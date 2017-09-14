Кордони не перешкода формату фортеці.
Всі з неї не в'їдуть))
Для гарнізону та забезпечення вистачить отого залишку з гаком.
А хто на вашу реакцію дивитись чи рахуватись з нею буде?
Як зараз, так і потім також само буде)))
Навіть не звертають уваги.
|
|
|
Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:32
Кордони не перешкода формату фортеці.
Всі з неї не в'їдуть))
Для гарнізону та забезпечення вистачить отого залишку з гаком.
А хто на вашу реакцію дивитись чи рахуватись з нею буде?
Як зараз, так і потім також само буде)))
Навіть не звертають уваги.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 25 кві, 2025 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:34
1 То від кого залежить сутуація на фронті?
Від трактористів чи від керівників - саме це питання повинно бути розложено по поличкам в твоїй голові.
2 Трактористи на фронті - це ті кого я назвав -АКТИВНІ..
Як на ситуацію на фронті впливає Флай чи Летусорк?
3 Крім трактористів, флаїв і летусів , в суспільстві ще є діти/пенсіонери ... - як вони впливають ?
Тому зрозумій наступне.
10% населення Держави яких можна обєднати терміном АКТИВНІ ( і в цих 10% від загальної кількості населення ,входять 1% від загальної кількості населення під назвою чиновники(можновладці) - ця група людей і визначає рух країни.
90% населення( серед яких 70% це діти/пенсіонери/інваліди (діти ще не приймають, пенсіонери вже не приймають, інваліди -не можуть )+20% тих які в працездатному віці але халявщики- участі в розвитку Держави не приймають і на цей розвиток не впливають.
Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:39
Третій раз повторю і більше не буду))
Залежить від того, як управлінці за допомогою активістів можуть примушувати та спонукати маси.
Не активісти аля комісари тримають фронт чи даючий на гора рекорди виробництва стаханів, а ота маса ....
Активісти винесли тягар на першій фазі війни.
А далі оті неактивні.
Ти ніяк не допетриш різницю)))
Активісти визначають напрям, а сам рух (його силу, об'єм, масу, результат) визначають маси неактивних ще в залежності від якості організації та управління процесом управлінцями.
Активісти, які виграли конкуренту боротьбу в інших активістів.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 25 кві, 2025 21:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
рх не будите лихо провокациями ))
вон то Богдана Хмельницкого обидели, то уманского писаря в 1768, то Пугачева вовремя не дембельнули, то Ленину из-за брата кислород перекрыли, а скольк-гетьманов атаманов в Украине сто с хвостиклм лет назад было
Мне тупые скоты точно долго указывать не будут, замучаю как полпот кампучию )
сгусток чистого зла )
вы просто плохо понимаете диалектику, детройтед
а даже Христос Галилеянин понимал что старое вино в новые вехи не вливают
весь нынешний украинский политикум это такой дремучий анахронизм, что не имеет никаких шансов удержать Украину
если будут пытаться строить схрон-казарму при открытых границах - немногие оставшиеся светлые умы уедут, закроют границы - спровоцируют взрыв
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 25 кві, 2025 21:54, всього редагувалось 6 разів.
Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:44
Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Давай , я в тебе вірю...
Бо в тебе в голові каша і якщо розчистити то залишиться наступна картинка
Можновладці -вказують
Активні-женуть нагайками бидло
Бидло - під нагайками активних - створює...
Але реальна ситуація інша...
Активні створюють себе і майбутнє Держави
Чиновники будучи апріорі гіршими від активних - бо створювати не вміють(саме тому вони чиновники а не бізнесмени) - аналізують те що зробили активні і ПІД ТИСКОМ активних змінюють законодавство
Пасивні -ледве/ледве задовільняють ВЛАСНІ потреби а тому зіївши все що створили-йдуть з арени так ні на що і не вплинувши.
При цьому
В цієї маси пасивних є гарна картинка життя АКТИВНИХ і так як людська зависть дуже хороший стимул + повторити чийсь шлях легше ніж торувати свій, частинка пасивних переходить в категорію активні.
Це і є еволюція.
Те до чого ти звик( я начальник-ти дурак)- до добра нікого не привело.
Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:52
Але ти читати не вмієш.
Стимулів два типи вказані тричі.
І ти з трьох разів прочитав лише кнут.
Бо іншого не знаєш слова - пряник.
Тому й не можеш з 3-разів прочитати.
Точніше з тисяч разів за 10+ років отут.
Спонукати - це і є пряник. Пряником спонукають. Навіть в цитуємому тобою реченні вказано.
Все на брехні будуєш: тільки кнут-нагайки; бидло, а не неактивісти.
Коли навчилися просто лише читати текст, то й поговоримо.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 25 кві, 2025 21:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:53
И откуда Трамп знает про Успіха?
Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:54
Сибарит
Дрони не зникають безслідно.
Трамп підібрав і Байдену в морду тиче: «дивись де гроші що ти давав!!»
Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:58
То вкажи, що таке штрафи-бусіки-суд і що таке оті розміри грошзабезпечення-пільги (якими ти Успіху докоряв, коли він жалівся, що мало)?
Це кнут та пряник.
Або видай свою версію)))
І згадай, як Фрііз вказав, що при підвищенні гр.забез-ння залюбки залишиться %.
Навіть активістам потрібні стали стимули...
Що ж тоді з неактивістів узяти...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|