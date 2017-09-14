detroytred написав:........... Інша справа, що всі чудово розуміють, що ніколи і нізащо Україна не визнає Крим рашенським. Навіщо це пропонується - хз. Внятного пояснення ні в кого не чув.
Никогда не говори никогда.
detroytred написав:......... Фортеця... без варіантів. Питання лише в територіальних розмірах. Фортеці.
Образливо лише одне: оті фрг та Ко свого часу за цю почесну місію отримали від центру рівноцінні Плюшки... а українці будуть на сухариках та інтузязізьмі, бо безвіхіддя та ...
"оті фрг" ніколи не були фортецею.
Вооружённые си́лы Федерати́вной Респу́блики Герма́ния (ВС ФРГ) были созданы через десять лет после окончания Второй мировой войны, 7 июня 1955 года. В тот день было открыто министерство обороны Германии. ....Кабинет канцлера Конрада Аденауэра принял новую конституционную концепцию армии под контролем парламента. В Основном законе страны был закреплён запрет на использование армии за пределами Германии. .....На протяжении первых 40 лет после своего создания бундесвер, в соответствии с конституцией ФРГ, не участвовал в боевых операциях. Лишь в середине 1990-х годов ситуация изменилась. .....В 2024 году федеральный канцлер О. Шольц заявил, что ФРГ впервые достигнет за прошедшие десятилетия отметки в 2 % затрат на нужды обороны, от своего ВВП.
fox767676 написав:detroytred у більшовіків внутрішні розбірки почалися через 3 місяця після революції брестський мір , інтриги троцького, чорт свердлов якого прибрали не зашкодило світовій ході у нацистів через рік. теж потім розповзлися по всій Європі про французьку революцію взагалі мовчу, кожен місяць знищували по фракції, а територіальна експансія від Єгипту до Москви. перформатували всю Європу на новий лад, хоч і програли як армія Ні , в цьому точно проблеми нема.
в більшовіків була ідея, в нацефашиків була ідея, у францревбуржуа була ідея, яка ідея що затригерить, тут хіба ММА у "вишновому садку" задвигає тему "волі" (є ж свобода а є воля, є фрідом і є лібереті), але влада як не про лопати, то останню вербу, то стовпчики 91, невже це зрухає постмодернізм?
Вибачте мма то село дремуче, хоча мені сподобалось його позиція щодо нацгвардійця рябова. А Маск з Венсом ідейні чуваки Маск як зігував на інавгурації, точно амбітний технофашист , давно такого не було на Заході. Венс простіше але на фоні попередників теж фуророспроможний
Letusrock написав:ви ведете до того що путін просто хоче повбивати всіх українців
я не писав, що його мета - "повбивати". Це засіб на крайній випадок (який все одно йому не вдастся застосувати - не ті часи). Але інтегрувати, стерти ідею "українства" він хоче, як типовий шовініст. Це очевидно.
Letusrock написав:Як тоді пощастило казахам та грузинам що їх чомусь він нехоче повбивати
ну от так, їм пощастило. Про них він не казав, що їх держав не існує, а про Україну казав.
andrijk777 написав:Навіщо включати дурачка. Озвучені КОНКРЕТНІ умови миру. Ніякого маршу рос армії на Хрещатику там немає
читайте уважніше. Я відповідав на питання як досягти миру за ОДИН день. За один день саме так - капітуляцією. Будь-які переговори займають значно довше.
Ой+ написав:Хоча все змінюється і вчорашні партнери сьогодні не ясно на чиїй стороні. Ось, наприклад
один малолітній довбой*б - поганий приклад.
ЛАД написав:"враждебно настроенное государство" это совсем не то, что вы себе представляете. Как вы думаете, финны после 1939-40 и 1945 с очень большой "любовью" относились к СССР? Но это не мешало Финляндии проводить дружественную политику. И быть вполне себе дружественным государством. У нас ума меньше?
не розумію, ЩО САМЕ ви маєте на увазі під "дружественной политикой"? У нас з росією до 2014 року була ворожа політика? Абсолютно ні. І як це нам допомогло? Чи натякаєте на політику лукашенка? Ото дійсно великий друг росії. Але рядовим білорусам від того яка вигода?
ЛАД написав:От вас не видно ни одного предложения об окончании войны, кроме военной победы над РФ. Или ожидания её экономического краха
а що толку від моїх пропозицій? Я не президент. Окей, хочете мою пропозицію? Вона проста: якщо можемо триматися, то треба триматися. Не можемо боротися, "усталі ат вайни" - то треба підписувати капітуляцію на російських умовах і зразу віддати половину областей, щоб два рази не вставати. Підписувати "перемирʼя" без жодних гарантій в умовах, коли російські амбіції не задоволені - це гарантований повторний напад, його я не хочу найбільше.
detroytred написав:........... Інша справа, що всі чудово розуміють, що ніколи і нізащо Україна не визнає Крим рашенським. Навіщо це пропонується - хз. Внятного пояснення ні в кого не чув.
Никогда не говори никогда.
detroytred написав:......... Фортеця... без варіантів. Питання лише в територіальних розмірах. Фортеці.
Образливо лише одне: оті фрг та Ко свого часу за цю почесну місію отримали від центру рівноцінні Плюшки... а українці будуть на сухариках та інтузязізьмі, бо безвіхіддя та ...
"оті фрг" ніколи не були фортецею.
Вооружённые си́лы Федерати́вной Респу́блики Герма́ния (ВС ФРГ) были созданы через десять лет после окончания Второй мировой войны, 7 июня 1955 года. В тот день было открыто министерство обороны Германии. ....Кабинет канцлера Конрада Аденауэра принял новую конституционную концепцию армии под контролем парламента. В Основном законе страны был закреплён запрет на использование армии за пределами Германии. .....На протяжении первых 40 лет после своего создания бундесвер, в соответствии с конституцией ФРГ, не участвовал в боевых операциях. Лишь в середине 1990-х годов ситуация изменилась. .....В 2024 году федеральный канцлер О. Шольц заявил, что ФРГ впервые достигнет за прошедшие десятилетия отметки в 2 % затрат на нужды обороны, от своего ВВП.
ЛАД написав:........ "оті фрг" ніколи не були фортецею. ...........
Були. Тільки військовою складовою фортеці і забезпеченням її були американці. А німці за це отримали Плюшки у вигляді надання можливості розвитку економіки.
Чи ви вважаєте, що напроти ГСВГ Захід не мав фортеці?))
Простите, так какой "фортецею вони були"? Спокойно себе развивались под зонтиком США. В чём вы тут увидели "фортецю"? Они ни с кем не воевали, никому не сопротивлялись. Скорее, были витриной элитного магазина.