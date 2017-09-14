Додано: П'ят 25 кві, 2025 23:34

Letusrock написав: ви ведете до того що путін просто хоче повбивати всіх українців ви ведете до того що путін просто хоче повбивати всіх українців

Letusrock написав: Як тоді пощастило казахам та грузинам що їх чомусь він нехоче повбивати Як тоді пощастило казахам та грузинам що їх чомусь він нехоче повбивати

andrijk777 написав: Навіщо включати дурачка. Озвучені КОНКРЕТНІ умови миру. Ніякого маршу рос армії на Хрещатику там немає Навіщо включати дурачка. Озвучені КОНКРЕТНІ умови миру. Ніякого маршу рос армії на Хрещатику там немає

Ой+ написав: Хоча все змінюється і вчорашні партнери сьогодні не ясно на чиїй стороні. Ось, наприклад Хоча все змінюється і вчорашні партнери сьогодні не ясно на чиїй стороні. Ось, наприклад

ЛАД написав: "враждебно настроенное государство" это совсем не то, что вы себе представляете.

Как вы думаете, финны после 1939-40 и 1945 с очень большой "любовью" относились к СССР?

Но это не мешало Финляндии проводить дружественную политику. И быть вполне себе дружественным государством.

У нас ума меньше? "враждебно настроенное государство" это совсем не то, что вы себе представляете.Как вы думаете, финны после 1939-40 и 1945 с очень большой "любовью" относились к СССР?Но это не мешало Финляндии проводить дружественную политику. И быть вполне себе дружественным государством.У нас ума меньше?

ЛАД написав: От вас не видно ни одного предложения об окончании войны, кроме военной победы над РФ. Или ожидания её экономического краха От вас не видно ни одного предложения об окончании войны, кроме военной победы над РФ. Или ожидания её экономического краха

я не писав, що його мета - "повбивати". Це засіб на крайній випадок (який все одно йому не вдастся застосувати - не ті часи). Але інтегрувати, стерти ідею "українства" він хоче, як типовий шовініст. Це очевидно.ну от так, їм пощастило. Про них він не казав, що їх держав не існує, а про Україну казав.читайте уважніше. Я відповідав на питання як досягти миру за ОДИН день. За один день саме так - капітуляцією. Будь-які переговори займають значно довше.один малолітній довбой*б - поганий приклад.не розумію, ЩО САМЕ ви маєте на увазі під "дружественной политикой"? У нас з росією до 2014 року була ворожа політика? Абсолютно ні. І як це нам допомогло? Чи натякаєте на політику лукашенка? Ото дійсно великий друг росії. Але рядовим білорусам від того яка вигода?а що толку від моїх пропозицій? Я не президент.Окей, хочете мою пропозицію? Вона проста: якщо можемо триматися, то треба триматися. Не можемо боротися, "усталі ат вайни" - то треба підписувати капітуляцію на російських умовах і зразу віддати половину областей, щоб два рази не вставати. Підписувати "перемирʼя" без жодних гарантій в умовах, коли російські амбіції не задоволені - це гарантований повторний напад, його я не хочу найбільше.