Дрони не зникають безслідно.
Трамп підібрав і Байдену в морду тиче: «дивись де гроші що ти давав!!»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:58

То вкажи, що таке штрафи-бусіки-суд і що таке оті розміри грошзабезпечення-пільги (якими ти Успіху докоряв, коли він жалівся, що мало)?

Це кнут та пряник.
Або видай свою версію)))

І згадай, як Фрііз вказав, що при підвищенні гр.забез-ння залюбки залишиться %.

Навіть активістам потрібні стали стимули...
Що ж тоді з неактивістів узяти...
detroytred
 
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