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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 22:14
Сибарит написав: Xenon написав:
❗️Україна на чолі з Зеленським не підписала фінальні документи щодо дуже важливої Угоди зі Сполученими Штатами щодо рідкоземельних елементів, — Трамп
"Це запізнення щонайменше на три тижні. Сподіваємося, що вона буде підписана НЕГАЙНО. Робота над загальною мирною угодою між росією та Україною йде гладко. Успіх, здається, в майбутньому".
И откуда Трамп знает про Успіха?
Зайве підтвердження унікальності Успіха.
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 22:15
detroytred
тут хихикали над "стуком копыт" и до хихикались до новостного фона этой недели
а технофашизм только еще маячит на горизонте, но скоро сдует с политического поля весь недолугий политикум , загонит в норы его элехторат, а дальше и достанется и таким светлым ребятам как бетон, попутчикам трампистской революции, но все революции как известно избавляются от попутчиков .
это как в 2022 закончился ковид, пришла другая напасть, после перемирия фокус событий скорее всего сместиться в новую плоскость, возможно еще более ошеломляющую , настолько, что все забудут о генералах и фортецях как о чем-то доисторическом.
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 22:23
fox767676 написав:detroytred
тут хихикали над "стуком копыт" и до хихикались до новостного фона этой недели
а технофашизм только еще маячит на горизонте, но скоро сдует с политического поля весь недолугий политикум , загонит в норы его элехторат, а дальше и достанется и таким светлым ребятам как бетон, попутчикам трампистской революции, но все революции как известно избавляются от попутчиков .
это как в 2022 закончился ковид, пришла другая напасть, после перемирия фокус событий скорее всего сместиться в новую плоскость, возможно еще более ошеломляющую , настолько, что все забудут о генералах и фортецях как о чем-то доисторическом.
Так мови нема про фортецю на століття.
Глобалізація стирає перепони-фортеці.
Але відкат взад в глобалізації (нормальній, природній, а не обамо-байденовській) є звичайним явищем.
Тимчасовим.
Існує думка, що глобалісти-деми самі надали можливість перемогти трампістам в стані респів і в країні. Щоб знищити отой клан обамо-клінтоновський-байденовський.
Очиститися руками Трампа і Ко.
Глобалізм - це прогрес..
Консерватизм - гальмування і балансир.
Та ж рфія, Китай будуть зростатись-глобалізуватись з Заходом..
Бо А.Сміт.
Мортимер і овсі обгрунтовув, що справа навіть не в ринковості, як такової.
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 22:34
detroytred
Останній притомний дем мабуть був Ел Гор, чверть століття тому.
Ви ж слідкували мабуть за минулорічними праймеріз, там одні фріки, на фоні яких Камала як тьотя Магі
А план крок назад - два вперед у напрямку глобалізації може бути і суто респівським.
як фітнесисти голодують, втрачають трохи м'яса, щоб потім прискоренно нове набрати
трампівська команда вочевидь буде креативити і ще здивує не раз, бо якщо б рухатись за інерціею то точно програють КНР
бетон розуміє трампизм вульгарно як зниження ролі держави, а я бачу як виклик КНР у боротьбы за світове лідерство. Експортувати франшизу демократії вже не виходить, ціни впали, ось і доводиться брейнштормити . але це точно не про податки, захисні тарифи це точно не про лібертаріанство
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 25 кві, 2025 22:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 22:40
fox767676 написав:detroytred
Останній притомний дем мабуть був Ел Гор, чверть століття тому.
Ви ж слідкували мабуть за минулорічними праймеріз, там одні фріки, на фоні яких Камала як тьотя Магі
А план крок назад - два вперед у напрямку глобалізації може бути і суто респівським.
як фітнесисти голодують, втрачають трохи м'яса, щоб потім прискоренно нове набрати
трампівська команда вочевидь буде креативити і ще здивує не раз, бо якщо б рухатись за інерціею то точно програють КНР
Вже очевидь, що команда Трампа твердо стає на етап внутрішніх розбірок. Зарано стає!
Саме з-за оцих внутрішніх вони приречені.
Імхо. Трампісти вже програли..
Не буде ніякої світової ходи трампізму.
Ще якісь шанси, що хоч в себе в країні втриматися, в них поки є.
Запам'ятав вже... Кажись це Гора "купили" і він проміняв-відмовився свої перспективи на посаду? Не пам'ятаю вже.
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 22:51
fox767676 написав:
Я вот понимаю что Украине тружно конкурировать с рф в производстве ракет и танков. Yо в дипломатии то можно было на паритет выйти ? Найти психологов-консультантов, людей с хорошим знанием английского и релевантным опытом как тот же Дмитриев, а не шпану в майках ?
........
С хорошим знанием английского сегодня в Украине людей более, чем достаточно.
А вот дипломатов...
Где ж их взять? Нет школы
.
В советские времена лучшие уезжали в Москву и вся дипломатия делалась там. Да, Украина имела представительство в ООН и ещё всякие атрибуты своей дипломатии, но вы же сами понимаете...
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 22:53
detroytred
у більшовіків внутрішні розбірки почалися через 3 місяця після революції
брестський мір , інтриги троцького, чорт свердлов якого прибрали
не зашкодило світовій ході
у нацистів через рік. теж потім розповзлися по всій Європі
про французьку революцію взагалі мовчу, кожен місяць знищували по фракції,
а територіальна експансія від Єгипту до Москви. перформатували всю Європу на новий лад, хоч і програли як армія
Ні , в цьому точно проблеми нема.
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 22:59
ЛАД
Ну типа креативная, остро чувствущая героизм нация.
Кто-то ж мог додуматься такой портрет сделать и вместо боксерских трусов усика повезти в подарок?
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 23:11
fox767676 написав:detroytred
у більшовіків внутрішні розбірки почалися через 3 місяця після революції
брестський мір , інтриги троцького, чорт свердлов якого прибрали
не зашкодило світовій ході
у нацистів через рік. теж потім розповзлися по всій Європі
про французьку революцію взагалі мовчу, кожен місяць знищували по фракції,
а територіальна експансія від Єгипту до Москви. перформатували всю Європу на новий лад, хоч і програли як армія
Ні , в цьому точно проблеми нема.
Так це ж здебільшого пряме безпосереднє знищення конкурентів.
Як могла втриматися ота більшовицька влада-держава -- для мене це загадка загадок.
В принципі, можливо будь-що.
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 23:19
fox767676 написав:detroytred
Останній притомний дем мабуть був Ел Гор, чверть століття тому.
Ви ж слідкували мабуть за минулорічними праймеріз, там одні фріки, на фоні яких Камала як тьотя Магі
А план крок назад - два вперед у напрямку глобалізації може бути і суто респівським.
як фітнесисти голодують, втрачають трохи м'яса, щоб потім прискоренно нове набрати
трампівська команда вочевидь буде креативити і ще здивує не раз, бо якщо б рухатись за інерціею то точно програють КНР
бетон розуміє трампизм вульгарно як зниження ролі держави, а я бачу як виклик КНР у боротьбы за світове лідерство. Експортувати франшизу демократії вже не виходить, ціни впали, ось і доводиться брейнштормити . але це точно не про податки, захисні тарифи це точно не про лібертаріанство
ще є регуляції, коди: міста/села, графства, штату, федеральні
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