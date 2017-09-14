Интересные у вас понятия о фортеці.
В качестве "стен и территории" фортеці они могли интересовать разве что Францию, в какой-то мере Великобританию, но уж точно не Штаты за океаном.
Для США они могли быть (и были) разве что военной базой.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 00:46
Интересные у вас понятия о фортеці.
В качестве "стен и территории" фортеці они могли интересовать разве что Францию, в какой-то мере Великобританию, но уж точно не Штаты за океаном.
Для США они могли быть (и были) разве что военной базой.
Додано: Суб 26 кві, 2025 00:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
зброю не будуть давати у будь-якому випадку.
США не хоче, Європа не може.
Доведеться мрійникам про Крим починати потроху працювати щоб фінансувати виробництво та закупівлю зброї. Діточок вчити не на мерчандайзерів , а на інженерів, технологів, токарів
Додано: Суб 26 кві, 2025 01:07
-"фактор раптовості" в современном мире, похоже, уже давно не работает. Скопление войск скрыть невозможно. Вспомните, за сколько времени нас предупреждали о нападении а 2022.
-"Україна не буде тримати відмобілізовану армію" - не спорю. Но и сегодня это "І дорого, і нема таких бажаючих служити". Но для прикрытия от нападения на начальном этапе миллионная армия не нужна. Не говоря уж о том, что мобилизацию можно провести и заранее при возникновении угрозы. И за время РПВ можно навести порядок с воинским учётом. (Это необходимо сделать в любом случае).
Что касается вооружений, то уверенности в том, что их продолжат давать и дальше при РПВ, у меня, понятно, тоже нет. Но у меня нет такой уверенности и в текущей ситуации. без РПВ. США уже практически прекратили. Как будут действовать дальше другие, пока не совсем понятно. В любом случае, если позиция США не изменится, поставки оружия заметно снизятся. А если ещё США запретят поставки оружия, где есть их комплектующие...
Аргументы в пользу РПВ приводить не буду. По-моему, они достаточно очевидны. Перемирие предоставляет достаточно возможностей не только для РФ, но и для нас. Как мы сумеем ими воспользоваться, это другой вопрос.
Я уж даже молчу о том, что "нинішній стан" уже есть, а будет ли "повторний напад" не известно и в какой-то мере зависит и от нас.
Додано: Суб 26 кві, 2025 01:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 26 кві, 2025 01:51
I got it! Dетройт матьорий троляка
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